Η ημέρα που οι U2 έκαναν τη Θεσσαλονίκη «ροκ πρωτεύουσα»

Ανθή Κουρεντζή

Ο Μπόνο στο «PopMart» tour των U2 το 1997

AP
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 1997, οι U2 δίνουν την πρώτη τους συναυλία στην Ελλάδα και κάνουν την Θεσσαλονίκη «ροκ πρωτεύουσα», συγκεντρώνοντας πάνω από 50.000 θεατές στο λιμάνι της πόλης.

Η εμφάνιση του θρυλικού ιρλανδικού συγκροτήματος έγινε στο πλαίσιο της κολοσσιαίας PopMart Tour και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις που «έντυσαν» την Θεσσαλονίκη ως πολιτιστική πρωτεύουσα το 1997.

Η ανεπανάληπτη βραδιά δεν ξεχάστηκε όχι μόνο από τους τυχερούς που βρέθηκαν εκεί, αλλά και από όλους όσους έζησαν την φρενίτιδα εκείνων των ημερών. Θεωρήθηκε μια από τις μαζικότερες συναυλίες που διοργανώθηκαν ποτέ στη χώρα.

«Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πολιτισμική και της αξίζουν τέτοια γεγονότα», είχε δηλώσει ο υπουργός Πολιτισμού, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997», Πάνος Θεοδωρίδης, σε συνέντευξη Τύπου στο «Μακεδονία Παλάς», είχε χαρακτηρίσει τη συναυλία ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα, το οποίο, όπως είπε, «θα κλείσει πανηγυρικά τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού, που άνοιξαν με την κορυφαία έκθεση των Θησαυρών του Αγίου Όρους».

Το κόστος της συναυλίας και το προσιτό εισιτήριο

Το κόστος της συναυλίας έφτανε στα 600.000.000 δραχμές, χρήματα που καλύφθηκαν από τον Οργανισμό, το υπουργείο Πολιτισμού, τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και χορηγούς.

Η τιμή του εισιτηρίου ανερχόταν στις 4.000 δραχμές, δηλαδή περίπου 12 ευρώ. Για τα δεδομένα της εποχής και της μπάντας ήταν μία ιδιαίτερα προσιτή τιμή.

Οι φανατικοί θαυμαστές τους από κάθε γωνία της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό είχαν φτάσει στη Θεσσαλονίκη, με τα ξενοδοχεία της συμπρωτεύουσας να έχουν 100% πληρότητα.

Η ατυχία της τελευταίας στιγμής

Μπορεί πολλοί να απόλαυσαν από κοντά αυτό το μουσικό φαινόμενο, ωστόσο υπήρχαν και οι άτυχοι της ιστορίας που δεν κατάφεραν να φτάσουν ποτέ, αφού εκείνες τις ημέρες είχαν απεργία οι τελωνειακοί, διεκδικώντας την ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων.

Οι απεργοί είχαν στήσει μπλόκο στα σύνορα, στους Ευζώνους, εμποδίζοντας τις νταλίκες με τον τεχνικό εξοπλισμό να περάσουν. Ζητούσαν μάλιστα να μεταβεί εκεί ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννος Παπαντωνίου, ενώ το θέμα προκάλεσε μεγάλη πολιτική κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.Στους Ευζώνους έσπευσαν ο Πάνος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη 1997», Δημήτρης Σαλπιστής και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος.

Συνομίλησαν με τους συνδικαλιστές των τελωνειακών και μετά από αρκετές ώρες διαπραγματεύσεων, οι απεργοί επέτρεψαν να περάσουν οι νταλίκες με τον εξοπλισμό της συναυλίας, όχι όμως και τα λεωφορεία με τους fans του συγκροτήματος που έρχονταν από την Ευρώπη.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 26 Σεπτεμβρίου 1997 τα σύνορα της Ελλάδας ήταν κλειστά για όλους και πέρασαν μόνο τα τεράστια φορτηγά που μετέφεραν κοντέινερς με τον εξοπλισμό της συναυλίας.

Οι διοργανωτές ανέμεναν περίπου 5.000 άτομα από χώρες της Βαλκανικής, από τους οποίους τελικά ήρθαν μόνο οι 1.500, που προνόησαν και είτε είχαν μπει οδικώς νωρίτερα είτε ταξίδεψαν αεροπορικώς μέσω άλλων χωρών.

Μουσική υπερπαραγωγή: Οι 72 νταλίκες και ο εξοπλισμός βάρους 1.200 τόνων

«Για την πραγματοποίηση της τρίωρης υπερπαραγωγής θα εργαστούν 237 τεχνικοί του συγκροτήματος και 200 Έλληνες. Προϋποθέτει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον ήχο, το φως, τις οθόνες και τα ειδικά εφέ, ενώ για τη μεταφορά του εξοπλισμού, βάρους 1.200 τόνων, θα έρθουν από το εξωτερικό συνολικά 72 νταλίκες. Το στήσιμο του σόου, που θα γίνει σε ανοιχτό χώρο στη δεύτερη προβλήτα του ΟΛΘ, απαιτεί εργασία 36 ωρών και περιλαμβάνει ενδεικτικά τη μεγαλύτερη οθόνη βίντεο που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, επιφάνειας 700 τετραγωνικών μέτρων και βάρους 65 τόνων, η οποία αποτελείται από 100 κομμάτια. Σκηνή φτιαγμένη από πλεξιγκλάς, που ξεπερνά τα 20 μέτρα ύψος. Πάνω της κυριαρχεί χρυσή αψίδα ύψους 100 μέτρων σε έντονο πορτοκαλί χρώμα, ένα λεμόνι-καθρέφτης ύψους 35 μέτρων και μία γυαλιστερή ελιά ύψους 12 μέτρων, περασμένη σε τεράστια οδοντογλυφίδα. Ηχητικό σύστημα σκηνής βάρους 300 τόνων, 76 ηχεία, 120 κανάλια ήχου και 6 κονσόλες. 5.000 μέτρα φωτεινού σχοινιού, 100 προβολείς, 30 προβολείς σταδίου, 24 χειροκίνητα σποτ, 6 μηχανές φωτισμού, 8 ψηφιακά κανάλια βιντεοεφέ, χρωματιστές σφαίρες, χιλιάδες λαμπτήρες και καλώδια μήκους 36 χιλιομέτρων», ανέφερε το δελτίο τύπου που είχε εκδοθεί για την συναυλία των U2 στην Θεσσαλονίκη.

Τα ελληνικά του Μπόνο και το μουσικό «ηφαίστειο» που έμεινε στην ιστορία

Οι U2 έφτασαν στη Θεσσαλονίκη αεροπορικώς με το ιδιωτικό τους Boeing 747, από την Ελούντα όπου έκαναν ολιγοήμερες διακοπές, συνοδευόμενοι από 26 άτομα, φροντιστές και τεχνικούς. Από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» πήγαν κατευθείαν στο λιμάνι, όπου είχαν ετοιμαστεί ειδικά δωμάτια για να ξεκουραστούν.

Οι πόρτες άνοιξαν στις 16.00 και μέσα σε μισή ώρα καλύφθηκε το 1/4 του χώρου. Εκείνη την ημέρα όλες οι αστυνομικές δυνάμεις της πόλης, 400 αστυνομικοί από γειτονικές περιοχές και όλο το λιμενικό σώμα ήταν επι ποδός.

Κανείς δεν μπορούσε να βγει από τον χώρο και να ξαναμπεί. Απαγορευόταν κάμερες, φωτογραφικές μηχανές, μεταλλικά μπουκάλια, αιχμηρά αντικείμενα, ομπρέλες και μπουκάλια με αλκοόλ.

Σε τρία μπαρ πουλιόταν νερό και αναψυκτικά σε πλαστικά ποτήρια, καθώς και σάντουιτς.

Υπήρχαν επίσης τρεις μεγάλες τουαλέτες, τρία ασθενοφόρα και κινητή ιατρική μονάδα.

Στις 20.00 άναψαν τα φώτα της εντυπωσιακής σκηνής και ξεκίνησε η συναυλία με τους Echo Tattoo, τους οποίους διαδέχτηκε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.

Σε αντίθεση με τις φήμες που κυκλοφορούσαν πως οι U2 θα βγουν κοντά στα μεσάνυχτα, στις 21.17 ο Μπόνο, ο Λάρι Μίλερ (ντράμς), ο Άνταμ Κλέιτον (μπάσο) και ο Εντζ (κιθάρα) έκαναν μια θριαμβευτική είσοδο ανάμεσα στο κοινό, που παραληρούσε. Για τις επόμενες δύο ώρες ερμήνευσαν 22 κομμάτια, όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες.

«Γεια σου Ελλάδα. Γεια σου Αιγαίο. Γεια σου Θεσσαλονίκη. Επιτέλους παίζουμε στην Ελλάδα. Περιμέναμε τόσο πολύ γι΄ αυτό. Ευχαριστούμε», είπε ο Μπόνο με σπαστά ελληνικά πάνω από τη σκηνή.Στο τέλος της βραδιάς και πριν οι U2 αναχωρήσουν και πάλι για την Ελούντα οι υπεύθυνοι της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, τους πρόσφεραν από ένα δαχτυλίδι-αντίκα.

Μετά την πτήση επιστροφής από τη Θεσσαλονίκη, οι κάμερες συνάντησαν τον Μπόνο στο αεροδρόμιο, με τον frontman των U2 να κάνει λόγο για την «καλύτερη βραδιά της ζωής» του. «Απόψε ήταν ένα μεγάλο δώρο για εμάς. Παίρναμε από τον κόσμο περισσότερα από όσα δίναμε. Ένα πολύ, έξυπνο και γενναιόδωρο κοινό».

