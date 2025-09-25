Rolling Stones: Ανακοίνωσαν την επανέκδοση του θρυλικού άλμπουμ τους «Black And Blue»

Οι Rolling Stones ανακοίνωσαν την επανέκδοση του κλασικού τους άλμπουμ, «Black And Blue».

Το 13ο κατά σειρά στούντιο άλμπουμ της μπάντας κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976 και σηματοδοτεί μια σημαντική περίοδο, καθώς ήταν το πρώτο μετά την αποχώρηση του κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, τον οποίο αντικατέστησε ο Ρόνι Γουντ.

Το θρυλικό συγκρότημα της ροκ θα κυκλοφορήσει το νέο Super Deluxe Box Set στις 14 Νοεμβρίου μέσω της Universal σε δύο εκδόσεις σε βινύλιο και CD οι οποίες θα συνοδεύονται από βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκαναν οι Rolling Stones για την προώθηση του «Black And Blue».

Οι ηχογραφήσεις του «Black And Blue» λειτούργησαν και ως οντισιόν για την ολοκλήρωση της σύνθεσης της μπάντας, με συνεισφορές από καταξιωμένους κιθαρίστες όπως οι Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον. Στη νέα έκδοση περιλαμβάνεται επίσης συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος αναφέρεται στην ένταξή του στην μπάντα το 1976, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι».

Η επανέκδοση υπόσχεται μια ολοκληρωμένη εμπειρία, προσφέροντας στους φαν των Rolling Stones την ευκαιρία να ανακαλύψουν ξανά αυτό το ιστορικό άλμπουμ μέσα από νέο υλικό και αρχειακό περιεχόμενο.