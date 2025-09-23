Bruce Springsteen: Το «αφεντικό» της ροκ έγινε 76 ετών - Οι 10 κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

Πάνω από μισό αιώνα μουσικής πορείας και παραμένει το «αφεντικό» της ροκ που συνεχίζει να εμπνέει

Bruce Springsteen: Το «αφεντικό» της ροκ έγινε 76 ετών - Οι 10 κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του

Ο Bruce Springsteen

Οι καλλιτέχνες που καταφέρνουν να επιβιώσουν στη μουσική βιομηχανία επί δεκαετίες, συχνά καταλήγουν να μετατρέπονται σε «νοσταλγικές φιγούρες» που περιορίζονται στις επιτυχίες των δεκαετιών του ’60 και του ’70, χωρίς να τολμούν πολλά περισσότερα.

Υπάρχουν ορισμένοι καλλιτέχνες που αρνούνται να μείνουν προσκολλημένοι στο παρελθόν και επιλέγουν να εξελίσσονται μαζί με τη μουσική τους. Ο Bruce Springsteen ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Μετρώντας σχεδόν μισό αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στη μουσική σκηνή, το «Αφεντικό» συνεχίζει ακάθεκτος: κυκλοφορεί νέα μουσική, κατακτά νέες κορυφές στην καριέρα του και χτίζει το δικό του μυθικό σύμπαν, στο οποίο παρασύρει όλες τις γενιές.

Bruce Springsteen

Ο Bruce Springsteen / AP

Σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, ο Bruce Springsteen γιορτάζει τα 76α του γενέθλια και παραμένει το «αφεντικό» της ροκ.

Ας ρίξουμε μια ματιά στους εμβληματικούς «σταθμούς» της καριέρας του:

1. Η audition για τον John Hammond και την Columbia Records

Ο θρυλικός παραγωγός John Hammond είχε ήδη συνδέσει το όνομά του με την ανακάλυψη μεγάλων μορφών, όπως ο Bob Dylan και η Billie Holiday. Το 1972, μέσω του τότε μάνατζέρ του, Mike Appel, ο Bruce Springsteen είχε την ευκαιρία να περάσει από audition μπροστά στον άνθρωπο που «υπέγραφε» τα επόμενα μεγάλα ονόματα. Παρά το γεγονός ότι ο Appel παρουσίασε τον νεαρό Springsteen με τόση υπερβολή που λίγο έλειψε να αποθαρρύνει εντελώς τον Hammond, όλα άλλαξαν μόλις ο Springsteen άνοιξε το στόμα του και άρχισε να τραγουδά.

2. Το «Greetings from Asbury Park, N.J.» ανοίγει τον δρόμο

Το πρώτο άλμπουμ του Springsteen, Greetings from Asbury Park, N.J., ηχογραφήθηκε σε μεγάλο βαθμό στα οικονομικά προσιτά 914 Sound Studios, με στόχο να εξοικονομηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της προκαταβολής από την Columbia Records.

Όμως λίγο μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων, ξέσπασε διαμάχη ανάμεσα στον Appel, τον Hammond και τον ίδιο τον Springsteen. Οι δύο πρώτοι προτιμούσαν τα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν σε σόλο εκτελέσεις, ενώ ο Springsteen επέμενε στις συνθέσεις που περιλάμβαναν τη συνοδεία της μπάντας του. Η τελική λύση ήρθε μέσα από έναν συμβιβασμό 50/50, και το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1973, θέτοντας τις βάσεις για μια καριέρα που θα άλλαζε την αμερικανική μουσική σκηνή.

3. Η κυκλοφορία του Born to Run

Μετά το Greetings from Asbury Park, N.J. και το μετρίως επιτυχημένο The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle, ο Bruce Springsteen κυκλοφορεί το Born to Run — έναν δίσκο που όχι μόνο τον έβαλε δυναμικά στο mainstream, αλλά και του χάρισε εκατομμύρια πωλήσεις στις ΗΠΑ. Το άλμπουμ καθιερώνεται αμέσως ως σημείο αναφοράς στο rock στερέωμα και αποτελεί μέχρι σήμερα έναν από τους πιο εμβληματικούς σταθμούς της καριέρας του.

4. Το εξώφυλλο σε Time και Newsweek και οι θρυλικές εμφανίσεις στο Bottom Line Club

Την ίδια εβδομάδα με την κυκλοφορία του Born to Run, ο Springsteen φιγουράρει στο εξώφυλλο δύο από τα μεγαλύτερα αμερικανικά περιοδικά, Time και Newsweek — ταυτόχρονα. Ακολουθεί μια σειρά από δέκα συναυλίες στον θρυλικό χώρο Bottom Line Club στη Νέα Υόρκη, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους μουσικοκριτικών και κοινών θαυμαστών.

5. Η συναυλία στο Hammersmith Odeon, 1975

Το 1975, ο Bruce Springsteen μαζί με την E Street Band εμφανίζονται στο Hammersmith Odeon του Λονδίνου, προκειμένου να προωθήσουν το Born to Run. Ήταν η πρώτη του συναυλία στην Ευρώπη και μια καθοριστική στιγμή που άνοιξε τον δρόμο για την καθιέρωσή του και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ιστορική αυτή εμφάνιση κυκλοφόρησε τελικά το 2006 τόσο ως live άλμπουμ όσο και ως συναυλιακή ταινία.

6. Το Born in the U.S.A. μετατρέπει τον Springsteen σε superstar

Αν το Born to Run άναψε τη φλόγα, το Born in the U.S.A. τη μετέτρεψε σε πυρκαγιά. Ο δίσκος αυτός δεν ήταν απλώς επιτυχημένος — ήταν φαινόμενο. Παρότι τα ενδιάμεσα άλμπουμ έδειχναν πως ο Springsteen δεν ακολουθεί συμβατικές διαδρομές, το Born in the U.S.A. σάρωσε τα πάντα: 15 εκατομμύρια πωλήσεις μόνο στις ΗΠΑ, ο τίτλος-τραγούδι ζητήθηκε από τον Ρόναλντ Ρίγκαν μέχρι τη Chrysler για χρήση, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει πως οι στίχοι ήταν στην πραγματικότητα καταγγελία για τη μεταχείριση των βετεράνων του Βιετνάμ.

7. «Dancing in the Dark»: η ανάγκη για ένα χιτ οδηγεί σε μία διαχρονική επιτυχία

Μαζί με τον δίσκο ήρθε και μια ακόμα μεγάλη επιτυχία: Dancing in the Dark. Όταν ο παραγωγός Jon Landau άκουσε το άλμπουμ, εξέφρασε την ανησυχία του ότι έλειπε το «σίγουρο χιτ». Πίεσε τον Springsteen να γράψει ένα ακόμα τραγούδι. Ακολούθησε ένταση ανάμεσά τους, αλλά ο Springsteen τελικά έγραψε το Dancing in the Dark, εμπνευσμένος από τη δική του δυσκολία να γράψει επιτυχίες «κατά παραγγελία» και την απογοήτευσή του με τις προσδοκίες των άλλων. Το αποτέλεσμα: ένα τραγούδι που έμελλε να γίνει διαχρονικό.

8. Oscar για το «Streets of Philadelphia»

Το 1993, ο Springsteen γράφει τη μουσική για την ταινία Philadelphia, ερμηνεύοντας το τραγούδι Streets of Philadelphia — μια ευαίσθητη, πολιτικά φορτισμένη σύνθεση. Ο Jeff Burger αναφέρει: «Ήταν η πρώτη φορά που έγραφε μουσική για κινηματογραφική ταινία. Ήταν διαφορετικό κομμάτι για εκείνον — περισσότερο pop, αλλά και βαθιά πολιτικό. Ο Bruce ήταν από τους πρώτους που στήριξαν δημόσια το κίνημα για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.» Το τραγούδι απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού, επισφραγίζοντας τη δύναμη της μουσικής του και πέρα από τη rock σκηνή.

Bruce Springsteen

Ο Bruce Springsteen στην τελετή των Όσκαρ, παραλαμβάνει το βραβείο για το καλύτερο soundtrack στην ταινία «Streets of Philadelphia» / AP

9. Το «Letters to You» και η ωριμότητα ενός θρύλου

Το πιο πρόσφατο στούντιο άλμπουμ του, Letters to You, κυκλοφορεί ως απόδειξη της διαχρονικής του απήχησης. Κατακτώντας για ακόμα μια φορά την κορυφή των charts, ο Springsteen αφήνει πίσω του τη νεανική επανάσταση και κοιτά κατάματα τη φθορά, την απώλεια, το πέρασμα του χρόνου. Ο δίσκος ηχογραφήθηκε ζωντανά μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, στο στούντιο του στο Νιου Τζέρσεϊ, μαζί με την E Street Band.

10. Μια σκηνή, δύο θρύλοι: Springsteen και Paul McCartney στη Νέα Υερσέη

Και ενώ πλησιάζει πέντε δεκαετίες στο προσκήνιο, ο Springsteen δεν δείχνει σημάδια κόπωσης. Το πρόσφατο highlight; Μια απρόσμενη, αλλά ιστορική εμφάνιση στο πλευρό του Paul McCartney, στη διάρκεια της περιοδείας του πρώην Beatle στο Νιου Τζέρσεϊ. Οι δύο θρύλοι της μουσικής ένωσαν τις φωνές τους στα Glory Days και I Wanna Be Your Man, προσφέροντας μια στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις μνήμες όσων την έζησαν.

