Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

“Η μαγεία δεν είναι ψευδαίσθηση· είναι ο δεσμός που ενώνει τον κόσμο της φαντασίας με την πραγματικότητα.”

04 & 05 Οκτωβρίου

Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 – 22:00

Εισιτήριο για μια ημέρα: 7 Ευρώ





Το Fantasy Festival 2K25 επιστρέφει για 4η χρονιά στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σε έναν χώρο 6.500 τ.μ. γεμάτο μαγεία και δημιουργικότητα. Εκατοντάδες εκθέτες, δημιουργοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, cosplayers, κοινότητες και σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δώσουν το παρών, ενώ παράλληλα θα λάβουν χώρα μοναδικά θεάματα και δρώμενα που καλούν το κοινό να γίνει μέρος της εμπειρίας.

Αν δεν έχετε ακόμα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ FF2K24!

FF2K25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Κατηγορίες Εκθεμάτων:

Βιβλία & Κόμικς

Επιτραπέζια Παιχνίδια

RPG’s (Role Playing Games)

Card games

Video games

Συλλεκτικά & Αναμνηστικά αντικείμενα

Αξεσουάρ & ρουχισμός

Χειροτεχνίες & κοσμήματα

Εικαστικά έργα & Εικονογραφήσεις

Κατηγορίες Θεαμάτων:

Διαδραστικά παιχνίδια & επιτραπέζια

VR & Videogames

RPG’s (Role Playing Games)

LARP (Live Action Role Playing)

COSPLAY

Reenactment

Martial Arts

Ομιλίες

Παρουσιάσεις

Πάνελ συζητήσεων

Σεμινάρια

Επιδείξεις

Τουρνουά

Διαγωνισμοί

Κληρώσεις

Quiz

Μουσικά Live

Θεατρικά & Χορευτικά Δρώμενα

FF2K25 HIGHLIGHTS & SPECIAL GUESTS

Stanislav Yanevski – Ο αξέχαστος Viktor Krum από το Harry Potter έρχεται στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας "Harry Potter and the Goblet of Fire".

Χρήστος Δάντης – Ο εμβληματικός τραγουδιστής & συνθέτης παρουσιάζει τη νέα του δουλειά, εμπνευσμένη από την pop κουλτούρα και τους κόσμους του φανταστικού.

Licia Troisi – Η διασημότερη Ιταλίδα συγγραφέας fantasy, με πάνω από 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, δημιουργός της σειράς βιβλίων Emerged World Saga.

Luca Lamberti – Ο Ιταλός δημιουργός comics πίσω από το graphic novel "Δράκουλας στο Φαρ Ουέστ", που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Jemma Press.

Frank Kock – Ο διάσημος medieval reenactor από τη Γερμανία φέρνει στο φεστιβάλ πανοπλίες, όπλα, μεσαιωνικά μηχανήματα και καταπέλτες.

Γιάγκος Ραυτόπουλος – Το τιμώμενο πρόσωπο του FF2K25! Ο cult Έλληνας δημιουργός του "Γιαγκόναν ο Βάρβαρος", μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού fantasy κινηματογράφου.

Τελετή Απονομής Βραβείων Έβερλι (Everly Awards) - Ελληνικών Βραβείων του Φανταστικού, που διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά, αναδεικνύοντας τα πιο αγαπημένα βιβλία, συγγραφείς, ταινίες και σειρές του έτους από τη φανταστική κοινότητα.

SPECIAL EVENTS – POKEFEST by iConnect

Σε μια ιστορική σύμπραξη, ο κόσμος του φανταστικού και το σύμπαν των Pokémon ενώνουν τις δυνάμεις τους! Το PokéFest by iConnect έρχεται στο Fantasy Festival 2K25 και γίνεται το σπίτι της ελληνικής Pokémon κοινότητας.

Περιλαμβάνει:

PSA Booth για grading από τον μοναδικό PSA Dealer της Ελλάδας

PokéFest Stage με Pack Battles, Box Breaks, Rip&Ship, Meet & Greets

Vintage Pokémon Collection – η μεγαλύτερη στην Ελλάδα

Learn to Play με την Team Geodude

Trading Area για ανταλλαγές καρτών

Οικογενειακές δραστηριότητες & quiz όλη μέρα

iConnect Booth με προϊόντα, boosters, accessories

Ειδική voice guest: Βούλα Κώστα, η φωνή του Ash!

Content creators παντού: KAKOS XAMOS, DEMIGAMERS, CHARI THE KING, YUKI TANUKI, KAPPA KEKR, THE UNBOXER N, LIFE OF FOREIGN