Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Την περσινή έκθεση του φανταστικού επισκέφτηκαν 18.000 άτομα!

Newsbomb

Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

“Η μαγεία δεν είναι ψευδαίσθηση· είναι ο δεσμός που ενώνει τον κόσμο της φαντασίας με την πραγματικότητα.”

  • 04 & 05 Οκτωβρίου

  • Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

  • Ωράριο Λειτουργίας: 10:00 – 22:00

  • Εισιτήριο για μια ημέρα: 7 Ευρώ

Το Fantasy Festival 2K25 επιστρέφει για 4η χρονιά στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, σε έναν χώρο 6.500 τ.μ. γεμάτο μαγεία και δημιουργικότητα. Εκατοντάδες εκθέτες, δημιουργοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, cosplayers, κοινότητες και σύλλογοι από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δώσουν το παρών, ενώ παράλληλα θα λάβουν χώρα μοναδικά θεάματα και δρώμενα που καλούν το κοινό να γίνει μέρος της εμπειρίας.

Αν δεν έχετε ακόμα καταλάβει περί τίνος πρόκειται, ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ FF2K24!

thumbnailff2k25-banner-with-sponsors.jpg

FF2K25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ & ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Κατηγορίες Εκθεμάτων:

  • Βιβλία & Κόμικς

  • Επιτραπέζια Παιχνίδια

  • RPG’s (Role Playing Games)

  • Card games

  • Video games

  • Συλλεκτικά & Αναμνηστικά αντικείμενα

  • Αξεσουάρ & ρουχισμός

  • Χειροτεχνίες & κοσμήματα

  • Εικαστικά έργα & Εικονογραφήσεις

Κατηγορίες Θεαμάτων:

  • Διαδραστικά παιχνίδια & επιτραπέζια

  • VR & Videogames

  • RPG’s (Role Playing Games)

  • LARP (Live Action Role Playing)

  • COSPLAY

  • Reenactment

  • Martial Arts

  • Ομιλίες

  • Παρουσιάσεις

  • Πάνελ συζητήσεων

  • Σεμινάρια

  • Επιδείξεις

  • Τουρνουά

  • Διαγωνισμοί

  • Κληρώσεις

  • Quiz

  • Μουσικά Live

  • Θεατρικά & Χορευτικά Δρώμενα

0108
0208
0308
0408
0508
0608
0708
0808

FF2K25 HIGHLIGHTS & SPECIAL GUESTS

  • Stanislav Yanevski – Ο αξέχαστος Viktor Krum από το Harry Potter έρχεται στην Αθήνα για να γιορτάσει τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας "Harry Potter and the Goblet of Fire".

  • Χρήστος Δάντης – Ο εμβληματικός τραγουδιστής & συνθέτης παρουσιάζει τη νέα του δουλειά, εμπνευσμένη από την pop κουλτούρα και τους κόσμους του φανταστικού.

  • Licia Troisi – Η διασημότερη Ιταλίδα συγγραφέας fantasy, με πάνω από 5,5 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, δημιουργός της σειράς βιβλίων Emerged World Saga.

  • Luca Lamberti – Ο Ιταλός δημιουργός comics πίσω από το graphic novel "Δράκουλας στο Φαρ Ουέστ", που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Jemma Press.

  • Frank Kock – Ο διάσημος medieval reenactor από τη Γερμανία φέρνει στο φεστιβάλ πανοπλίες, όπλα, μεσαιωνικά μηχανήματα και καταπέλτες.

  • Γιάγκος Ραυτόπουλος – Το τιμώμενο πρόσωπο του FF2K25! Ο cult Έλληνας δημιουργός του "Γιαγκόναν ο Βάρβαρος", μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού fantasy κινηματογράφου.

  • Τελετή Απονομής Βραβείων Έβερλι (Everly Awards) - Ελληνικών Βραβείων του Φανταστικού, που διοργανώνονται για 6η συνεχή χρονιά, αναδεικνύοντας τα πιο αγαπημένα βιβλία, συγγραφείς, ταινίες και σειρές του έτους από τη φανταστική κοινότητα.

SPECIAL EVENTS – POKEFEST by iConnect

Σε μια ιστορική σύμπραξη, ο κόσμος του φανταστικού και το σύμπαν των Pokémon ενώνουν τις δυνάμεις τους! Το PokéFest by iConnect έρχεται στο Fantasy Festival 2K25 και γίνεται το σπίτι της ελληνικής Pokémon κοινότητας.

Περιλαμβάνει:

  • PSA Booth για grading από τον μοναδικό PSA Dealer της Ελλάδας

  • PokéFest Stage με Pack Battles, Box Breaks, Rip&Ship, Meet & Greets

  • Vintage Pokémon Collection – η μεγαλύτερη στην Ελλάδα

  • Learn to Play με την Team Geodude

  • Trading Area για ανταλλαγές καρτών

  • Οικογενειακές δραστηριότητες & quiz όλη μέρα

  • iConnect Booth με προϊόντα, boosters, accessories

  • Ειδική voice guest: Βούλα Κώστα, η φωνή του Ash!

  • Content creators παντού: KAKOS XAMOS, DEMIGAMERS, CHARI THE KING, YUKI TANUKI, KAPPA KEKR, THE UNBOXER N, LIFE OF FOREIGN

0105
0205
0305
0405
0505

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:54ΚΟΣΜΟΣ

Μόναχο: Δεύτερη νύχτα προβλημάτων στο αεροδρόμιο - Κλειστοί και οι δύο διάδρομοι

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα αρχαιολογικά ευρήματα στον Αχινό αποκάλυψαν τα δημοτικά έργα

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

23:35ΚΟΣΜΟΣ

Νόμισμα με προφίλ Τραμπ σκέφτεται να κόψει η αμερικανική κυβέρνηση - Εικόνες

23:29ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 96-103 - Διπλό των Καταλανών στο Telekom Center Athens

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Πολιτικός κρατούμενος δέχτηκε να εξοριστεί - «Η βαρβαρότητα της δικτατορίας απέναντί μου ξεπέρασε όλα τα όρια»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

23:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ πάγωσε χρηματοδότηση ύψους 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προορίζονταν για το Σικάγο

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

23:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το FANTASY FESTIVAL 2k25 ανοίγει τις πύλες του στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

22:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις του Νοεμβρίου

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάντσεστερ: Τρεις ακόμη συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση στη συναγωγή

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Σπουδαίες νίκες για Ζαλγκίρις και Χάποελ – Εύκολα η Μονακό

22:50ΕΛΛΑΔΑ

Πίκρης: Το Βενετσιάνικο χωριό του Ρεθύμνου που είναι ένας μαγευτικός οικισμός

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Oasis: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο κιθαρίστας του θρυλικού συγκροτήματος

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε αποθήκη στη Μακρακώμη της Φθιώτιδας - Δείτε φωτογραφίες

22:34ΕΘΝΙΚΑ

Στο Αιγαίο το «Πιρι Ρέις» - Απέπλευσε από τη Σμύρνη

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι να τελειώσει η ισραηλινή «κατοχή»

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ραγδαία αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Ρεκόρ καταγραφών από την ΕΛ.ΑΣ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαριά Νιώτη: Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία - Με την γαλανόλευκη τυλιγμένο το φέρετρο της 17χρονης

17:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυκά Νερά: Ντοκουμέντο φρίκης - Βίντεο λεπτά μετά τη δολοφονία της Καρολάιν από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

21:24LIFESTYLE

Τέλος το «Power Talk» από τον ΣΚΑΪ – Η απόφαση της Τατιάνας Στεφανίδου και του καναλιού

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Sean «Diddy» Combs: Καταδικάστηκε σε 4 χρόνια και 2 μήνες φυλάκισης για μεταφορά ατόμων για συμμετοχή σε πορνεία

21:02ΥΓΕΙΑ

Αλτσχάιμερ: 41χρονος αποκαλύπτει το πρώτο σύμπτωμα που αγνόησε και «μαρτύρησε» τη νόσο

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Μεθυσμένα κορίτσια έστησαν ενέδρα σε 75χρονο και τον σκότωσαν - Βιντεοσκοπούσαν την δολοφονία με τα κινητά τους

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Συμφωνεί να απελευθερώσει όλους τους ομήρους - Αρνείται να αφοπλιστεί μέχρι να τελειώσει η ισραηλινή «κατοχή»

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τα περίπτερα στην Ελλάδα μειώθηκαν πάνω από 50% σε 15 χρόνια - Η νύχτα του 1997 που «πάγωσε» την Πανεπιστημίου

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ακόμη πιο έντονη κακοκαιρία στην Αθήνα - Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει»

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

23:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 96-103: Πλήρωσε άμυνα, ριμπάουντ και τον κακό του εαυτό

19:58LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Αγωνία για το πρώην μοντέλο - Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας

07:54WHAT THE FACT

Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν σε τι χρησιμεύει ένα συρτάρι στο ψυγείο: Δεν είναι για λαχανικά

21:50ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Ο ΕΛΓΑ ζητά πίσω τις προκαταβολές αποζημιώσεων πληγέντων από τον Ντάνιελ και τις φωτιές

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Μπέρδεψαν τις εγκύους! Γυναίκα γέννησε πρόωρα γιατί της έδωσαν αγωγή αντί άλλης που μόλις είχε αποβάλει

16:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε τον απίστευτο λόγο που παραιτήθηκε ο διοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Οι απειλές και η μετακόμιση στο κέντρο – Το ηχητικό ντοκουμέντο

23:08LIFESTYLE

Η Τζέσικα Άλμπα φτιάχνει κεφτεδάκια με τζατζίκι

20:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 23χρονος influencer έχασε τη ζωή του αφού έπεσε από βουνό στο Εθνικό Πάρκο Γιόσεμιτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ