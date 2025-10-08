«Αθώος ή Ένοχος» του Jeffrey Archer: Ένα δυνατό δικαστικό έργο σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη

Το κοινό καλείται να αποφασίσει: Αθώος ή ένοχος;

Το δυνατό δικαστικό δράμα του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα Jeffrey Archer, που ξεσήκωσε με την πλοκή του το θεατρικό Λονδίνο, και αγαπήθηκε από το αθηναϊκό κοινό την προηγούμενη σεζόν, επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Eliart κάθε Δευτέρα στις 20:30 και Τρίτη στις 21:00.

Μια ανατρεπτική παράσταση που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών, οι οποίοι καλούνται για δύο ώρες, να γίνουν ένορκοι στη δίκη και να αθωώσουν ή να καταδικάσουν τον κατηγορούμενο, βγάζοντας την τελική απόφαση.

Λίγα λόγια για την υπόθεση του έργου:

Ένας διακεκριμένος γιατρός κατηγορείται ότι δολοφόνησε την γυναίκα του για να κληρονομήσει την περιουσία της.

Ο καλύτερος του φίλος, γνωστός ποινικολόγος αναλαμβάνει την υπεράσπιση του. Μια γιατρός ισχυρίζεται ότι είχαν ερωτική σχέση και πως το βράδυ του φόνου ήταν μαζί.

Τα στοιχεία της ενοχής είναι εξίσου ισχυρά με τα στοιχεία της αθωότητάς του.

Και οι θεατές καλούνται να γίνουν ένορκοι. Το κοινό πρέπει να αποφασίσει…

Ο δρ. Σέργουντ δολοφόνησε τη γυναίκα του; Η Τζένιφερ Μίτσελ ήταν ερωμένη του; Ποιο άλλοθι του να πιστέψεις;

Ένα ανατρεπτικό φινάλε ανάλογα με την ετυμηγορία των θεατών.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση: Κώστας Σπυρόπουλος

Σκηνοθεσία - Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Σκηνικό – Κοστούμια: Βαλεντίνο Βαλάσης

Φωτισμοί: Παναγιώτης Μανούσης

Βοηθοί σκηνοθέτη: Ελένη Βουτυρά, Στάθης Λαγκάδας

Art Work: Μιμίκα Καπούλα

Φωτογραφία – Video: Γιώργος Κρίκος

Αφίσα: Μαρίνα Λυσιμάχου

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Παραγωγή: Γιάννης Ρουμελιώτης

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

Πρόεδρος Δικαστηρίου: Νόνη Ιωαννίδου

Κατηγορούμενος: Αντώνης Ραμπαούνης

Δικηγόρος Υπεράσπισης: Γιώργος Φρατζεσκάκης

Φαρμακοποιός: Αννέτα Παπαθανασίου

Δημόσιος Κατήγορος: Οδυσσέας Σταμούλης

Καθηγητής Τοξικολογίας: Κώστας Ζέκος

Ιατρός: Στυλιανή Κλείδωνα

Φύλακας: Στάθης Λαγκάδας

Voice Off

Στο ρόλο του επιθεωρητή: Χάρης Σώζος

Στο ρόλο της γυναικολόγου: Ελένη Βουτυρά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θέατρο ELIART

Κωνσταντινουπόλεως 127, Βοτανικός, τηλ.: 210 3477677

Από 13 Οκτωβρίου

Κάθε Δευτέρα, στις 20.30 & Τρίτη, στις 21:00

Διάρκεια: 100΄

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Στο Ταμείο του θεάτρου

Online προπώληση: Αθώος ή Ένοχος | 4η χρονιά | Εισιτήρια εδώ!

Τιμές εισιτηρίων: 19€ (γενική είσοδος), 17€ (φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ, άνω των 65)