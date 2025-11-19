Δημήτρης Παπαϊωάννου: Ξεκίνησε η προπώληση για το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα»- Αυξημένη αναμονή

Η προπώληση ξεκίνησε με υψηλή ζήτηση και πολύωρη αναμονή στο σύστημα για την επιστροφή των Παπαϊωάννου και Κουμεντάκη

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου

Η Εθνική Λυρική Σκηνή ανοίγει έναν από τους πιο σημαντικούς καλλιτεχνικούς κύκλους της νέας σεζόν με την επιστροφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου και του Γιώργου Κουμεντάκη στο εμβληματικό έργο «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα». Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00, με το κοινό να αντιμετωπίζει ήδη αυξημένη αναμονή στο σύστημα λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης – η οποία υπολογίζεται σε περίπου δύο ώρες – ενώ πολλά εισιτήρια εμφανίζονται ήδη ως περιορισμένης διαθεσιμότητας.

Αυξημένη αναμονή στη σειρά προτεραιότητας

Τρεις δεκαετίες μετά την ιστορική παράσταση-εγκατάσταση «Ενός λεπτού σιγή» από την Ομάδα Εδάφους, Παπαϊωάννου και Κουμεντάκης συναντιούνται ξανά για να αναβιώσουν ένα έργο που σημάδεψε τη δημιουργία των ’90s και καθόρισε μια νέα σκηνική γλώσσα. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δουλεύει ξανά στο αρχικό υλικό, παρουσιάζοντας στη σκηνή της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος μια σύγχρονη εκδοχή της εγκατάστασης, ενώ τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο διεθνώς αναγνωρισμένος μαέστρος Θεόδωρος Κουρεντζής. Το έργο επιστρέφει ως μια δυνατή υπενθύμιση της δύναμης της τέχνης να μετατρέπει τη μνήμη σε βαθιά συγκινητικό σκηνικό βίωμα.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 24, 25, 27, 28, 29 και 30 Ιανουαρίου 2026. Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης εφαρμόζεται σύστημα σειράς προτεραιότητας (waiting queue), ενώ ισχύει όριο αγοράς τεσσάρων εισιτηρίων ανά χρήστη.

Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα

Γιώργος Κουμεντάκης / Δημήτρης Παπαϊωάννου

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής – ΚΠΙΣΝ

Μουσική: Γιώργος Κουμεντάκης
Μουσική διεύθυνση: Θεόδωρος Κουρεντζής
Σύλληψη, σκηνοθεσία, χορογραφία, εικαστικός σχεδιασμός: Δημήτρης Παπαϊωάννου
Το σκηνικό της παράστασης του 1995 είναι της Λίλης Πεζανού. Την εκδοχή του 2026 υπογράφουν οι Δημήτρης Παπαϊωάννου και Λουκάς Μπάκας
Κοστούμια: Βασίλης Παπατσαρούχας
Φωτισμοί: Δημήτρης Παπαϊωάννου, Στέφανος Δρουσιώτης

Με τη συμμετοχή ερμηνευτών, oρχήστρας, xορωδίας και υψιφώνου

