«THIS THAT KEEPS ΟΝ» - Η συνάντηση του Δημήτρη Παπαϊωάννου με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το ταξίδι του έργου «This That Keeps On» ή αλλιώς της «Μεταμόρφωσης» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ξεκίνησε την Παρασκευή, 3 Oκτωβρίου, λίγες μόλις ημέρες πριν κλείσει το Ηρώδειο για τις προγραμματισμένες εργασίες του.

Η μοναδική fundraising εκδήλωση που διοργάνωσε το μουσείο σηματοδότησε ουσιαστικά την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ανέθεσε στον παγκοσμίου φήμης σκηνοθέτη και χορογράφο, Δημήτρη Παπαϊωάννου τη δημιουργία μιας συλλεκτικής performance.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανταποκρίθηκε στην ανάθεση αυτή, ανατρέχοντας στο αρχείο των σωματικών του ευρημάτων, ανασυνθέτοντας αγαπημένα του έργα και ενσωματώνοντας νέες ιδέες σε μια πρωτότυπη δραματουργία που σηματοδοτεί την «Μεταμόρφωση» ή αλλιώς "THIS THAT KEEPS ΟΝ, a personal archaeology".

Ο τίτλος της δημιουργίας αυτής αποτυπώνει την έννοια της εξέλιξης, τη ροή και την συνέχεια στον χρόνο.

https://www.instagram.com/p/DPQgCkJjGas/

Όσοι έδωσαν το «παρών» στη μοναδική αυτή βραδιά παρακολούθησαν 30 χορευτές και ηθοποιούς να ζωντανεύουν τα υβριδικά πλάσματα του Παπαϊωάννου, δημιουργώντας ξανά μια αναδρομή στη σημαντική ιστορία τόσο του καλλιτέχνη όσο και των στοιχείων του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Το κοχύλι ως στοιχείο αναγέννησης, το στοιχείο του νερού και της γης που επιτρέπουν την κάθε δημιουργία, ήταν κάποια από αυτά που χαρακτήρισαν τη σημαντική βραδιά. Οι λεπτομέρειες αυτές σε συνδυασμό με την χορογραφημένη κίνηση των εύπλαστων σωμάτων που πρωταγωνιστούσαν, ενθουσίασαν το κοινό, το οποίο έδωσε ένα μεγάλο χειροκρότημα στους δημιουργούς.

https://www.instagram.com/p/DONSgTxjCZJ/

Η συγκεκριμένη εκδήλωση αφορούσε περιορισμένο αριθμό θέσεων, για τους Φίλους και Υποστηρικτές του Μουσείου.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού τους ρόλου- το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου προσέφεραν 2000 εισιτήρια δωρεάν σε φοιτητές και σπουδαστές σχολών θεάτρου, χορού, κινηματογράφου και καλών τεχνών όπως και σε σπουδαστές χορού ΑμεΑ, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική βραδιά.

Τα έσοδα που συγκεντρώθηκαν μέσω των εισιτηρίων θα διατεθούν για την ίδρυση του «Νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης».