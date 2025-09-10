Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για μία βραδιά μόνο για τα 40 χρόνια του Μουσείου

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου παρουσιάζει στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού την παράσταση «This that keeps on - a personal archaeology» για τα 40 χρόνια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Newsbomb

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου για μία βραδιά μόνο για τα 40 χρόνια του Μουσείου

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου

(c) Julian Mommert
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σηματοδοτώντας την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει μια μοναδική fundraising εκδήλωση στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στις 3 Οκτωβρίου. Πρόκειται για τη νέα παράσταση THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology – που δημιούργει ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ειδικά για το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και για μία μόνο βραδιά.

Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου ανταποκρίθηκε στην ανάθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης ανασυνθέτοντας θραύσματα από αγαπημένα του έργα και ενσωματώνοντας νέες ιδέες σε μια πρωτότυπη δραματουργία.

Τριάντα χορευτές και ηθοποιοί ζωντανεύουν επί σκηνής τα υβριδικά του πλάσματά ενεργοποιώντας τον χώρο με το μοναδικό του ύφος που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς της εποχής μας.

Προσωπική αφήγηση

Στο THIS THAT KEEPS ON, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρατεύει εικόνες και σώματα-χίμαιρες από τις τέσσερις δεκαετίες έργου του και τις αναγεννά δίπλα σε ολοκαίνουργια στοιχεία κινούμενων εικόνων και γλυπτικών εγκαταστάσεων, σε μια προσωπική αφήγηση. Σώματα και υλικά διαπραγματεύονται τις έννοιες της μνήμης, της ανασκαφής, της ευθραυστότητας, του ερωτισμού, της συνένωσης, της καταγωγής, αλλά και της αδιαμεσολάβητης χαράς της ζωής στο μοναδικό ιστορικό, γεωλογικό και καλλιτεχνικό τοπίο των Κυκλάδων. Η νέα αυτή δημιουργία, σχεδιασμένη ως ζωντανός διάλογος ανάμεσα στο αρχαίο και το σύγχρονο, είναι η συναρμογή και αναδημιουργία του πλούσιου υλικού ενός εξαιρετικά πολυδιάστατου καλλιτέχνη, βασισμένη στην απόλυτη πειθαρχία του ύφους, της φόρμας και των εκφραστικών του μέσων.

Η παράσταση θα παρουσιαστεί σε μία και μοναδική fundraising εκδήλωση με περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων θέσεων για τους Φίλους και Υποστηρικτές του Μουσείου καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία του νέου Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του διαρκούς εκπαιδευτικού τους ρόλου, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης προσφέρουν ένα σημαντικό αριθμό δωρεάν εισιτηρίων σε φοιτητές που σπουδάζουν καλές τέχνες, χορό, θέατρο, μουσική, design, κινηματογράφο, ιστορία της τέχνης και σκηνογραφία.

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ξεκινά ένα ταξίδι «Μεταμόρφωσης» οραματιζόμενο ένα φιλόδοξο μέλλον, που θα ενισχύσει δραστικά το συλλογική εμπειρία των επισκεπτών του, διαμορφώνοντας ένα αρχιτεκτονικό αλλά και πολιτιστικό ορόσημο, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο σημάδι στην διεθνή και τοπική κοινότητα.

Τιμώντας την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυσή του, το Μουσείο αλλάζει εσωτερικά και εξωτερικά και επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο υπηρετεί το κοινό του ως ένα δυναμικό, συμπεριληπτικό και βιωματικό κέντρο πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες για την «Μεταμόρφωση» του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης θα ανακοινωθούν σύντομα.

info

THIS THAT KEEPS ON – a personal archaeology –

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Διοργανωτής-Παραγωγή: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Δημήτρης Παπαϊωάννου

Πληροφορίες: events@cycladic.gr

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τηλ.: (+30) 210 7228321-3
W: www.cycladic.gr
Instagram: @cycladic_museum

Facebook: @CycladicArtMuseum

LinkedIn: The Museum of Cycladic Art

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

11:28LIFESTYLE

Η εθνική ομάδα μπάσκετ βάζει τρίποντο στην τηλεθέαση – Συνεχίζει να σαρώνει η ΕΡΤ1

11:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

11:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαράντα καλλιτέχνες μετατρέπουν το «Ελ. Βενιζέλος» σε χώρο εμπειρίας στην έκθεση «all aboard»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πώς θα πάρετε γονική άδεια για τον αγιασμό

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

10:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι αύριο ο Αγιασμός

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά ίσως διαθέτει ατμόσφαιρα ικανή να στηρίξει ζωή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross

10:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: «Τεράστιος αριθμός ρωσικών drones» παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας - Για «πράξη επιθετικότητας» μιλάει ο Τουσκ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

10:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές  - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ