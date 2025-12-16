Θέατρο: Τελευταία ευκαιρία για 6 παραστάσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν φέτος ολοκληρώνουν τον κύκλο τους

Newsbomb

Θέατρο: Τελευταία ευκαιρία για 6 παραστάσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έξι παραστάσεις που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ταυτότητα, τη θεματική τους τόλμη και τη σκηνική τους γραφή μετρούν αντίστροφα και ολοκληρώνουν την πορεία τους τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου.

Μια τελευταία ευκαιρία για να απολαύσει κανείς την εκρηκτική φάρσα «Ράφτης Κυριών» του Ζορζ Φεντώ, το σύγχρονο πολιτικό θέατρο των «Σκυλιών», το σκληρό οικογενειακό δράμα του «Ευγένιου», το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ «Οι Ερωτευμένοι», την καθηλωτική παράσταση-κραυγή «Μέρα της Φούστας» και τη σαρκαστική μουσική κωμωδία για τα κακώς κείμενα του θεάτρου «MERDE».

ΡΑΦΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ
Θέατρο Γκλόρια | έως 4 Ιανουαρίου

Ο Ζορζ Φεντώ συναντά τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Κακλέα σε μια κωμωδία εκρηκτικού ρυθμού, παρεξηγήσεων και ανατροπών. Ο «Ράφτης Κυριών», γραμμένος όταν ο Φεντώ ήταν μόλις 22 ετών, μετατρέπεται σε ένα σαρκαστικό εγχειρίδιο υποκρισίας, απιστίας και κοινωνικής ηθικής. Πίσω από το καταιγιστικό γέλιο, το έργο αποκαλύπτει μια κοινωνία εγκλωβισμένη στους ίδιους της τους κανόνες, όπου η επιθυμία συγκρούεται διαρκώς με την επίφαση της ευπρέπειας. Με πρωταγωνιστή τον Δημήτρη Μακαλιά και ένα πολυπληθές σύνολο ηθοποιών, η παράσταση ξεδιπλώνεται ως ένα κωμικό masterclass γύρω από τον μηχανισμό του ψέματος, της απόκρυψης και της ερωτικής επιθυμίας, σε έναν διαρκή διάλογο ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο θέατρο.

more.com/gr-el/tickets/theater/raftis-kyrion-se-skinothesia-gianni-kaklea/

rafths-kyriwn1cpatroklosskafidas.jpg

ΕΥΓΕΝΙΟΣ
Θέατρο ΣΗΜΕΙΟ | έως 4 Ιανουαρίου

Ο Γιώργος Καραμίχος επιστρέφει στο θέατρο ως σκηνοθέτης, μεταφραστής και διασκευαστής του συνταρακτικού έργου του Frank McGuinness. Ο «Ευγένιος» είναι ένα οικογενειακό δράμα για το πένθος, την απώλεια και τη σιωπή, εκεί όπου το τραύμα γίνεται αόρατος πρωταγωνιστής. Η δράση ξετυλίγεται γύρω από μια οικογένεια (Εύρη Σωφρονιάδου, Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλη Ρόκκο, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρη Ηλιάδη) που αδυνατεί να διαχειριστεί τον θάνατο, αφήνοντας τα ανείπωτα να βαραίνουν τις σχέσεις και τα πρόσωπα. Με μαύρο χιούμορ, ποιητική ένταση και βαθιά συναισθηματική φόρτιση, η παράσταση φωτίζει το λεπτό όριο ανάμεσα στη μνήμη και τη λήθη, τη συγχώρεση και την αδυναμία της, μέσα από τις ερμηνείες ενός δυνατού συνόλου ηθοποιών.

more.com/gr-el/tickets/theater/o-eugenios-se-skinothesia-giorgou-karamixou/

eygenios.jpg

ΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

Θέατρο Δίπυλον | έως 6 Ιανουαρίου

Ο Ανέστης Αζάς μετατρέπει ένα πραγματικό περιστατικό που συγκλόνισε την κοινή γνώμη σε μια σκοτεινή πολιτική φάρσα. Μια αγέλη «σκύλων-ντετέκτιβ» ανεβαίνει στη σκηνή για να ερευνήσει μια υπόθεση βίας, θέτοντας ερωτήματα για την κοινωνική αγριότητα, τον φόβο και την ευθύνη. Η έρευνα γίνεται αφορμή για ένα πολυεπίπεδο σχόλιο γύρω από τη βία, την εξουσία και την ανάγκη για αποδιοπομπαίους τράγους. Με εργαλεία το θέατρο ντοκιμαντέρ, το χιούμορ και την αλληγορία, τα «Σκυλιά» με τους Γιώργο Κατσή, Κωνσταντίνο Μωραΐτη, Παναγιώτη Μανουηλίδη, Έλενα Μαυρίδου, Μαρία Πετεβή, Θεμιστοκλή Μαλεσάγκο, Gary Salomon, ισορροπούν ανάμεσα στο κωμικό και το πολιτικό, μετατρέποντας τη σκηνή σε πεδίο σκέψης και δημόσιου διαλόγου για τη σύγχρονη κοινωνία.

more.com/gr-el/tickets/theater/ta-skylia-tou-anesti-aza/

the-dogs-photo-by-c-karol-jarek-84.jpg

Η ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΦΟΥΣΤΑΣ

Θέατρο Δίπυλον | έως 11 Ιανουαρίου

Η Ζωή Χατζηαντωνίου παραδίδει μια παράσταση-εμπειρία που λειτουργεί σαν κάτοπτρο αντανακλώντας τον αναβρασμό μιας εποχής που κοχλάζει υπόγεια και Θέτει ερωτήματα που καίνε γιατί παραμένουν αναπάντητα καλώντας το κοινό να αναμετρηθεί με το πραγματικό: την κοινωνική αδικία, την ανοχή, τη μισαλλοδοξία, την παρακμή των παραδεδομένων αξιών, την απώλεια της εμπιστοσύνης στην εκπαίδευση, στους θεσμούς και στις σύγχρονες δημοκρατίες. H Θεοδώρα Τζήμου, σε έναν ρόλο που μοιάζει να έχει γραφτεί πάνω της, πλαισιώνεται από μια συλλογή νέων προσώπων που δίνουν υπόσχεση για ένα δυνατό θεατρικό αύριο.

more.com/gr-el/tickets/theater/i-mera-tis-foustas-2os-xronos/

hmerathsfoystas.jpg

ΟΙ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΙ (Fool for Love)

BIOS | έως 11 Ιανουαρίου

Η Έλενα Πέγκα σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του Σαμ Σέπαρντ, μια ωμή και ποιητική μελέτη πάνω στο πάθος και την καταστροφή. Σε ένα απομονωμένο μοτέλ, δύο άνθρωποι παγιδεύονται σε έναν έρωτα χωρίς διέξοδο, όπου η αγάπη μετατρέπεται σε εμμονή και η έλξη σε βία. Ο χώρος λειτουργεί ως ψυχικό τοπίο, φορτισμένο από μνήμες, μυστικά και ανείπωτες συγκρούσεις. Με πρωταγωνιστές τους Μελία Κράιλινγκ, Παναγιώτη Γαβρέλα, Δημήτρη Καραβιώτη και Νίκο Βατικιώτη, η παράσταση φωτίζει τη βαριά κληρονομιά των οικογενειακών δεσμών και τη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης επιθυμίας, μέσα από έντονες ερμηνείες και μια ασφυκτική σκηνική ατμόσφαιρα.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/oi-eroteumenoi-tou-sam-separnt

erwteymenoictassosbrettos.jpg

MERDE!
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά | έως 11 Ιανουαρίου

Μια μουσική κωμωδία για τα «κακώς κείμενα» του ελληνικού θεάτρου, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή και Βασίλη Μαγουλιώτη. Η εκρηκτική παρέα που έφερε τους «Παίχτες» (Κουτλής, Μαγουλιώτης, Νιάρρος, Χρυσανθόπουλος, Μουλάς) επιστρέφει με το MERDE! και ξεδιπλώνει, με φαρσικό χιούμορ και αυτοσαρκαστική διάθεση, τα παρασκήνια της θεατρικής παραγωγής. Φιλοδοξίες, εξουσία, συμβιβασμοί, ματαιοδοξία, πρόβες, ακροάσεις και καλλιτεχνικές συγκρούσεις συνθέτουν ένα σκηνικό πανδαιμόνιο, όπου το θέατρο κοιτά τον εαυτό του στον καθρέφτη. Με αφορμή τα 130 χρόνια του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η παράσταση λειτουργεί ως σχόλιο πάνω στη θεατρική πράξη και στους ανθρώπους της σκηνής, φωτίζοντας με χιούμορ αλλά και οξυδέρκεια τις αντιφάσεις ενός χώρου τόσο εύθραυστου όσο και απολύτως ζωντανού.

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/merde-ena-ergo-tou-suyako

merde4.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Για κάθε αγωγή στελεχών της ΝΔ εναντίον μου, θα καταθέτω τρεις κατά του Μητσοτάκη

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

14:13ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Θα αμυνθούμε απέναντι στην αγωγή για δυσφήμιση που κατέθεσε ο Τραμπ»

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Δημοτικός σύμβουλος καταγγέλλει Αντιδήμαρχο για ξυλοδαρμό - Κατέληξε στο νοσοκομείο

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Τα πρώτα θύματα της επίθεσης στην Αυστραλία: Ο «ήρωας» συνταξιούχος και η σύζυγός του - Θα γιόρταζαν 35 χρόνια γάμου

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Μόλις μισή ώρα... ηλιοφάνειας «είδε» η Στοκχόλμη το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκέμβρη

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο: Τελευταία ευκαιρία για 6 παραστάσεις που ολοκληρώνουν τον κύκλο τους

13:52ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Microsoft μειώνει τις φιλοδοξίες της για την τεχνητή νοημοσύνη - Σχεδόν κανείς δεν χρησιμοποιεί το Copilot

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

13:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τρία ακόμη συναρπαστικά διεθνή acts στο Release Athens x SNF Nostos 2026 

13:30ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tap & Go: Ανέπαφες πληρωμές με κάρτες Mastercard για γρήγορες, εύκολες και ασφαλείς μετακινήσεις σε όλα τα υπεραστικά ΚΤΕΛ λεωφορεία

13:29ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: «Σατιρίζω, δεν τα θεωρώ χυδαία», απαντά ο ζωγράφος στους επικριτές του για τα επίμαχα έργα με τον Χριστό και την Παναγία

13:29WHAT THE FACT

Γιατί η ίδια πλευρά της Σελήνης είναι πάντα στραμμένη προς τη Γη

13:19ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: Επιβεβαιώθηκε ότι η Άγκυρα παίρνει και τους πυραύλους METEOR

13:13WHAT THE FACT

Γραφείο τελετών έδωσε σε πατέρα αντί για τα ρούχα, το «μυαλό» του νεκρού γιου του

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δύο «Ελλάδες» σε μία ημέρα – Πιερρακάκης στο Eurogroup και «φραπές» στην Εξεταστική

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενάντια στον νέο προϋπολογισμό – Πορεία διαμαρτυρίας και από Δημάρχους

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη, αισθάνομαι συντριβή - Ο νόμος ισχύει για όλους» - Καταδίωξη τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι του ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος με ακόμη 5 παιδιά

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Φωκίδας: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε φλεγόμενο όχημα ενώ την ίδια στιγμή καιγόταν το σπίτι του

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που το Άγαλμα της Ελευθερίας καταρρέει εξαιτίας ισχυρών ανέμων – Δείτε βίντεο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμηρή απάντηση Πλακιά σε Καρυστιανού για τα περί νέου κόμματος: Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

10:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ενισχύουν τον Μπενίτεθ με 4+1 μεγάλες μεταγραφές Κορόνα και Κοτσόλης

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις - Χατζηδάκης: Σε τρεις ομάδες θα στραφεί ο κουμπαράς

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα – Η πρόγνωση Κολυδά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ