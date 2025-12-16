Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Τελευταία στιγμή για Ναν

Μετά το χθεσινό απρόοπτο στην προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον ελαφρύ τραυματισμό του Αμερικανού παίκτη, ο Εργκίν Αταμάν θα αποφασίσει για τη συμμετοχή του λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε. 

Newsbomb

Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Τελευταία στιγμή για Ναν
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο «πονοκέφαλος» του Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του Κέντρικ Ναν στην αποψινή αναμέτρηση της Πόλης με τη Φενέρμπαχτσε, δεν έχει περάσει.

Η πρωινή προπόνηση του «τριφυλλιού» στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε αλλά ακόμα κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ο Αμερικανός παίκτης θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό για την κόντρα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο χθεσινός τραυματισμός του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση της ομάδας δεν εμπνέει κάποια μεγάλη ανησυχία, αλλά τόσο ο προπονητής της ομάδας όσο και το ιατρικό της επιτελείο αποφάσισαν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να πάρουν την απόφασή τους για το αν ο Ναν θα είναι στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού».

Ο Ναν είναι πρώτος σκόρερ των πρασίνων με 18.7 πόντους, έχοντας παράλληλα 3.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε 29’35”.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στοιχηματικό σκάνδαλο στην Τουρκία: Νέες ποινές σε 224 ποδοσφαιριστές και 24 διαιτητές

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο λόγος που ο ήρωας του Σίδνεϊ δεν πυροβόλησε τον δράστη του μακελειού

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη και ο φίλος του που συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη - Θα οριστεί δικάσιμος

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγουδίστρια Delarosa «παγιδεύτηκε από παιδικούς φίλους της» πριν δολοφονηθεί σε ενέδρα

15:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Προσχεδιασμένη εκτέλεση η δολοφονία Φύσσα, είπε η εισαγγελέας

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Τελικός NBA Cup: Σπερς εναντίον Νικς, Γουεμπανιάμα εναντίον Μπράνσον - Η ώρα και το κανάλι

15:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Κεραυνός» στην Παρί με Εμπαπέ: Το ιλιγγιώδες ποσό που πρέπει να καταβάλει στον Γάλλο σούπερ σταρ

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι ζητά να χρησιμοποιήσει τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Η Deutsche Welle έγινε επίσημα «ανεπιθύμητος οργανισμός» στην Ρωσία

15:30ΚΟΣΜΟΣ

Η χώρα που οι κανόνες της κάνουν τη Βόρεια Κορέα να φαίνεται... κανονική

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστοί οι δήμοι για τον πρϋπολογισμό - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

15:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Προκαταρκτική Εξέταση από το Υπουργείο Παιδείας για το μαχαίρωμα στο Γυμνάσιο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο τραγουδιστής Τζο Ίλι σε ηλικία 78 ετών - Ήταν θρύλος της κάντρι και της ροκ μουσικής

15:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Με 9 απουσίες κόντρα στην Καβάλα - Η αποστολή του Μπενίτεθ

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Άφαντος ο δράστης - $50.000 δίνει το FBI για πληροφορίες

14:50ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χριστουγεννιάτικες προσφορές και δώρα με αγορές από τη Vodafone

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Συνελήφθη ημίγυμνος άνδρας που προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ, βιτρίνες και αυτοκίνητα

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε... επτάδυμα πριν από 28 χρόνια - Πώς είναι σήμερα η οικογένεια ΜακΚόχι που συγκίνησε όλον τον κόσμο

14:33ΕΛΛΑΔΑ

Συγγενείς θυμάτων των Τεμπών «αδειάζουν» την Καρυστιανού: Οι ενέργειές της δεν μας εκφράζουν, δεν μας αφορά η πολιτική

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Νέος ήρωας στην Αυστραλία: Ο μυστηριώδης άνδρας με το μωβ πουκάμισο - Προσπάθησε να αφοπλίσει τον μακελάρη πριν πεθάνει αγκαλιά με τη σύζυγό του

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν όλα στις πολυκατοικίες: Στα «σκαριά» ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς απαραίτητη ομοφωνία

14:41WHAT THE FACT

Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο πλάσμα που ζει στα όρια της ζωής

16:58ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιμέτωποι με κακουργήματα ακόμη και για επιδοτήσεις των 1.500 ευρώ οι «42» στην Κρήτη - 400.000€ για τη σύζυγο του και την πεθερά του αγροτοσυνδικαλιστή

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΑΔΕΔΥ: Κλειστοί οι δήμοι για τον πρϋπολογισμό - Στους δρόμους και οι δήμαρχοι

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: «Πού πάτε; Τελείωσε η συνεδρίαση» – Οι τραμπουκισμοί των συμβούλων του Μπέου στον Λημνιό πριν τον ξυλοκοπήσουν

12:43ΚΟΣΜΟΣ

Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά τα σημάδια από τη διπλή μαστεκτομή - Το συγκλονιστικό εξώφυλλο του Time

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

10:41ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη, αισθάνομαι συντριβή - Ο νόμος ισχύει για όλους» - Καταδίωξη τα ξημερώματα στο Χαλάνδρι του ΙΧ που οδηγούσε ο 16χρονος με ακόμη 5 παιδιά

09:34ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός των Χριστουγέννων - Μαρουσάκης: «Στο τέλος του χρόνου μπορεί να δούμε χιόνια και χαμηλότερα»

13:38ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη η μητέρα του «αρχηγού» και δύο άνδρες, πατέρας και γιος - Παραδέχτηκαν ότι πήραν χρήματα, τι υποστήριξαν

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ελεύθερος ο 16χρονος γιος του Κατρίνη και ο φίλος του που συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη - Θα οριστεί δικάσιμος

10:13ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η «βολή της ζωής του» - Ο αστυνομικός που σκότωσε τον τρομοκράτη στα 40 μέτρα

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σε χωριό της Φωκίδας: Βρέθηκε απανθρακωμένο άτομο σε φλεγόμενο όχημα ενώ την ίδια στιγμή καιγόταν το σπίτι του

21:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Πιθανή η δημιουργία κόμματος - «Πάμε για κάτι πολύ μεγάλο»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Αναβολή στράτευσης: Τι αλλάζει με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας - Αντιδράσεις φοιτητών

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας - «Οι δηλώσεις Τσιάρα έδωσαν κάποια βάση, αλλά ξεκάθαρες δεν ήταν»

13:06LIFESTYLE

«Αρπάχτηκαν» Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη – Έφυγε από το στούντιο η παρουσιάστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ