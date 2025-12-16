Φενέρμπαχτσε - Παναθηναϊκός AKTOR: Τελευταία στιγμή για Ναν

Ο «πονοκέφαλος» του Εργκίν Αταμάν, αναφορικά με τη συμμετοχή ή όχι του Κέντρικ Ναν στην αποψινή αναμέτρηση της Πόλης με τη Φενέρμπαχτσε, δεν έχει περάσει.

Η πρωινή προπόνηση του «τριφυλλιού» στην Κωνσταντινούπολη ολοκληρώθηκε αλλά ακόμα κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει αν ο Αμερικανός παίκτης θα είναι σε θέση να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Παναθηναϊκό για την κόντρα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο χθεσινός τραυματισμός του Κέντρικ Ναν στην προπόνηση της ομάδας δεν εμπνέει κάποια μεγάλη ανησυχία, αλλά τόσο ο προπονητής της ομάδας όσο και το ιατρικό της επιτελείο αποφάσισαν να περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για να πάρουν την απόφασή τους για το αν ο Ναν θα είναι στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού».

Ο Ναν είναι πρώτος σκόρερ των πρασίνων με 18.7 πόντους, έχοντας παράλληλα 3.1 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ σε 29’35”.