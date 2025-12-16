Η χώρα που οι κανόνες της κάνουν τη Βόρεια Κορέα να φαίνεται... κανονική

Το Τουρκμενιστάν κυβερνάται από τον πρώην οδοντίατρο Gurbanguly Berdimuhamedow και τον γιο του Serdar, σε ένα καθεστώς όπου η καθημερινή ζωή των πολιτών διέπεται από παράξενους και αυστηρούς κανόνες.

Μέσα σε αυτό το δικτατορικό καθεστώς, οι κάτοικοι της χώρας ζουν υπό περιορισμούς που αφορούν από την κυκλοφορία στους δρόμους, μέχρι και τη χρήση των social media.

