Ηράκλειο: Συνελήφθη ημίγυμνος άνδρας που προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ, βιτρίνες και αυτοκίνητα

Αναστάτωση στα Δειλινά Ηρακλείου νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), όταν ένας ημίγυμνος άνδρας μπήκε μαινόμενος σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας ζημιές, όπως μεταδίδει το creta24.gr.

Ο άνδρας, όντας σε κατάσταση – αμόκ, προκάλεσε ζημιές και σε αυτοκίνητα, αλλά και σε βιτρίνες καταστημάτων. Ακολούθως, ο άνδρας πήγε και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψή του, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.