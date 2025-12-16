Ηράκλειο: Συνελήφθη ημίγυμνος άνδρας που προκάλεσε ζημιές σε σούπερ μάρκετ, βιτρίνες και αυτοκίνητα
Ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, σύμφωνα με πληροφορίες
Αναστάτωση στα Δειλινά Ηρακλείου νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (16/12), όταν ένας ημίγυμνος άνδρας μπήκε μαινόμενος σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, προκαλώντας ζημιές, όπως μεταδίδει το creta24.gr.
Ο άνδρας, όντας σε κατάσταση – αμόκ, προκάλεσε ζημιές και σε αυτοκίνητα, αλλά και σε βιτρίνες καταστημάτων. Ακολούθως, ο άνδρας πήγε και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψή του, όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
