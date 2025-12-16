Live η συζήτηση στη Βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό

Πέμπτη ημέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026"

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια.

Αργά το βράδυ, θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία, με την ψήφιση του προϋπολογισμού, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την Κυβέρνηση.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια, θα κλείσει με τις ομιλίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων της Αντιπολίτευσης.

Ο τελευταίος αυτός κύκλος τοποθετήσεων, θα ξεκινήσει με την αντίστροφη σειρά της κοινοβουλευτικής δύναμης των κομμάτων. Στις τοποθετήσεις αυτές, ανάμεσα στην ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη, αναμένεται να παρεμβληθεί η ομιλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη.

Η πενθήμερη συζήτηση του Προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές.

