Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025

Απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία του D-Athens Διονύσια Greek 2025
Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και τη θεατρική κοινότητα ολοκληρώθηκαν με την τελετή απονομής βραβείων και επαίνων την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου τα D-Athens Διονύσια Greek 2025, η πρώτη διοργάνωση του νέου θεσμού που αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δραματουργία και ενισχύει τη διασύνδεση δημιουργών, φορέων και κοινού, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Θεάτρου» που υλοποιείται μέσα από τη σύμπραξη του Δήμου Αθηναίων -μέσω της Αναπτυξιακής Αθήνας- με το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν.

20251212-tgr-dionysia-0064.jpg

Παρακολουθήστε στιγμιότυπα από τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης και από την απονομή εδώ

Ξεχωριστό συμβολισμό στην ημέρα έδωσε η συμμετοχή των σπουδαστών και σπουδαστριών του Α΄ έτους της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, που άνοιξαν και έκλεισαν την τελετή τραγουδώντας: η νεότερη γενιά, που κάνει τα πρώτα της βήματα στο θέατρο, συνόδευσε έτσι τα πρώτα βήματα ενός νέου θεσμού.
Επίσης παρουσιάστηκαν στιγμιότυπα από τις τρεις ημέρες της διοργάνωσης: τον Διαγωνισμό «Μικρά Νέα Διονύσια» και τις «Πρώτες Αναγνώσεις» στις 12/12, τη «Διασύνδεση» με τις ομιλίες, τα masterclasses και τις συζητήσεις στις 13/12 και τη «Δικτύωση» με το pitching 12 θεατρικών προτάσεων στις 14/12.

untitled-design-32.jpg

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, υπογράμμισε τη σημασία και τις προοπτικές του νέου θεσμού για την πολιτιστική ταυτότητα της πόλης αλλά και τη στήριξη του Δήμου σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη σύγχρονη δημιουργία και τη συμμετοχή του κοινού.

20251212-tgr-dionysia-0143.jpg

Την εκδήλωση παρουσίασαν η Μαριάννα Κάλμπαρη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του νέου θεσμού και του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν μαζί με τους Δημήτρη Μαγγίνα και Άγγελο Μπούρα από την οργανωτική ομάδα του D-Athens.

f5a3476.jpg

Βραβεία Κριτικής Επιτροπής

Τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής (Δηώ Καγγελάρη, Γιάννης Καλαβριανός, Βασίλης Κατσικονούρης, Δήμητρα Κονδυλάκη, Λυδία Κονιόρδου) ανακοίνωσε η Πρόεδρος Δήμητρα Κονδυλάκη, ενώ την απονομή πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων.
Βραβεύτηκαν οι:
Μιχάλης Μαλανδράκης- Α΄ Βραβείο Επιτροπής «Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας»
Χρήστος Τζιούκαλιας- Β΄ Βραβείο Επιτροπής «Τηρέας–Shellshocked»
Μαρία Δριμή - Γ΄ Βραβείο Επιτροπής «Ψόφιες μύγες»

Έπαινοι Τους Επαίνους ανακοίνωσαν τα μέλη της κριτικής επιτροπής της ομάδας του D-Athens, Έλενα Τριανταφυλλοπούλου και Ζέττα Πασπαράκη (οι οποίες και επέλεξαν τα έξι συνολικά διακριθέντα έργα μαζί με την Έρι Κύργια) ενώ τους απένειμε η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν Καλή Κυπαρίσση- Παγουλάτου.
Οι έπαινοι δόθηκαν (αλφαβητικά) στους:
Πέτρο Λενούδια για το έργο του «Τρεις Πατρίδες»
Παύλο Τσακαλίδη για το έργο του «Gift»
Ανθή Τσιρούκη για το έργο της «Θάλασσα από Κόκκαλα»

3500-2334-max.jpg

Βραβεία Κοινού

Η συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία έγινε δια ζώσης, με κάλπη στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης αλλά και διαδικτυακά, καθώς τα έργα ηχογραφήθηκαν ζωντανά στην «Πρώτη Ανάγνωση» στις 12/12 και ήταν διαθέσιμα για ακρόαση στον ραδιοφωνικό σταθμό 9.84 και για online ψηφοφορία μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 19/12 στο Instagram του Δήμου Αθηναίων. Ψήφισαν συνολικά 1.316 ακροατές/τριες και θεατές.

Τα Βραβεία Κοινού συνδέθηκαν με συμβολικά δώρα της ελληνικής γης που προσέφερε στους νικητές το Concept «Στοά», το οποίο παρουσίασε η Ήρια Μαμουλή.
Τα βραβεία απένειμαν η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ Ελένη Ζωντήρου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΑΤΑ Ιωάννης Γιώργιζας.
Το Κοινό ψήφισε:
Α΄ Βραβείο Κοινού: «Τα μακρινά φώτα χορεύουν για μας» -Μιχάλης Μαλανδράκης
Β΄ Βραβείο Κοινού: «Ψόφιες μύγες» -Μαρία Δριμή
Γ΄ Βραβείο Κοινού: «Τηρέας–Shellshocked»- Χρήστος Τζιούκαλιας

3500-2334-max-1.jpg

Υπενθυμίζουμε ότι το Α΄ Βραβείο εξασφαλίζει στον συγγραφέα Μιχάλη
Μαλανδράκη απευθείας δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα των
Dionysia International την Άνοιξη του 2026. Και τα έξι έργα που διακρίθηκαν εντάσσονται στο «Δραματουργείο», ένα τρίμηνο εργαστήριο ανατροφοδότησης που θα τα προετοιμάσει για την παρουσίασή τους στο Greek Focus της διεθνούς εκδοχής του θεσμού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στον νέο ιστότοπο https://athensworldtheatrecapital.com, τα Διονύσια Greek θα συνεχίσουν το έργο τους με την ανάρτηση περιλήψεων όλων των κειμένων που κατατέθηκαν στον Διαγωνισμό, αλλά και την ανάρτηση των videos από τα pitches των θεατρικών προτάσεων που παρουσιάστηκαν στο Υπόγειο στις 14/12.

3500-2334-max-2.jpg

Τα Διονύσια Greek αποτελούν τον πυρήνα και ταυτόχρονα το στάδιο προετοιμασίας για τα Διονύσια International. Όσα συνέβησαν τώρα -ο διαγωνισμός, η διασύνδεση, η δικτύωση- και όσα θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες μέσα από το «Δραματουργείο» και τη στοχευμένη εξέλιξη των έργων, χαράσσουν μια ενιαία πορεία: να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας και μαζί της, να επανατοποθετηθεί η Αθήνα όχι μόνο ως γενέτειρα του θεάτρου, αλλά ως ενεργό σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη θεατρική δημιουργία και παραγωγή. Να γίνει ένας τόπος συνάντησης, όπου οι ιδέες θα συναντούν τους ανθρώπους και τα εργαλεία που τις κάνουν πραγματικότητα: διεθνείς συναντήσεις, «αγορά» συνεργασιών και συμπαραγωγών, ανταλλαγές με τιμώμενες χώρες, ψηφιακή πλατφόρμα και υποδομές που οδηγούν από το κείμενο στην παραγωγή, από το κοινό στην κοινότητα, με αφετηρία την Αθήνα και ορίζοντα τη διεθνή σκηνή.

1766499077223-483580401-paobccsr2.jpg


Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις που έγιναν και ανακοινώσεις για τις δράσεις που θα γίνουν στο https://athensworldtheatrecapital.com.

1766499086908-84717463-paobccsr3.jpg
