Πώς ένα γράμμα άλλαξε την ιστορία των «Peanuts»: Η γέννηση του Φράνκλιν, του πρώτου μαύρου χαρακτήρα

Η άγνωστη αλληλογραφία του Τσαρλς Μ. Σουλτς με μια δασκάλα το 1968 οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου μαύρου μέλους της παρέας του Τσάρλι Μπράουν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Το επίμαχο στιγμιότυπο από το επεισόδιο «A Charlie Brown Thanksgiving»

Μια ξεχωριστή ιστορία κρύβεται πίσω από τα Peanuts, ένα από τα πιο εμβληματικά κόμικ της αμερικανικής ποπ κουλτούρας. Η δημιουργία του Φράνκλιν, του πρώτου μαύρου χαρακτήρα της σειράς, δεν ήταν αποτέλεσμα εκδοτικής στρατηγικής, αλλά γεννήθηκε μέσα από ένα απλό γράμμα που έφτασε στα χέρια του δημιουργού της, Τσαρλς Μ. Σουλτς, το 1968.

Η απόφαση του Σουλτς ήρθε ύστερα από προσωπική αλληλογραφία με τη δασκάλα Χάριετ Γκλίκμαν, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Λευκή δασκάλα και μητέρα, η Γκλίκμαν του έγραψε προτρέποντάς τον να εντάξει έναν μαύρο χαρακτήρα στην παρέα του Τσάρλι Μπράουν, εξηγώντας πως ένιωθε την ανάγκη «να κάνει κάτι» απέναντι στη βία, τον φόβο και τη μισαλλοδοξία που σημάδευαν εκείνη την περίοδο.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-25-174808.jpg

Η επιστολή που έστειλε η δασκάλα Χάριετ Γκλίκμαν στον Τσαρλς Μ. Σουλτς τον Απρίλιο του 1968, λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

«Αναρωτιόμουν τι θα σήμαινε για ένα μαύρο παιδί να βλέπει τον εαυτό του σε ένα κόμικ», έλεγε αργότερα η ίδια σε συνέντευξή της στο PEOPLE.

Οι αμφιβολίες και η απόφαση

Ο Σουλτς δεν απάντησε αμέσως. Όταν τελικά το έκανε, παραδέχτηκε ότι δίσταζε. Φοβόταν μήπως ο χαρακτήρας φανεί επιφανειακός ή προσβλητικός για την ίδια τη μαύρη κοινότητα. Η Γκλίκμαν, αντί να επιμείνει, απευθύνθηκε σε φίλους και μέλη της κοινότητάς της, μεταφέροντας τις σκέψεις τους στον δημιουργό.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-25-174819.jpg

Η απάντηση του Τσαρλς Μ. Σουλτς στη Χάριετ Γκλίκμαν το 1968, στην οποία εκφράζει τους αρχικούς του δισταγμούς για την ένταξη μαύρου χαρακτήρα στα Peanuts

Την ίδια περίοδο, ο Σουλτς άρχισε να λαμβάνει και άλλα γράμματα με παρόμοια αιτήματα, με την ααπόφαση να ωριμάζει.

Η πρώτη εμφάνιση του Φράνκλιν

Τον Ιούλιο του 1968 - μόλις τρεις μήνες μετά τη δολοφονία του Κινγκ και την επιστολή της Γκλίκαν -ο Φράνκλιν Άρμστρονγκ έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα Peanuts. Ο Τσάρλι Μπράουν τον γνωρίζει σε μια παραλία και οι δυο τους ξεκινούν μια φιλία τόσο απλή όσο και επαναστατική για την εποχή.

stigmiotypo-o8onhs-2026-01-25-174829.jpg

Η πρώτη εμφάνιση του Φράνκλιν στο κόμικ

Η αντίδραση του κοινού ήταν σε μεγάλο βαθμό θετική, ωστόσο οι εκδότες δεν αποδέχτηκαν τόσο εύκολα τον νέο χαρακτήρα.

Οι αντιδράσεις και το τελεσίγραφο

Ο Σουλτς έχει αποκαλύψει ότι δέχτηκε έντονες πιέσεις να «διορθώσει» λεπτομέρειες: να μη δείχνει τον Φράνκλιν στο ίδιο θρανίο με λευκά παιδιά ή να αποφεύγει σκηνές φιλίας εκτός σχολείου.

Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση, του ζητήθηκε να αλλάξει ένα καρέ όπου ο Φράνκλιν καλούσε τον Τσάρλι Μπράουν στο σπίτι του.Η απάντησή του ήταν ξεκάθαρη: «Ή το δημοσιεύετε όπως το σχεδίασα ή παραιτούμαι». Έτσι το κόμικ δημοσιεύτηκε χωρίς αλλαγές.

Ένας ήρωας γεμάτος ιστορία

Το πλήρες όνομά του, Φράνκλιν Άρμστρονγκ, δεν επιλέχθηκε τυχαία. Ο Τσαρλς Μ. Σουλτς δανείστηκε το «Άρμστρονγκ» από τον Ρομπ Άρμστρονγκ, Αφροαμερικανό κομίστα και δημιουργό του strip Jump Start, θέλοντας να αποτίσει έναν διακριτικό φόρο τιμής σε έναν μαύρο δημιουργό που άνοιγε τον δικό του δρόμο στον χώρο των κόμικς.

71koj0xbumlacuf10001000ql80.jpg

Το Jump Start του Ρομπ Άρμστρονγκ, το κόμικ που ενέπνευσε και το επώνυμο του Φράνκλιν στα «Peanuts»

Με αυτή την επιλογή, ο Σουλτς συνέδεσε τον Φράνκλιν όχι μόνο με την αφήγηση των «Peanuts», αλλά και με μια ευρύτερη ιστορία εκπροσώπησης και παρουσίας Αφροαμερικανών στην αμερικανική ποπ κουλτούρα.

Η σκηνή που προκάλεσε ερωτήματα

Στο επεισόδιο A Charlie Brown Thanksgiving (1973), ο Φράνκλιν εμφανίζεται να κάθεται μόνος του στο τραπέζι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιδιά που κάθονται αντικριστά. Η επιλογή αυτή έχει απασχολήσει για χρόνια θεατές και αναλυτές, με ορισμένους να τη συνδέουν με φυλετικούς διαχωρισμούς της εποχής.

Σνούπι - τσάρλι μπράουν

Το επίμαχο στιγμιότυπο από το επεισόδιο «A Charlie Brown Thanksgiving»

Ωστόσο, μετά τον θάνατο του Τσαρλς Μ. Σουλτς το 2000, η σύζυγός του, Τζιν Σουλτς, έδωσε μια διαφορετική εξήγηση. Όπως ανέφερε, ο Φράνκλιν ήταν ένας χαρακτήρας με λιγότερα «εξωτερικά» χαρακτηριστικά και κωμικές ιδιορρυθμίες σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά, γεγονός που δυσκόλευε τη δραματουργική του αξιοποίηση.

Η σκηνή με την καρέκλα που σπάει σχεδιάστηκε ώστε να του δώσει μια ξεχωριστή στιγμή στο επίκεντρο, ενώ η τοποθέτησή του απέναντι από τους άλλους χαρακτήρες εξυπηρετούσε κυρίως τεχνικούς και σκηνοθετικούς λόγους, διευκολύνοντας την κίνηση και την οπτική του αστείου.

Μια κληρονομιά που συνεχίζεται

Ο Φράνκλιν καθιερώθηκε σταδιακά ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους χαρακτήρες των Peanuts. Η παρουσία του εμπλουτίστηκε με τα χρόνια, αποκτώντας μεγαλύτερο βάθος και αφηγηματικό βάρος.

Το 2024, το ειδικό επεισόδιο Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin εστίασε εκ νέου στην ιστορία του, φωτίζοντας το οικογενειακό του υπόβαθρο και παρουσιάζοντάς τον ως παιδί στρατιωτικής οικογένειας, προσθέτοντας μια ακόμια πιο προσωπική διάσταση στον χαρακτήρα.

