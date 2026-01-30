«ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ - Η επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ»

Ένα νέο φιλόδοξο εγχείρημα που σκοπό έχει να φέρει στο φως τις άγνωστες αλλά και λιγότερο γνωστές ιστορίες των Ελλήνων μεταναστών του περασμένου αιώνα στην Αυστραλία βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης  

«Για 5 χρόνια» - μία φράση που υπήρξε μόνιμη επωδός στα χείλη χιλιάδων μεταναστών, καθώς έφευγαν από την Ελλάδα και την Κύπρο τον περασμένο αιώνα. Η φράση αυτή έγινε πηγή έμπνευσης για την παραγωγή ενός φιλόδοξου Ντοκιμαντέρ, αφιερωμένου στον Ελληνισμό της πέμπτης ηπείρου.

Για την πλειονότητα των ανθρώπων που πήραν την απόφαση να ξενιτευτούν, καθοδηγούμενοι από την ανάγκη της επιβίωσης, η επιστροφή στην πατρίδα μετά την παρέλευση της περίφημης πενταετίας, έμεινε τελικά ανεκπλήρωτο όνειρο.

Πώς βίωσαν τον αποχωρισμό από τα πάτρια εδάφη και τους οικείους τους; Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και μετά την άφιξή τους στην Αυστραλία; Πώς κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν προκοπή;

Πώς διατήρησαν, και μεταλαμπάδευσαν στα παιδιά τους, τη γλώσσα, τις παραδόσεις και εν γένει την πολιτισμική τους ταυτότητα; Και, τελικά, για ποιους λόγους τα «5 χρόνια» μετατράπηκαν σε μια ολόκληρη ζωή στην ξενιτιά;

Στα παραπάνω και σε πολλά ακόμη επιμέρους ερωτήματα, δίνονται απαντήσεις μέσα από το Ντοκιμαντέρ «ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – Η επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ», το οποίο βρίσκεται ήδη στο στάδιο της παραγωγής, από τις εταιρίες «Story Frames» και «Νέφος Ιλαρόν» και υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Μαρκέλλου Πετρόπουλου.

Ο Μαρκέλλος Πετρόπουλος

Η κινηματογραφική αυτή παραγωγή είναι η πρώτη στα χρονικά που επιχειρεί μία σφαιρική και ουσιαστική ανασκόπηση της μετανάστευσης των Ελλήνων και Κυπρίων στην Αυστραλία και της οικοδόμησης μίας δεύτερης πατρίδας στους Αντίποδες. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό ζωής, αφιερωμένο στον πατέρα και τη μητέρα μετανάστη, που με πολλούς κόπους και απερίγραπτες θυσίες έθεσαν στερεά θεμέλια για το λαμπρό μέλλον των παιδιών τους.

Στον πυρήνα του αφιερώματος βρίσκεται η σκιαγράφηση της διαδρομής των ανθρώπων που κάποτε πήραν τη δύσκολη απόφαση της φυγής, διέσχισαν πολυκύμαντες θάλασσες και ξεκίνησαν εκ του μηδενός μία νέα ζωή σε έναν άγνωστο τόπο. Οι συνεντεύξεις και οι κινηματογραφικές λήψεις πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Αυστραλία, ενώ το έργο αξιοποιεί και φέρνει στο φως έναν σπάνιο αρχειακό θησαυρό, προϊόν δεκαετούς συλλογής και καταγραφής, που συμπεριλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό.

Το Ντοκιμαντέρ «ΓΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ – Η επιστροφή που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ» προορίζεται να παρουσιαστεί σε κινηματογράφους, τηλεοπτικούς σταθμούς, διεθνή φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και ψηφιακά μέσα, με αποκλειστικό στόχο την προβολή και ανάδειξη της ζωής, του ιστορικού αποτυπώματος και των αξιών των Ελλήνων και Κυπρίων μεταναστών στην Αυστραλία.

