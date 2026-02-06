Stelios Chatzikaleas Quartet - The Sea Inside την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club

To νέο κουαρτέτο παρουσιάζει ανέκδοτες συνθέσεις των τελευταίων ετών, που πρόκειται πολύ σύντομα να ηχογραφούν και να αποτελέσουν τον 4ο προσωπικό δίσκο του τρομπετίστα. Αφορμή αυτή τη φορά, η θάλασσα.

Οι ρίζες του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ αισθητική, το φλερτ με την ποπ και την κλασσική μουσική ορίζουν τη μουσική του μέχρι και σήμερα. Από το 2012 υφαίνει με λυρισμό κι εσωτερικότητα τις σύγχρονες τάσεις στον αυτοσχεδιασμό και κατατάσσεται στις πιο συνεπείς φιγούρες της εγχώριας τζαζ κοινότητας παρόλο το διεθνές του μουσικό προφίλ. Μαζί του στην καινούργια του προσπάθεια, κορυφαίοι μουσικοί της νέας γενιάς που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μαζί τους συμπράττει η τραγουδοποιός, Sophie Lies.

Συντελεστές:

Στέλιος Χατζηκαλέας – Τρομπέτα

Μιχάλης Τσιφτσής - Κιθάρα

Κώστας Πατσιώτης - Μπάσο

Έκτορας Ρεμσακ – Τύμπανα

Guest: Sophie Lies - Vocals

Info

Stelios Chatzikaleas Quartet

"The Sea Inside"

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου

Half Note Jazz Club

Ώρα έναρξης: 21:30

Website | Instagram | Bandcamp | Facebook

Τιμές Εισιτηρίων

Από 12 ευρώ

Προπώληση

More.com

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17,

11636 Μετς

Κρατήσεις: 210 9213310

https://www.halfnote.gr/

Φωτογραφία Αφίσας: Βαγγέλης Πατσιάλος