Stelios Chatzikaleas Quartet - The Sea Inside την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club
Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, παρουσιάζει τη νέα του δουλειά με τίτλο "The Sea Inside", την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στο Half Note Jazz Club, μαζί με τρεις από τους πιο αναγνωρισμένους νέους καλλιτέχνες της ελληνικής τζαζ σκηνής.
To νέο κουαρτέτο παρουσιάζει ανέκδοτες συνθέσεις των τελευταίων ετών, που πρόκειται πολύ σύντομα να ηχογραφούν και να αποτελέσουν τον 4ο προσωπικό δίσκο του τρομπετίστα. Αφορμή αυτή τη φορά, η θάλασσα.
Οι ρίζες του στη σύγχρονη ευρωπαϊκή τζαζ αισθητική, το φλερτ με την ποπ και την κλασσική μουσική ορίζουν τη μουσική του μέχρι και σήμερα. Από το 2012 υφαίνει με λυρισμό κι εσωτερικότητα τις σύγχρονες τάσεις στον αυτοσχεδιασμό και κατατάσσεται στις πιο συνεπείς φιγούρες της εγχώριας τζαζ κοινότητας παρόλο το διεθνές του μουσικό προφίλ. Μαζί του στην καινούργια του προσπάθεια, κορυφαίοι μουσικοί της νέας γενιάς που εγγυώνται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μαζί τους συμπράττει η τραγουδοποιός, Sophie Lies.
Συντελεστές:
Στέλιος Χατζηκαλέας – Τρομπέτα
Μιχάλης Τσιφτσής - Κιθάρα
Κώστας Πατσιώτης - Μπάσο
Έκτορας Ρεμσακ – Τύμπανα
Guest: Sophie Lies - Vocals
Info
Stelios Chatzikaleas Quartet
"The Sea Inside"
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Half Note Jazz Club
Ώρα έναρξης: 21:30
Ακολουθήστε τον Stelios Chatzikaleas:
Website | Instagram | Bandcamp | Facebook
Μείνετε συντονισμένοι στο facebook event του live
Τιμές Εισιτηρίων
Από 12 ευρώ
Προπώληση
More.com
Half Note Jazz Club
Τριβωνιανού 17,
11636 Μετς
Κρατήσεις: 210 9213310
https://www.halfnote.gr/
Φωτογραφία Αφίσας: Βαγγέλης Πατσιάλος