Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει τη Modern ARTεμις

Από 18 Απριλίου έως 3 Μαΐου, η σύγχρονη τέχνη εμπνέεται από την Αρχαιότητα  

«Αδέλφια», Ιφιγένεια Σδούκου

Με αφετηρία την κομβική ανασκαφή στην Αμάρυνθο της Εύβοιας, η έκθεση Modern ARTεμις – Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια, πρωτοβουλία της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, φέρνει σε ουσιαστικό διάλογο την αρχαιολογική έρευνα με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία.

Την έκθεση, που επιμελούνται η Δρ. Όλγα Πολυχρονοπούλου, ο Δρ. Tobias Krapf και η Ίρις Κρητικού, συγκροτούν έργα εννέα καταξιωμένων καλλιτεχνών από την Ελλάδα, την Ελβετία και την Κύπρο, οι οποίοι προσεγγίζουν, ο καθένας με τη δική του ματιά, τον χώρο, τον χρόνο και τα ίχνη του παρελθόντος, συνθέτοντας ένα πολυεπίπεδο πεδίο θέασης και στοχασμού.

Εμπνεόμενοι από τον χώρο της αρχαίας Αμαρύνθου, το ιερό της Αμαρυσίας Αρτέμιδος, την ανασκαφή, το μουσείο, τα ευρήματα και το ιστορικό και συμβολικό φορτίο του τόπου, οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν αυτό το πλέγμα αναφορών όχι ως ένα στατικό αρχαιολογικό εύρημα, αλλά ως ζωντανό πεδίο μνήμης, συμβόλων και μορφών.

Η Ιφιγένεια Σδούκου, η Άννα Αχιλλέως Staeubli, ο Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ο Θράσος Αβαριτσιώτης, η Κατερίνα Βέλλιου, η Noemi Niederhauser, οι Karl και Nicole Reber και η Judit Villiger αρθρώνουν διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις γύρω από τον μύθο της Αρτέμιδος, την ανασκαφική εμπειρία, το ίχνος του ιερού, τη σχέση ανθρώπου και τοπίου, καθώς και τη διαρκή συνάντηση παρελθόντος και παρόντος.

Μέσα από έργα που κινούνται από το συμβολικό στο υλικό και από το τεκμήριο στη μεταμόρφωσή του, η έκθεση συγκροτεί ένα πολυφωνικό σύνολο, όπου η Αρχαιότητα μετασχηματίζεται σε σύγχρονη εικαστική εμπειρία.

Η έκθεση ανοίγει για το κοινό το Σάββατο 18 Απριλίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη Χαλκίδας τον Μάιο του 2026 και στόχος είναι να ολοκληρώσει τη διαδρομή της στην Ελβετία.

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG, www.esag.swiss) εδώ και πολλά χρόνια, πραγματοποιεί, σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας, την ανασκαφή στην Αμάρυνθο, ένα από τα μεγαλύτερα ανασκαφικά προγράμματα στην Ελλάδα, το οποίο, μεταξύ άλλων, έφερε στο φως τα τελευταία χρόνια μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη: τον περίφημο ναό της Αμαρυσίας Αρτέμιδας.

Στους πρωταρχικούς στόχους της Ελβετικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα συγκαταλέγονται η ανάπτυξη των πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας, η προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή της Ερέτριας, η προστασία και ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων, καθώς και η πρακτική άσκηση των νέων αρχαιολόγων.

Παράλληλα, η Σχολή προσφέρει σε πολυάριθμους καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές από ελβετικά πανεπιστήμια τη δυνατότητα άμεσης επαφής τόσο με το ιστορικό και αρχαιολογικό παρελθόν της Ελλάδας όσο και με τη σύγχρονη πραγματικότητα της χώρας. Η έδρα της βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο της Λωζάννης, ενώ διαθέτει γραφείο στην Αθήνα και στην Ερέτρια.

Modern ARTεμις από το 2023

Από τον Ιούλιο του 2023, η Ελβετική Σχολή οργανώνει το πρόγραμμα Modern ARTεμις, Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια. Το γεγονός αυτό είναι μια πραγματική καινοτομία για μια ξένη αρχαιολογική σχολή, η οποία πέρα από το ερευνητικό και ανασκαφικό έργο επεκτείνεται και στο χώρο της σύγχρονης τέχνης με πηγή έμπνευσης την Αρχαιότητα και βασικά με μια άμεση επαφή καλλιτεχνών με την ανασκαφή.

Το πρόγραμμα Modern ARTεμις, περιλαμβάνει τρία στάδια: Το πρώτο (προετοιμασία, εφαλτήριο, ερεθίσματα) αφορά ένα διαδραστικό εργαστήριο στον χώρο της ανασκαφής, σύμφωνα με το παράδειγμα της Art Residency. Το δεύτερο στάδιο είναι η προετοιμασία της δημιουργίας των έργων και η υλοποίηση από τους εικαστικούς. Το τρίτο στάδιο (output) συναντά το κοινό, με την έκθεση των έργων σε χώρους πολιτισμού.

Το Modern ARTεμις δεν είναι απλώς ένα εικαστικό γεγονός με πηγή έμπνευσης από την Αρχαιότητα, αλλά ένας συνεχής διάλογος, μέσω της τέχνης, του παρελθόντος με το παρόν.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Επιμελητές: Δρ Ολγα Πολυχρονοπούλου, Αρχαιολόγος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), Dr Tobias Krapf, Αρχαιολόγος, Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ΕΑΣΕ/ESAG), Ιρις Κρητικού, Αρχαιολόγος, Ιστορικός της Τέχνης, Επιμελήτρια εκθέσεων

Οργάνωση: Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα (ESAG), Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, (ΠΑΔΑ), Με την υποστήριξη του Δήμου Aθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ)

Διεύθυνση της ανασκαφής στην Αμάρυνθο

Καθ. Δρ. Sylvian Fachard

Διευθυντής ΕΑΣΕ, Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας παν/μιο Λωζάννης

Δρ. Αγγελική Γ. Σίμωσι

Επίτιμη Έφορος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας

Επιστημονική Επιτροπή:

Δρ. Πολυξένη Αδάμ-Βελένη

Πρώην Γεν. Δ/ντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

(ΥΠ.ΠΟ.), πρώην Δ/ντρια του Αρχ. Μουσείου Θεσσαλονίκης

Καθ. Δρ. Δημήτριος Πλάντζος

Καθ. Κλασ. Αρχαιολογίας Ε.Κ.Π.Α.

Τέτη Χατζηνικολάου

Πρώην Πρόεδρος ICOM Ελλάδος

Επιμέλεια έκθεσης και καταλόγου:

Όλγα Πολυχρονοπούλου, Tobias Krapf, Ίρις Κρητικού, Μαρία Γιαννουλάκη

Αρχαιολόγος-Συντηρήτρια, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής

Οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων:

Δρ. Διονύσης Μουρελάτος

Αρχαιολόγος, Διδάσκων Δ.Π.Μ.Σ., Διαχείριση Μνημείων:

Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική/Ε.Κ.Π.Α.

Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία:

Μαρία Τσολάκη

Χορογραφία της αποκάλυψης

Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων

Βασ. Σοφίας Πάρκο Ελευθερίας

Έναρξη της έκθεσης: 18 Απριλίου 2026

Εγκαίνια: 21 Απριλίου 2026

Τέλος Έκθεσης: 3 Μαΐου 2026

Ωράριο λειτουργίας: Τρίτη έως Παρασκευή 11.00-19.00. Σάββατο, Κυριακή 10.00-15.00. Δευτέρα κλειστά

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία Ταξί: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Μάρνη - Σε λίγο πορεία προς τη Βουλή

11:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα παρουσιάζει τη Modern ARTεμις- Η αρχαία Αμάρυνθος στην Εύβοια

11:16ΕΥ ΖΗΝ

Σταματάει η καρδιά σας όταν φτερνίζεστε; Γιατροί εξηγούν τι συμβαίνει

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:07LIFESTYLE

O μύθος της Ελίζαμπεθ Τέιλορ - Όταν έκλεισαν για πάντα τα «βιολετί μάτια» του Χόλιγουντ

11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τραγωδία στην Κολομβία: Πέθανε 18χρονος ποδοσφαιριστής που κατέρρευσε την ώρα του αγώνα

11:00LIFESTYLE

Τζέσικα Μπίελ: Στηρίζει τον Τίμπερλεϊκ μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο - «Δεν είμαι ευχαριστημένη όμως με την κατάσταση»

10:59ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιο των ΑΠΕ με νέες εξαγορές

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

To Leapmotor T03 σε τιμή όσο ένα… ποδήλατο

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026: Η μέρα που γυρίζουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά και χάνουμε μια ώρα ύπνο

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

10:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΑ στις 31 Μαρτίου

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ελεγχόμενη έκρηξη αμερικανικού drone, το οποίο βρέθηκε οπλισμένο στη Μαύρη Θάλασσα

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απειλεί να τοποθετήσει νάρκες θαλάσσης σε «ολόκληρο τον Περσικό Κόλπο» σε περίπτωση επίθεσης κατά των ακτών ή των νησιών της χώρας

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Επεισοδιακές διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτηση Ράμα - Κανόνια νερού και... πυροτεχνήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

10:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Επιδότηση diesel κίνησης με 16 λεπτά το λίτρο - Ψηφιακή κάρτα καυσίμων για ταξί, πρατήρια, ΜΜΜ - Υποχρεωτικές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά με αποζημίωση στις εταιρείες - Τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από φόρο στον διαδικτυακό τζόγο

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Live blog: Νέα διακοπή στη δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη - Διαμαρτύρονται για τις συνθήκες και την ακαταλληλότητα του χώρου δικηγόροι και συγγενείς θυμάτων - «Μου είπαν θα δικάσετε εδώ» είπε η πρόεδρος

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Οι οικονομικές διαφορές που οδήγησαν στην αιματηρή επίθεση - Τι ισχυρίζεται ο καθ' ομολογίαν δράστης

11:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο αρχείο η δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «πόθεν έσχες»

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Διεκόπη η επιχείρηση εντοπισμού του δύτη σε πηγάδι βάθους 28 μέτρων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Νεκροί ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της Air Canada Express συγκρούσθηκε με πυροσβεστικό όχημα στο αεροδρόμιο LaGuardia

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: «Μάρτης γδάρτης» - Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας - Πρόγνωση για τις παρελάσεις - Πρώτες εκτιμήσεις για το Πάσχα

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας, Λιονέλ Ζοσπέν

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

09:34ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίγραφα οι πλαστοί πίνακες, το Ευαγγέλιο το παρέδωσε ο ίδιος», λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος του γκαλερίστα Τσαγκαράκη για τις κακουργηματικής κατηγορίες περί αρχαιοκαπηλίας

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο φέρεται να δείχνει ένα μεγάλο υπόγειο οπλοστάσιο πυραύλων στο Ιράν - «Αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ