Soul II Soul στο Sani Festival - Η ιστορία, ο ρυθμός και η διαχρονική τους ενέργεια

Ένα εμβληματικό συγκρότημα της παγκόσμιας soul σκηνής σε μία ξεχωριστή εμφάνιση κάτω από τον έναστρο ουρανό της Χαλκιδικής  

Οι Soul II Soul, μία από τις πιο επιδραστικές και καθοριστικές μουσικές κολεκτίβες της σύγχρονης βρετανικής μουσικής σκηνής, έρχονται στο Sani Festival στις 8 Αυγούστου για μια μοναδική εμφάνιση. Με ήχο που γεφυρώνει τη soul, τη reggae και το hip-hop με την club κουλτούρα, οι Soul II Soul διαμόρφωσαν μια μουσική και πολιτιστική ταυτότητα που συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια R&B και soul κουλτούρα.

Η γέννηση μιας μουσικής κολεκτίβας

Οι Soul II Soul δημιουργήθηκαν στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του '80 από τον Jazzie B και τον Daddae Harvey, ξεκινώντας ως δυναμικό sound system με ρίζες στην πολυπολιτισμική μουσική σκηνή της πόλης. Η εμπειρία τους ξεκινούσε από τα τέλη των 70s με το sound system Jah Rico, αντλώντας έμπνευση από reggae, soul και την ανερχόμενη hip-hop κουλτούρα.

Το Africa Centre και η δημιουργία μιας νέας αισθητικής

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το Africa Centre στο Covent Garden, όπου οι θρυλικές Κυριακάτικες βραδιές τους εξελίχθηκαν σε σημείο συνάντησης διαφορετικών κοινοτήτων και δημιουργικών ρευμάτων. Εκεί γεννήθηκε μια νέα μουσική ταυτότητα που επηρέασε καθοριστικά τη βρετανική – και όχι μόνο – μουσική σκηνή.

Από το underground στο mainstream

Οι Soul II Soul δεν υπήρξαν ποτέ ένα συμβατικό συγκρότημα. Λειτουργούσαν ως ανοιχτή καλλιτεχνική κολεκτίβα με εναλλασσόμενα μέλη και συνεργάτες, δημιουργώντας έναν ζωντανό οργανισμό που εξελισσόταν διαρκώς. Σημαντικές μορφές όπως η Caron Wheeler και ο παραγωγός Nellee Hooper, που αργότερα θα συνεργαζόταν με καλλιτέχνες όπως η Björk και η Madonna, συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού τους ήχου.

Το ντεμπούτο που άλλαξε τα πάντα

Το 1989 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ Club Classics Vol. One, που κατέκτησε την κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία. Τραγούδια όπως το "Keep On Movin'" και το "Back to Life (However Do You Want Me)" έγιναν παγκόσμιοι ύμνοι, αποτυπώνοντας πνεύμα αισιοδοξίας και ενότητας. Το "Back to Life" έφτασε στο No.1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Top 5 των ΗΠΑ, κερδίζοντας δύο Grammy το 1990, ενώ το άλμπουμ πούλησε πάνω από 4 εκατομμύρια αντίτυπα.

Διεθνής αναγνώριση και πολιτιστική επιρροή

Οι Soul II Soul επιβεβαίωσαν την επιρροή τους με δύο βραβεία Grammy το 1990 για τα τραγούδια "Back to Life (However Do You Want Me)" και "African Dance", ενώ η απήχησή τους ξεπέρασε τα μουσικά όρια. Το 1990 και το 1991 ήταν υποψήφιοι σε πέντε κατηγορίες των Brit Awards και για το "Keep On Movin'" κέρδισαν δύο νίκες στα Soul Train Music Awards.

Το "Back to Life" επανήλθε στο παγκόσμιο προσκήνιο στην τελετή έναρξης των Olympic Games London 2012.

Το συγκρότημα έχει επίσης λάβει πολλαπλές υποψηφιότητες τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων για το Βραβείο Καλύτερης Remix Ηχογράφησης το 2022 και το 2026.

Ένα ολοκληρωμένο πολιτιστικό κίνημα

Η φιλοσοφία τους "A happy face, a thumpin' bass, for a lovin' race" εκφράστηκε στον ήχο, το στυλ και τη visual κουλτούρα τους. Το χαρακτηριστικό "Funki Dred" στυλ συνέδεσε τη street κουλτούρα με τη μόδα, δημιουργώντας ένα lifestyle που επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και την neo-soul σκηνή.

Αναγνώριση και βραβεία

Το 2008, ο Jazzie B τιμήθηκε με τον τίτλο OBE από τη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' για την προσφορά του στη μουσική, καθιστώντας τον πρώτο Βρετανό «sound man» που έλαβε αυτή την τιμή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθιερώθηκε η "Soul II Soul Day" για να τιμηθεί η πολιτιστική συμβολή του συγκροτήματος.

Επιπλέον, ο Jazzie B έχει παραγάγει και δημιουργήσει remix για κορυφαίους καλλιτέχνες όπως οι James Brown, Destiny's Child, Nas, Sinead O'Connor, Public Enemy, Ziggy Marley και Maxi Priest.

Ζωντάνια και επιρροή σήμερα

Περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά, οι Soul II Soul παραμένουν ζωντανοί, δημιουργικοί και επίκαιροι. Οι εμφανίσεις τους προσφέρουν μια εμπειρία νοσταλγική και σύγχρονη ταυτόχρονα, επηρεάζοντας νέα είδη όπως το neo-soul και τη σύγχρονη R&B, και παραμένουν σημείο αναφοράς για νέες γενιές δημιουργών.

Στις 8 Αυγούστου στο Sani Festival

Το κοινό θα ζήσει μια βραδιά όπου ο ρυθμός συναντά την ατμόσφαιρα και η ιστορία της μουσικής ζωντανεύει με φόντο το Αιγαίο. Οι Soul II Soul δημιουργούν έναν κόσμο όπου ο ήχος, το στυλ και το συναίσθημα γίνονται ένα, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα ενότητας, ρυθμού και θετικής ενέργειας.

Η ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία των Soul II Soul έχει ξεκινήσει στο more.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival πατήστε εδώ

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK, Μάνταλος: Το συγκινητικό γράμμα του αρχηγού στον γιο του – «Βούρκωνα όταν το έγραφα» (βίντεο)

14:26ΚΟΣΜΟΣ

H δίκη των Τεμπών στον διεθνή Τύπο - Πώς κάλυψαν την πρώτη μέρα

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Πόσοι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής - Που καταγράφονται οι μεγαλύτερες απώλειες

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση Ιράν στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου: «Ο Τραμπ κάνει πίσω»

14:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τηλεοπτική πειρατεία στη Θεσσαλονίκη: «Ντου», κατασχέσεις και black out στην Euroleague!

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλισμοί άνω των €4 δισ. για φρεγάτες MEKO, F-16 και υποδομές για τα F-35

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στήνει άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου δίπλα στον Λευκό Οίκο

13:44ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 42χρονο που έπαθε καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξειδικεύει τα μέτρα - Επιδότηση 36 λεπτά στο λίτρο βενζίνης - Fuel Pass 27 ευρώ για ταξί και ΜΜΜ

13:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι Νάνα Μούσχουρη, Χάρις Αλεξίου, Γιώργος Νταλάρας, Δήμητρα Γαλάνη, Ελευθερία Αρβανιτάκη συναντούν τον Ρωμανό τον Μελωδό στην νέα παραγωγή της ETHOS

13:28ΕΛΛΑΔΑ

«USS Gerald R. Ford»: Επέστρεψε στη Σούδα το Αμερικανικό αεροπλανοφόρο μετά τη φωτιά

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ταξί: Ξεκίνησε η πορεία προς τη Βουλή

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναβάλλει τον βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης: ΗΠΑ και Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες, τις τελευταίες δύο ημέρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Διακοπή στη διαδικασία για την 1η Απριλίου

13:09ΚΟΣΜΟΣ

«Έι Τραμπ! Απολύεσαι!»: Με viral ατάκα του Αμερικανού προέδρου απαντά το Ιράν

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Τέσσερις αλήθειες για τον κορονοϊό που κινδυνεύουν να γίνουν μύθος στον χρόνο

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα: «Έχουν ομολογήσει οι δύο δράστες» του εγκλήματος, αποκάλυψε η Δημογλίδου

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό ωράριο: Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

13:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξειδικεύει τα μέτρα - Επιδότηση 36 λεπτά στο λίτρο βενζίνης - Fuel Pass 27 ευρώ για ταξί και ΜΜΜ

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

13:44ΕΘΝΙΚΑ

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ο Αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Οργή από την οικογένεια Πλακιά κατά του πρώην προέδρου του ΟΣΕ: «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου, αλήτη»

13:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα: «Έχουν ομολογήσει οι δύο δράστες» του εγκλήματος, αποκάλυψε η Δημογλίδου

12:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

22 συλλήψεις επιχειρηματιών από το ελληνικό FBI σε επιχείρηση για άπατες από εικονικές εταιρείες με τιμολόγια μαϊμού - Φοροδιαφυγή €11 εκατ.

07:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Liveblog: Ξεκίνησε πάλι η ανάγνωση των ονομάτων των 36 κατηγορουμένων στη δίκη για τα Τέμπη - «Μας αγνοείτε» φωνάζει η Ζωή ενώ δικηγόροι επιμένουν στην ακαταλληλότητα του χώρου και ζητούν άλλη αίθουσα - Νέα διακοπή

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ αναβάλλει τον βομβαρδισμό ενεργειακών εγκαταστάσεων της Τεχεράνης: ΗΠΑ και Ιράν είχαν πολύ καλές και εποικοδομητικές συνομιλίες, τις τελευταίες δύο ημέρες

14:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και τα κριτήρια – Πότε αναμένονται οι πληρωμές

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Το ηχητικό ντοκουμέντο της σύγκρουσης του αεροσκάφους της Air Canada με το πυροσβεστικό - «Τα έκανα θάλασσα»

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Πότε και πού ξεκίνησε τελικά η Επανάσταση του 1821 - Η ιστορική αλήθεια

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός Star ο γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης - Η ανακοίνωση του σταθμού

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση Ιράν στις νέες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου: «Ο Τραμπ κάνει πίσω»

13:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΥΣΕΑ: Εγκρίθηκαν εξοπλισμοί άνω των €4 δισ. για φρεγάτες MEKO, F-16 και υποδομές για τα F-35

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ