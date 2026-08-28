Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό

Πού μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο στην Αθήνα – Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και ξεχωριστές δράσεις για τη σημερινή (28/08) βραδιά

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Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό
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Η πιο ατμοσφαιρική βραδιά του καλοκαιριού έφτασε. Απόψε, Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος θα φωτίσει τον ελληνικό ουρανό, με το ολόγιομο φεγγάρι να δημιουργεί ένα μοναδικό σκηνικό σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία.

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» (Sturgeon Moon), ονομασία που προέρχεται από παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής. Ο Αύγουστος ήταν η περίοδος κατά την οποία ο οξύρρυγχος, ένα μεγάλο ψάρι που ζει σε λίμνες και ποτάμια της περιοχής, ήταν ιδιαίτερα άφθονος και αποτελούσε σημαντικό αλίευμα.

Το φεγγάρι θα φαίνεται ολόγιομο ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ, η κορύφωση της πανσελήνου αναμένεται τα ξημερώματα του Σαββάτου. Για όσους θέλουν να απολαύσουν το φαινόμενο, η καλύτερη στιγμή είναι λίγο μετά την ανατολή της Σελήνης, όταν βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και δημιουργεί την περίφημη «ψευδαίσθηση της Σελήνης», κάνοντάς την να μοιάζει μεγαλύτερη.

126 χώροι σε όλη την Ελλάδα με ελεύθερη είσοδο

Ο εφετινός εορτασμός της Αυγουστιάτικης Πανσελήνου περιλαμβάνει συνολικά 126 αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, μνημεία και μουσεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Από αυτούς, σε 61 χώρους θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες εκδηλώσεις, ενώ, ακόμη 65 χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο.

Οι ώρες λειτουργίας διαφέρουν ανά χώρο, με πολλούς από τους συμμετέχοντες χώρους να υποδέχονται επισκέπτες από περίπου τις 19:30 ή 20:00 έως τις 23:00 ή τα μεσάνυχτα.

Δράσεις έχουν προγραμματιστεί και για τις 26, 27, 29 και 30 Αυγούστου. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται μουσικές και χορευτικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις και εκθέσεις.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Πανσέληνος στο Πάρκο με μουσική και δράσεις

Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η βραδιά της Πανσελήνου συνδυάζεται με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, με μουσική, δραστηριότητες και βραδινές δράσεις για το κοινό.

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FULL MOON FILM MARATHON στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

MARILI ZARKOU ALL RIGHTS RESERVED

Η συμμετοχή στις δράσεις του Πάρκου είναι δωρεάν, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τη βραδιά κάτω από το φως της Πανσελήνου, σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ανοιχτούς χώρους της Αθήνας.

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ιστορία κάτω από το φεγγάρι

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο υποδέχεται την Πανσέληνο με θεματικές ξεναγήσεις και έναν διαφορετικό ιστορικό περίπατο γύρω από το εμβληματικό κτίριο.

Από την Πύλο του Νέστορα και τις αιγυπτιακές αρχαιότητες μέχρι την ιστορία του ίδιου του μουσείου, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε διαφορετικές διαδρομές με αρχαιολόγους.

Ξεχωρίζει ο ιστορικός περίπατος γύρω από το μουσείο στις 19:30, διάρκειας περίπου δύο ωρών, με δωρεάν συμμετοχή χωρίς κράτηση θέσης.

Η είσοδος στις μόνιμες και περιοδικές συλλογές του μουσείου θα είναι ελεύθερη μετά τις 19:00, με τελευταία είσοδο στις 22:30 και τους εκθεσιακούς χώρους ανοιχτούς έως τις 23:00.

Νομισματικό Μουσείο

Πανσέληνος με μουσική στον κήπο

Για μια πιο ατμοσφαιρική βραδιά, το Νομισματικό Μουσείο μεταφέρει την εμπειρία στον κήπο του Ιλίου Μελάθρου.

Στις 21:00, η ερμηνεύτρια Έλενα Νάσιου, μαζί με τον Γιώργο Μωυσιάδη στα πλήκτρα, παρουσιάζουν ένα μουσικό πρόγραμμα κάτω από το φως της Πανσελήνου.

πανσέληνος

Μια επιλογή για όσους θέλουν να συνδυάσουν μουσική, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και το ολόγιομο φεγγάρι.

Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι

Ξενάγηση και Σελήνη με τηλεσκόπια

Μία πιο διαφορετική επιλογή αποτελεί, η εκδήλωση στο Ιερό της Αφροδίτης στο Χαϊδάρι, στην αρχαία Ιερά Οδό. Η βραδιά ξεκινά στις 20:00 με ξενάγηση από αρχαιολόγους στον αρχαιολογικό χώρο και στο κέντρο πληροφόρησης για την αρχαία Ιερά Οδό.

πανσέληνος

Στη συνέχεια, ο αστρονόμος-αστροφυσικός Αθανάσιος Ρήγας θα μιλήσει για τον αυγουστιάτικο ουρανό και τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Η βραδιά ολοκληρώνεται με παρατήρηση της Σελήνης και του ουράνιου θόλου μέσα από τηλεσκόπια.

Η εκδήλωση διαρκεί έως τα μεσάνυχτα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Μουσείο Ακρόπολης

Μέχρι τα μεσάνυχτα με θέα τον Ιερό Βράχο

Η Πανσέληνος μπορεί να συνδυαστεί και με μια βόλτα στο Μουσείο Ακρόπολης. Το μουσείο θα παραμείνει ανοιχτό την Παρασκευή 28 Αυγούστου από τις 09:00 έως τα μεσάνυχτα.

Η είσοδος στις μόνιμες συλλογές γίνεται με κανονικό εισιτήριο.

Ωστόσο, οι επισκέπτες μπορούν να δουν δωρεάν την περιοδική έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», έως τις 30 Αυγούστου, ενώ στις 18:00 πραγματοποιείται ξενάγηση στην έκθεση από αρχαιολόγο του μουσείου, με ηλεκτρονική κράτηση θέσης.

πανσέληνος

Πέρα απο τις παραπάνω επιλογές δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσει κανείς κάποια οργανωμένη εκδήλωση. Συνολικά 126 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, ιστορικοί τόποι και μουσεία σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στον φετινό εορτασμό με ελεύθερη είσοδο.

Οι 65 από αυτούς θα παραμείνουν ανοιχτοί χωρίς εισιτήριο περίπου από τις 19:30/20:00 έως τις 23:00/24:00, ενώ στους υπόλοιπους 61 θα πραγματοποιηθούν συναυλίες, παραστάσεις, ξεναγήσεις, εκθέσεις και άλλες δράσεις.

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος.

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