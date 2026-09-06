Netflix: Αυξάνει τις τιμές σε Ιρλανδία και Βρετανία - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Snapshot Η Netflix αύξησε τις τιμές των πακέτων της στην Ιρλανδία, με το Basic να φτάνει στα 11,99 ευρώ, το Standard στα 18,99 ευρώ και το Premium στα 25,99 ευρώ το μήνα.

Οι αυξήσεις οφείλονται στην ανάγκη για επενδύσεις σε νέες παραγωγές και βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

Η αύξηση ισχύει αρχικά για νέους συνδρομητές και θα εφαρμοστεί σταδιακά στους υφιστάμενους, με ενημέρωση μέσω email έναν μήνα πριν.

Στην Ελλάδα, οι τιμές της Netflix παραμένουν αμετάβλητες, με το αρχικό πακέτο στα 8,99 ευρώ, το τυπικό στα 12,49 ευρώ και το πλήρες στα 15,99 ευρώ το μήνα.

Η Netflix επισημαίνει ότι οι τιμές μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον και οι συνδρομητές θα ενημερώνονται εκ των προτέρων. Snapshot powered by AI

Νέα αύξηση στις τιμές των συνδρομητικών της πακέτων ανακοίνωσε η Netflix στην Ιρλανδία, με τις νέες χρεώσεις να εφαρμόζονται αρχικά στους νέους συνδρομητές και σταδιακά στους υφιστάμενους πελάτες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Συγκεκριμένα, το Standard αυξάνεται από 16,99 σε 18,99 ευρώ τον μήνα, ενώ το φθηνότερο πακέτο, Basic, διαμορφώνεται στα 11,99 ευρώ από 10,99 ευρώ. Το Premium, που επιτρέπει την ταυτόχρονη παρακολούθηση σε έως και τέσσερις συσκευές, αυξάνεται από 23,99 σε 25,99 ευρώ τον μήνα.

Η Netflix αποδίδει τις αυξήσεις στην ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε νέες παραγωγές και στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών. Οι υφιστάμενοι συνδρομητές θα ενημερώνονται μέσω email έναν μήνα πριν από την εφαρμογή της νέας χρέωσης, ενώ η ακριβής ημερομηνία θα εξαρτάται από τον κύκλο χρέωσης κάθε λογαριασμού.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Παρά τις νέες αυξήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, δεν έχει ανακοινωθεί αντίστοιχη αύξηση για την Ελλάδα.

Στην επίσημη ελληνική ιστοσελίδα της Netflix, οι διαθέσιμες συνδρομές εμφανίζονται σήμερα ως εξής:

Αρχικό: 8,99 ευρώ τον μήνα - ποιότητα 720p

Τυπικό: 12,49 ευρώ τον μήνα – ποιότητα 1080p

Πλήρες: 15,99 ευρώ τον μήνα – ποιότητα 4K + HDR

Οι συγκεκριμένες τιμές εμφανίζονται αυτή τη στιγμή στην επίσημη ελληνική σελίδα της πλατφόρμας.

Η Netflix επισημαίνει πάντως ότι οι τιμές των προγραμμάτων της μπορεί να αλλάξουν και ότι, σε περίπτωση αναπροσαρμογής, οι συνδρομητές ενημερώνονται μέσω email έναν μήνα πριν από την εφαρμογή της νέας χρέωσης.

Οι αυξήσεις στις streaming πλατφόρμες

Η νέα αναπροσαρμογή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνδρομητικές πλατφόρμες αυξάνουν σταδιακά τις χρεώσεις τους σε διάφορες αγορές.

Στην Ιρλανδία, εκτός από τη Netflix, αυξήσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες υπηρεσίες streaming και συνδρομητικές πλατφόρμες, ενώ η Netflix έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις και σε άλλες χώρες.

Για την ώρα, πάντως, οι Έλληνες συνδρομητές δεν καλούνται να πληρώσουν τις νέες τιμές που ανακοινώθηκαν στην Ιρλανδία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο εάν και πότε η Netflix θα προχωρήσει σε νέα αναπροσαρμογή και στην ελληνική αγορά.

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