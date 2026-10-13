Επέστρεψαν στην Ελλάδα, 22 αρχαιότητες από το Ισραήλ - Δείτε φωτογραφίες

«Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα αποτελώντας την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς»

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Επέστρεψαν στην Ελλάδα, 22 αρχαιότητες από το Ισραήλ - Δείτε φωτογραφίες
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  • Το Ισραήλ επέστρεψε για πρώτη φορά 22 αρχαιότητες στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας την έναρξη στενότερης συνεργασίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Οι αρχαιότητες κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας του Ισραήλ και περιλαμβάνουν αττικά και κορινθιακά αγγεία καθώς και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής.
  • Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, τόνισε ότι η επιστροφή επιβεβαιώνει τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.
  • Υπηρεσιακά στελέχη Ελλάδας και Ισραήλ συνεργάζονται ήδη ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών.
  • Η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, ενώ η επιστροφή ενισχύει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών των δύο χωρών.
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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέλαβε από την Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, είκοσι δύο αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφονται από το Κράτος του Ισραήλ.

Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία του Διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Amir Ganor.

Πρόκειται για την πρώτη επιστροφή αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Στο πλαίσιο αυτό, υπηρεσιακά στελέχη των δύο χωρών συνεργάζονται ήδη, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της αρχαιοκαπηλίας.

Intime Live

Η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με την πρεσβευτή του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanay, μπροστά στις αρχαιότητες

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Μενδώνη: Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς

«Η σημερινή επιστροφή των είκοσι δύο αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα αποτελώντας την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η επιστροφή αυτή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας.

Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσής του έχει ευρύτερη συμβολική και ηθική διάσταση.

Υπενθυμίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϋποθέτει συνεργασία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και κοινή προσήλωση στη νομιμότητα. Είμαι βέβαιη ότι η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ θα συνεχίσει να αποδίδει ουσιαστικά αποτελέσματα στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Γιανάι: Προνόμιο να συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική αποστολή

Η Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Pninat Yanay, δήλωσε: «Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ένα παιδί που κοιτάζει σήμερα ένα από αυτά τα αρχαία αγγεία και νιώθει μια σπίθα θαυμασμού. Βλέπει αυτό που ίσως είδε και ένιωσε ένα άλλο παιδί πριν από 2.000 χρόνια, και έτσι γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των γενεών που είχε διακοπεί. […] Για μένα, υπάρχει, επίσης, κάτι βαθιά συγκινητικό στη σκέψη ότι έχω το προνόμιο, ως Πρέσβης του Ισραήλ, να αποδώσω αυτό το αρχαίο αντικείμενο στα άξια χέρια σας και ότι η χώρα μου είχε την τιμή να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική στιγμή και αποστολή».

Ποιες είναι οι 22 αρχαιότητες

Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Το σύνολο περιλαμβάνει δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης, έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα αττικά αγγεία, έντεκα είναι μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές, με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Η επιστροφή των αρχαιοτήτων αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την ανάκτηση πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από τις χώρες προέλευσής τους, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ.

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Κορινθιακός αρύβαλλος. Πάνθηρας, ταύρος και πάπια. 6ος αι. π.Χ.

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Κορινθιακό αλάβαστρο. Φτερωτός πάνθηρας. 6ος αι. π.Χ.

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Αττικός μελανόμορφος κύαθος. Διόνυσος και Μαινάδα ανάμεσα σε νυσος και Μαινάδα ανάμεσα σε οφθαλμούς. Πλάι στη λαβή, Σφίγγες. Τέλη 6ου αι. π.Χ.

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Αττική μελανόμορφη κύλικα. Και στις δύο όψεις απεικονίζεται κύκνος με ανοιχτά φτερά

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Αττική σκυφοειδής κύλικα. 500-450 π. Χ.

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Κορινθιακή λεκανίδα. Πάνθηρες και πτηνά ανάμεσα σε φυτικό διάκοσμο. 6ος αι. π.Χ.

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Αττική μελανόμορφη λήκυθος. Σκηνή μάχης. Στον ώμο σκύλος κυνηγά λαγό. Της ομάδας των Μικρών Λιονταριών. 470-460 π.Χ.

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Αττικό μελανόμορφο αλάβαστρο. Σκηνή καθημερινής ζωής ζωγράφου του Εμπορίου. Αρχές 5ου αι. π.Χ.

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Χάλκινο αγαλμάτιο πεπλοφόρου. Νεότερη απομίμηση αρχαίου έργου

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Αττική μελανόμορφη κύλικα. Και στις δύο όψεις απεικονίζεται κύκνος με ανοιχτά φτερά

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Κύλικα με επίθετα χρώματα. Εξωτερικά απεικονίζονται ζευγάρια αθλητών και ιματιοφόρων ανδρικών μορφών

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Αττικό μελανόμορφο αλάβαστρο. Σκηνή γυναικωνίτη με τρεις γυναικείες μορφές και σκύλο

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Αττική μελανόμορφη κύλικα. Και στις δύο όψεις αντωποί πετεινοί. Από τις λαβές εκφύονται ανθέμια

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Αττική μελαμβαφής κύλικα. 5ος αι. π.Χ.

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Αττική σκυφοειδής κύλικα. 500-450 π.Χ..

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Κορινθιακό εξάλειπτρο. Αίγαγροι και πάπιες. 6ος αι. π.Χ.

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Αττική ερυθρόμορφη κύλικα. Εσωτερικά και εξωτερικά στεφανηφόρες ανδρικές μορφές σε συνομιλία

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Αττική ερυθρόμορφη λήκυθος. Σάτυρος προσπαθεί να πιάσει Μαινάδα. Γύρω στο 450 π.Χ..

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Αρύβαλλος με φολιδωτό κόσμημα. 6ος αι. π.Χ.

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Αττικός μελανόμορφος αμφορέας. Και στις δύο όψεις απεικονίζεται πετεινός εντός μετόπης. 560-540 π.Χ..

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Αττική μελανόμορφη λήκυθος. Ο Ηρακλής καταβάλει το λιοντάρι της Νεμέας. Τέλη 6ου αρχές 5ου αι. π.Χ.

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Αττική μελανόμορφη λήκυθος. Διόνυσος με κέρας, Μαινάδες και Σάτυρος και προπομπός ο Ερμής 530-500 π.Χ..jpeg

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