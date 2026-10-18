«Η ταυτότητα της Χαλκίδας» — Το νέο βιβλίο του Βάγια Κατσού

Τι είναι, τελικά, η Χαλκίδα σήμερα; Ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της; Τι αξίζει να αναδείξει; Ποια, τελικά, η ταυτότητά της; Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει το νέο βιβλίο του Βάγια Κατσού, «Η ταυτότητα της Χαλκίδας», το οποίο καταγράφει για πρώτη φορά συνολικά τα στοιχεία που τη συγκροτούν: τις ιδιαιτερότητές της, τα γεγονότα που σημάδεψαν την πορεία της στον χρόνο και όλα εκείνα που την καθιστούν αληθινά ξεχωριστή.

Στις 240 illustration σελίδες του συγκεντρώνονται τα SOS της Χαλκίδας: τα σημαντικότερα φυσικά, ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία που οφείλει να γνωρίζει κάθε πολίτης της, αλλά και κάθε επισκέπτης που θέλει πραγματικά να την καταλάβει.

Πίσω από την έκδοση βρίσκεται ο Βάγιας Κατσός, δημιουργός των Square Books, ένας Χαλκιδέος με πολυετή και συστηματική έρευνα γύρω από την ιστορία, τους μύθους και την ιδιαίτερη ταυτότητα της πόλης και του νησιού μας. Το νέο του, τρίτο βιβλίο, μετά τα «Οι άγνωστοι πρωτοπόροι της Μεσογείου» και «Μύθοι που ταξίδεψαν στη Μεσόγειο», είναι μια πολύτιμη —και πολυτελής, σκληρόδετη— έκδοση που δεν περιορίζεται στην καταγραφή. Ανοίγει έναν αναγκαίο διάλογο για το ποια είναι η Χαλκίδα σήμερα, τι κληρονόμησε και πώς μπορεί να αξιοποιήσει αυτόν τον πλούτο με γνώση, τόλμη και προοπτική. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη της Χαλκίδας και της Εύβοιας.

Στην εικόνα του εξωφύλλου βλέπουμε τις οχυρώσεις και τις γεφυρώσεις του πορθμού του Ευρίπου, όπως ήταν στις αρχές του 19ου αι. Πρόκειται για μία από τις πολλές εικόνες που φιλοξενούνται στις σελίδες του βιβλίου και παρουσιάζουν —για πρώτη φορά— άγνωστες όψεις της παλιάς Χαλκίδας με ακρίβεια και ζωντάνια.

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