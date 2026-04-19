Η άλλη όψη της εξουσίας: Άριστοι στα χαρτιά, ανεπαρκείς στην πράξη

Η υποκρισία των τίτλων και η σιωπή των ενσήμων - Ναι στην αξιοκρατία, αλλά τα πτυχία δεν έσωσαν ποτέ τη χώρα

Κώστας Τσιτούνας

  • Η υπόθεση του πτυχίου του βουλευτή Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση, αποκαλύπτοντας επιλεκτική ευαισθησία στα τυπικά προσόντα.
  • Στον δημόσιο διάλογο επικρατεί υποκρισία, με έμφαση στους τίτλους σπουδών και παράλειψη της συζήτησης για την πραγματική εργασιακή εμπειρία και τα ένσημα.
  • Πολιτικά πρόσωπα με περιορισμένη επαγγελματική εμπειρία καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης λόγω κομματικής εγγύτητας, χωρίς να έχουν δοκιμαστεί στην αγορά εργασίας.
  • Η έλλειψη πραγματικής εργασιακής εμπειρίας αφορά όλο το πολιτικό σύστημα και δεν είναι αποκλειστικότητα συγκεκριμένων κομμάτων.
  • Τα ακαδημαϊκά προσόντα δεν εγγυώνται χρηστή διακυβέρνηση, καθώς η κρίση απέδειξε ότι η εμπειρία, η κρίση και η αίσθηση ευθύνης είναι καθοριστικές για την αποτελεσματικότητα στην εξουσία.
Αν θα έπρεπε να αποτυπωθεί με μια φράση το πολιτικό στίγμα της εβδομάδας που πέρασε, αυτή θα ήταν η εξής: επιλεκτική ευαισθησία. Και ίσως κανείς δεν το περιέγραψε πιο εύστοχα από τον πρώην σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Καρανίκα, ο οποίος με αιχμηρό λόγο κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι έχει απομακρυνθεί από τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, εγκλωβισμένη σε μια ατέρμονη ανακύκλωση καταγγελιών, εντυπώσεων και μικροπολιτικών αντιπαραθέσεων.

Αφορμή για τη νέα αυτή πολιτική σύγκρουση στάθηκε η υπόθεση που αφορά το πτυχίο του βουλευτή Μακάριου Λαζαρίδη. Ένα ζήτημα που, υπό άλλες συνθήκες, θα μπορούσε να είχε κλείσει γρήγορα και χωρίς ιδιαίτερη ένταση, μετατράπηκε σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Είναι γεγονός ότι ο ίδιος ο Λαζαρίδης, σύμφωνα με αρκετές εκτιμήσεις, δεν χειρίστηκε την υπόθεση με τον πιο καθαρό και αποφασιστικό τρόπο, αφήνοντας περιθώρια για παρερμηνείες. Μια πιο ευθύβολη τοποθέτηση –ίσως ακόμη και μια απλή συγγνώμη– θα μπορούσε να είχε εκτονώσει την κατάσταση.

Με πτυχία στην εξουσία, χωρίς ένσημα στην πραγματικότητα

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν εξαντλείται στον τρόπο που διαχειρίστηκε το ζήτημα ο ίδιος. Αντιθέτως, η συνολική πολιτική διαχείριση της υπόθεσης ανέδειξε για ακόμη μία φορά μια βαθύτερη παθογένεια του δημόσιου διαλόγου: Την απουσία ψυχραιμίας και τη διάχυτη υποκρισία. Από τη μία πλευρά, η αντιπολίτευση εμφανίστηκε να υψώνει τους τόνους, επενδύοντας πολιτικά σε ένα θέμα τυπικών προσόντων. Από την άλλη, η κυβέρνηση επιχείρησε να αμυνθεί, συχνά χωρίς να αποφεύγει τις δικές της υπερβολές.
Κάπου μέσα σε αυτή τη σύγκρουση, αναδύεται μια κραυγαλέα αντίφαση. Η πολιτική σκηνή δείχνει εξαιρετικά ευαίσθητη όταν πρόκειται για τίτλους σπουδών, βιογραφικά και ακαδημαϊκές περγαμηνές.

Την ίδια στιγμή, όμως, επιδεικνύει μια σχεδόν εκκωφαντική αδιαφορία για κάτι πολύ πιο ουσιαστικό: Την πραγματική εργασιακή εμπειρία και το ασφαλιστικό αποτύπωμα των ανθρώπων που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.

Η συζήτηση για τα «ένσημα» –για την πραγματική επαγγελματική διαδρομή, για τη σχέση κάποιου με την αγορά εργασίας και την παραγωγή– απουσιάζει σχεδόν ολοκληρωτικά από τον δημόσιο διάλογο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Διότι αν άνοιγε σοβαρά αυτή η κουβέντα, θα έφερνε στο φως μια διαχρονική και διακομματική πραγματικότητα που δύσκολα θα μπορούσε να υπερασπιστεί κανείς.

Πόσες φορές στο παρελθόν δεν είδαμε πρόσωπα χωρίς ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία να καταλαμβάνουν καίριες θέσεις; Πόσοι δεν τοποθετήθηκαν σε διοικήσεις οργανισμών, σε υπουργικά γραφεία, σε δημόσιους φορείς, όχι λόγω γνώσεων ή εμπειρίας, αλλά λόγω κομματικής εγγύτητας; Και πόσοι από αυτούς δεν πέρασαν από θέσεις ευθύνης χωρίς να έχουν προηγουμένως δοκιμαστεί στην πραγματική οικονομία;

Ποιοι κυβερνούν τελικά;

Η ελληνική πολιτική ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες περιπτώσεις. Από τα γραφεία Τύπου μέχρι τα υπουργεία, από τους δήμους και τις νομαρχίες μέχρι τις διοικήσεις νοσοκομείων, ένα ολόκληρο σύστημα αναπαραγωγής κομματικών στελεχών λειτούργησε επί δεκαετίες σχεδόν ανεξέλεγκτα. Άνθρωποι «του κομματικού σωλήνα», όπως συνηθίζεται να λέγεται, βρέθηκαν να ασκούν εξουσία χωρίς να έχουν προηγουμένως αποκτήσει ουσιαστική επαγγελματική εμπειρία. Και όμως, για όλα αυτά, ελάχιστες φορές ακούστηκε πραγματική καταγγελία. Ελάχιστοι στάθηκαν δημόσια να πουν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα χαρτιά, αλλά και η απουσία πραγματικής επαφής με την εργασία και την παραγωγή.

Αντιθέτως, βλέπουμε σήμερα τους ίδιους πολιτικούς χώρους που επί χρόνια αξιοποιούσαν τέτοιες πρακτικές, να εμφανίζονται ως ένθερμοι υπερασπιστές της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Η ευαισθησία τους για τα πτυχία είναι, πράγματι, συγκινητική. Όμως η σιωπή τους για τα ένσημα είναι εκκωφαντική.

Διότι στην Ελλάδα δεν υπήρξαν μόνο περιπτώσεις αμφισβητούμενων τίτλων σπουδών. Υπήρξαν και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν είχαν κολλήσει ούτε ένα ουσιαστικό ένσημο και παρ’ όλα αυτά βρέθηκαν να διοικούν οργανισμούς, να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις, ακόμη και να καταλαμβάνουν υπουργικούς θώκους ή και ανώτερα αξιώματα.

Και ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή η πρακτική δεν είχε κομματικό χρώμα. Δεν ήταν αποκλειστικότητα μιας παράταξης. Αφορούσε τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ – ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Αν, λοιπόν, θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για αξιοκρατία, ίσως είναι καιρός να επαναπροσδιορίσουμε τα κριτήρια. Τα πτυχία έχουν τη σημασία τους. Όμως δεν αρκούν. Και σίγουρα δεν μπορούν να λειτουργούν ως άλλοθι για την απουσία πραγματικής εμπειρίας. Γιατί στο τέλος της ημέρας, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι έχει σπουδάσει κανείς. Είναι –και ίσως κυρίως– τι έχει κάνει.

Από τα αμφιθέατρα στα λάθη εξουσίας

Αξίζει, βέβαια, να προστεθεί και μια ακόμη παράμετρος που συχνά αποσιωπάται. Η ελληνική κρίση απέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο ότι τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα δεν αποτελούν από μόνα τους εγγύηση χρηστής διακυβέρνησης ή ορθών αποφάσεων. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που βρέθηκαν σε καίριες θέσεις εξουσίας, έχοντας στο ενεργητικό τους λαμπρά πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους και πανεπιστημιακές έδρες, οι οποίοι όμως σε κρίσιμες στιγμές απέτυχαν παταγωδώς. Άνθρωποι που θεωρούνταν «άριστοι» στα χαρτιά, συνέβαλαν με τις επιλογές τους σε πολιτικές που οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδα, επιβεβαιώνοντας ότι η πραγματική επάρκεια δεν μετριέται μόνο με τίτλους, αλλά κυρίως με κρίση, εμπειρία και αίσθηση ευθύνης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Αντιδρούν οι οικογένειες των θυμάτων στο ενδεχόμενο αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1: Σκοράρει ο Ζέλσον από απίθανη γκάφα του Γεντβάι

21:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις

21:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Η κατάσταση των τραυματιών | Όσα είπε ο Νίκολιτς για Γιόβιτς, Μάνταλου και Πενράις

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Στην τρίτη θέση των χειρότερων πόλεων της Ευρώπης για οδήγηση η Αθήνα

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

21:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Η ΑΕΚ έφτασε σε αυτό το σημείο στην καλύτερη κατάσταση, ενώ εμείς όχι»

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Η Μπάγερν Μονάχου κατέκτησε το 35ο πρωτάθλημα της ιστορίας της!

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λιοσίων: Ξεσπά η μητέρα της 16χρονης - «Θέλω να γίνει το παιδί μου καλά»

20:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Τα highlights του ντέρμπι «Δικεφάλων» της Super League

20:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Ηράκλειο Κρήτης τη Δευτέρα ο Μητσοτάκης - Θα μιλήσει στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

20:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Τεράστια νίκη η Μάντσεστερ Σίτι επί της Άρσεναλ και... φωτιά στην κορυφή!

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

20:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους - Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων

20:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Μεντιλίμπαρ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ντέρμπι της Λεωφόρου

20:11ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: «Όχι» από Ιράν στις διαπραγματεύσεις - «Θα ανατιναχτεί ολόκληρο», λέει ο Τραμπ

20:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά σε χιλιάδες συνταξιούχους άνω των 15.000 ευρώ - Οι δικαιούχοι

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν απέρριψε τον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Με εμφάνιση… Πρωταθλήτριας έκανε πάρτι τίτλου!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

17:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λύθηκε το μυστήριο με την νεκρή Αιθιοπίδα στο κέντρο της Αθήνας - Ο ρόλος του 45χρονου Ιταλού

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-1: Σκοράρει ο Ζέλσον από απίθανη γκάφα του Γεντβάι

21:12ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτή είναι η νέα πινακίδα σήμανσης που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους - Τι σημαίνει

20:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Καρέ-καρέ το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 64χρονο

12:13ΕΛΛΑΔΑ

Αργία Πρωτομαγιάς: Πότε μεταφέρεται - Τι ισχύει φέτος

12:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στη Λουιζιάνα: 8 παιδιά νεκρά μετά από ενδοοικογενειακή διαμάχη

18:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση από το ECMWF για βροχές και αισθητή πτώση θερμοκρασίας - Πότε ξεκινά η αλλαγή

15:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελειώνουν οι αναλήψεις με κάρτες από ΑΤΜ - Πώς θα βγάζουμε χρήματα

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

20:24ΚΟΣΜΟΣ

«Ακαδημία βιαστών»: Αντάλλασσαν πληροφορίες για το πώς να ναρκώσουν και να βιάσουν τις συζύγους τους - Συγκλονίζουν οι ιστορίες των θυμάτων

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Νεμέα: Νεκρή γυναίκα σε τροχαίο

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

19:42WHAT THE FACT

Τα όνειρα που δείχνουν ότι πλησιάζει ο θάνατος: Ασθενείς αποκάλυψαν τι είδαν πριν πεθάνουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ