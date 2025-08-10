Ρισόν Χολμς: «Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς»

Ο Ρισόν Χολμς είναι η τελευταία σπουδαία προσθήκη στο ρόστερ του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός σέντερ έφτασε στην Αθήνα το βράδυ της Παρασκευής (8/8), ανακοινώθηκε χθες (9/8) από το τριφύλλι και θα επιστρέψει στη χώρα μας για την προετοιμασία της ομάδας του Εργκίν Αταμάν σε δύο εβδομάδες.

Ο Χολμς νιώθει ευλογημένος που θα αγωνιστεί στην Ελλάδα, όπως μαρτυρούν οι δύο αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο X.

Ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού AKTOR έγραψε, αρχικά: «Θα παίξω μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Θεός κάνει πολλά περισσότερα από όσα θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς, ουάου».

Στη συνέχεια έγραψε: «Ερωτεύεσαι το μπάσκετ ως παιδί και ποτέ δεν θα μπορούσες να φανταστείς τα μέρη στα οποία θα μπορούσε να σε οδηγήσει».

Ο Χολμς, που επιστρέφει στις ΗΠΑ για να συμμετάσχει σε ένα training camp, αναφέρθηκε στην αγάπη που εισέπραξε από τον κόσμο και κατά την άφιξή του.

«Είναι πολλή η αγάπη. Το ένιωθα ήδη στο αεροπλάνο ερχόμενος από την Τουρκία. Προχωρούσα και ο κόσμος περπατούσε και μου έλεγε "Παναθηναϊκός, Χολμς". Έλεγα "αυτός είμαι". Με έβλεπαν και μου έδειχναν την αγάπη τους. Εκτιμώ την αγάπη. Ανυπομονώ να την ανταποδώσω. Να μπω στο γήπεδο και να την ανταποδώσω. Το εκτιμώ».

«Εγώ και ο Κέντρικ γνωριζόμαστε από το Σικάγο. Είμαστε από το ίδιο μέρος και προπονούμαστε στο ίδιο μέρος το καλοκαίρι. Μου είπε απλά τι να περιμένω. Τι να περιμένω όταν έρθω εδώ. Πώς είναι οι φίλαθλοι. Η προσδοκία για τη νίκη. Ανυπομονώ. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον ακόμη περισσότερο για να κάνω αυτό το άλμα. Τον εκτιμώ πραγματικά», σημείωσε ο νέος σέντερ του Παναθηναϊκού για τον ρόλο που έπαιξε ο Κέντρικ Ναν στη μεταγραφή του.