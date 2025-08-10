Απίθανο σκηνικό: Ο Γιόκιτς χρειάστηκε να δείξει διαπίστευση για να μπει στο γήπεδο

Τα μέτρα ασφαλείας στο «Σπύρος Κυπριανού» της Κύπρου, είναι δρακόντεια. Οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου δεν κάνουν… εκπτώσεις για κανέναν. Ούτε για τον ίδιο τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο οποίος βρίσκεται εκεί για τους φιλικούς αγώνες της Εθνικής Σερβίας.

Στο συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενηθεί ο όμιλος της Εθνικής Ελλάδας για το Eurobasket, οπότε είναι καλό νέο το πόσο σχολαστικοί είναι οι Κύπριοι. Ο Γιόκιτς το κατάλαβε από πρώτο χέρι, όταν χρειάστηκε να περιμένει για να μπει στο γήπεδο, προκειμένου να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι.

Παράλληλα, του ζητήθηκε από τους ανθρώπους ασφαλείας να δείξει τη διαπίστευσή του, προκειμένου να έχει δικαίωμα να μπει στα αποδυτήρια. Κάτι που έκανε χωρίς καμία αντίρρηση.