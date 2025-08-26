Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ο Σορτς
O Τι Τζέι Σορτς βρέθηκε στο ΥΓΕΙΑ το πρωί της Τρίτης (26/8) και πέρασε από τις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, λίγο πριν από το επίσημο ξεκίνημα της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού.
Η αντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR φτάνει στο τέλος της με τους παίκτες της ομάδας να διευθετούν και τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να είναι όλα στην εντέλεια.
Ανάμεσά τους και ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος πέρασε σήμερα το πρωί από τις καθιερωμένες και απαραίτητες ισταρικές εξετάσεις στο "Υγεία".
