Eurobasket 2025, Μ. Βρετανία - Λιθουανία 70-94: Πρεμιέρα με περίπατο

Χωρίς να... ιδρώσει η Λιθουανία στην πρώτη της "μάχη" στο τουρνουά

Με τον καλύτερο και τον πιο άνετο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για το Eurobasket 2025 η Λιθουανία.

Στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις επικράτησε με 24 πόντους διαφορά (94-70) της Μεγάλης Βρετανίας με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και να αγγίζει το double-double, έχοντας 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από… κοντά και ο Αζουόλας Τουμπέλις που είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 12 είχαν οι Γιοκουμπάιτις και Νορμάντας.

Από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας ξεχώρισε ο Γεμπόα που είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Λιθουανών είναι το Μαυροβούνιο, ενώ οι παίκτες της Μεγάλης Βρετανίας θα αντιμετωπίσουν την Φινλανδία.

Τα Δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

