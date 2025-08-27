Eurobasket 2025, Μ. Βρετανία - Λιθουανία 70-94: Πρεμιέρα με περίπατο

Εύκολα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στον Β’ όμιλο του Eurobasket 2025 η Λιθουανία επικρατώντας 94-70 της Μεγάλης Βρετανίας.

Newsbomb

Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία
Χωρίς να... ιδρώσει η Λιθουανία στην πρώτη της "μάχη" στο τουρνουά
EPA/KIMMO BRANDT, ΑΜΠΕ
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον καλύτερο και τον πιο άνετο τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της για το Eurobasket 2025 η Λιθουανία.

Στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης η ομάδα του Ρίμας Κουρτινάιτις επικράτησε με 24 πόντους διαφορά (94-70) της Μεγάλης Βρετανίας με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα και να αγγίζει το double-double, έχοντας 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από… κοντά και ο Αζουόλας Τουμπέλις που είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από 12 είχαν οι Γιοκουμπάιτις και Νορμάντας.

Από πλευράς Μεγάλης Βρετανίας ξεχώρισε ο Γεμπόα που είχε 17 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Λιθουανών είναι το Μαυροβούνιο, ενώ οι παίκτες της Μεγάλης Βρετανίας θα αντιμετωπίσουν την Φινλανδία.

Τα Δεκάλεπτα: 15-23, 33-41, 50-65, 70-94

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:08ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδρά το τουρκικό ΥΠΕΞ στη δήλωση Νετανιάχου για αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός: Η τουρκική αστυνομία «έκοψε» προκλητικό πανό με τον Κεμάλ

16:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ποτσέκο: «Να βάλουμε sniper για τον Γιάννη»

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Κήρυξη διαγωνισμού για εκμετάλλευση κοιτάσματος λιθίου - Το πρώτο έργο του κοινού ταμείου με τις ΗΠΑ

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένη τουρίστρια επιτέθηκε σε 16χρονη

15:52ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: 22χρονος influencer παρασύρθηκε από ορμητικά νερά ποταμού ενώ πετούσε drone σε καταρράκτες - Δείτε βίντεο

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Επίθεση επτά ανηλίκων σε 17χρονο - Του άρπαξαν χρυσή αλυσίδα

15:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Μ. Βρετανία - Λιθουανία 70-94: Πρεμιέρα με περίπατο

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Ρεπουμπλικανή υποψήφια έκαψε το Κοράνι με φλογοβόλο: «Υπάρχει μόνο ο Θεός του Ισραήλ»

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εξηγούν πώς συνέβη το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών

15:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Στην Σαμψούντα ο Παναθηναϊκός - «Τρέλα» με Μπακασέτα και Σιώπη

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

15:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Αναπόφευκτη» η εκκένωση της πόλης της Γάζας - «Επικίνδυνο σχέδιο», λένε ανθρωπιστικοί φορείς

15:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League, Νίκολιτς: «Να μην δώσουμε δώρα στον αντίπαλο»

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

15:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης από Κοπεγχάγη: «Καμία κοινή πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα»

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Παπανικολάου: «Να φέρουμε το ταλέντο στο παρκέ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:28ΚΟΣΜΟΣ

Ούτε οι Τούρκοι, ούτε οι Αλβανοί: Ποια είναι η οικογένεια Κίναχαν που κάνει κουμάντο σε όλες τις παρανομίες της Ευρώπης

09:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφώνησαν τα μετεωρολογικά μοντέλα - Τι προβλέπουν για τις επόμενες μέρες, πότε έρχεται αλλαγή με βροχές

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ξαναγράφεται η Ιστορία της ανθρωπότητας: Επιστήμονες κατάφεραν να γυρίσουν πίσω στο χρόνο σωματίδιο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

13:18ΥΓΕΙΑ

Ανησυχία στην Ελλάδα για τα αυγά: Ανιχνεύθηκαν χημικές ουσίες που συνδέονται με καρκίνο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος: «Κινδυνεύει η ζωή μου, ζητώ προστασία»

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Γιατί καταργούνται τα τρόλεϊ - Τι θα συμβεί με τους οδηγούς

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρικάρντο Ντα Κόστα: «Όλα έγιναν λάθος στο Νοσοκομείο Σαντορίνης» - Τι καταγγέλλει η σύζυγος του 42χρονου ποδοσφαιριστή για τον θάνατό του

15:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Στις πόσες απουσίες «μένουν» φέτος οι μαθητές στην ίδια τάξη

15:13ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πατέρας τριών παιδιών σκηνοθέτησε τον θάνατό του - Πήγε να βρει την ερωμένη στην Ανατολική Ευρώπη - Η ποινή που έλαβε

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

12:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Σκεπασμένο με την ελληνική σημαία το φέρετρό του

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ διασώζουν παιδί από μπαλκόνι πολυκατοικίας στα Καμίνια - Βίντεο ντοκουμέντο

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Επιχειρούν εναέρια μέσα - Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Θορικού για απομάκρυνση προς Λαύριο

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Βάραθρο του Χάρου - Επιχείρηση ανάσυρσης

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα τραγουδίστρια ερμηνεύει το «Όλα σε θυμίζουν» σε άπταιστα ελληνικά και συγκινεί

14:29ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εξώφυλλο σε αμερικανικό περιοδικό γίνεται το ελληνικό «Όσα Παίρνει ο Άνεμος» 

07:49LIFESTYLE

Ευγενία Σαμαρά: «Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο κρύο νερό στη ζωή μου»

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Περιπλέκεται η κατάσταση στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά: «Έσπασαν τις πόρτες στα κελιά με μπράβους και μας έβγαλαν έξω» - Τι καταγγέλλει ένας εκ των αντιδρώντων μοναχών

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Προθεσμία για την Παρασκευή πήρε ο 48χρονος που κατηγορείται για τέσσερις εμπρησμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ