Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Είμαι αισιόδοξος για την ομάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την πρεμιέρα της Πέμπτης (28/08) του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, κόντρα στην Ιταλία, αλλά και για τις δυνατότητες της «επίσημης αγαπημένης» σε αυτό το τουρνουά.

Βασίλης Σπανούλης
Για την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας μίλησε ο Ομοσπονδιακός κόουτς
Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για την πρεμιέρα της στο Eurobasket 2025 και ο Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την αισιοδοξία του, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνης στους παίκτες του.

Ο προπονητής της Εθνικής είπε αναλυτικά στη συνέντευξη Τύπου:

Για το φετινό τουρνουά: «Είχαμε μια σταθερή προετοιμασία. Ξέρουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά μας, τι ομάδα είμαστε. Είμαι αισιόδοξος για το Eurobasket».

Για την πρεμιέρα: «Η Ιταλία είναι πολύ καλή ομάδα, παίζει μαζί για χρόνια. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Παίξαμε πρόσφατα ένα φιλικό. Θα προετοιμαστούμε. Για εμένα πάντα η πρεμιέρα είναι δύσκολη. Έχω αυτοπεποίθηση για την ομάδα, μου αρέσουν οι παίκτες μου και το ρόστερ μου. Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το τουρνουά που κέρδισε ως παίκτης πριν από 20 χρόνια: «Σκέφτομαι αρχικά ότι τότε είχα μαλλιά! Ήταν απίστευτες στιγμές, βγάλαμε εκατομμύρια Έλληνες στους δρόμους. Τώρα θέλουμε να κυνηγήσουμε ξανά τα όνειρά μας, για να κάνουμε τους ανθρώπους μας περήφανους. Όλα είναι πιθανά σε ένα τέτοιο τουρνουά, όμως θέλουμε να πάμε βήμα - βήμα. Σκεφτόμαστε μόνο το ματς με την Ιταλία»

Για το πόσο δύσκολο είναι το φετινό EuroBasket: «Κάθε χρόνο λέμε πως μια διοργάνωση είναι πιο δύσκολη. Κάθε διοργάνωση έχει τις δυσκολίες της. Αυτό συνέβη και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το μπάσκετ αλλάζει, όλοι πιέζουν παραπάνω, είναι πιο αθλητικοί. Ως ομάδα, πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό το παιχνίδι. Θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ματς με την Ιταλία και τον Γιάννη: «Βλέπω πολλούς να λένε πως παίζουμε τελικό στο πρώτο ματς. Δεν είναι τελικός. Είναι σημαντικό, αλλά όχι τελικός. Δεν θέλουμε να βάζουμε πίεση. Όλα τα ματς είναι σημαντικά για εμάς και δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Θέλουμε να πάμε στους “16” και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Ποιος ξέρει τα ζευγάρια; Αύριο είναι το ματς με την Ιταλία. Ο Γιάννης θα παίξει όσο θέλω να παίξει. Είμαστε στα επίσημα παιχνίδια χωρίς περιορισμούς».

Για τον Αντετοκούνμπο: «Από πέρυσι βλέπω πως είναι πολύ ταπεινός, δεδομένου του τι παίκτης είναι. Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ταπεινός εκτός παρκέ. Στο παρκέ θέλει να κερδίζει. Θέλει να πάει την ομάδα σε ένα άλλο επίπεδο μαζί με τους συμπαίκτες του. Είναι καλός με όλους. Ακούει, αλλά και ηγείται. Είναι μοναδικός. Χαίρομαι που είμαστε όλοι μαζί εδώ»

Για το διαφορετικό μπάσκετ που έπαιζε η Ελλάδα τα προηγούμενα καλοκαίρια και το τι περιμένει φέτος από την Εθνική: «Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα από τα φιλικά. Όπως η διάρκεια, οι αυτοματισμοί, λεπτομέρειες στην άμυνα. Έχουμε παιδιά που μπορούν να τρέξουν, να παίξουν άμυνα, να σουτάρουν, να δημιουργήσουν. Έχουμε πολύ καλή χημεία, έχουμε σταρ. Εμπιστεύομαι τα παιδιά και έχω αυτοπεποίθηση για τους αγώνες».

Για τα ποσοστά ευστοχίας της Εθνικής Ομάδας πίσω από τα 6,75μ. και το τι μπορεί να κάνει ο ίδιος ως προπονητής: «Δεν χρειάζεται να τους ετοιμάσω, είναι έτοιμοι, έχουν τεράστια εμπειρία. Ο Παπανικολάου πριν 13 χρόνια ήταν μικρός και δεν έχασε σουτ στο Final Four. Τώρα είναι ακόμα πιο έτοιμος να τα βάλει. Έχουμε παίκτες έτοιμους, με μεγάλη καρδιά, για να μην πω κάτι άλλο… Πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μεγάλα σουτ. Αλλά για να τα βάλουμε πρέπει να είμαστε συνολικά καλοί, να έχουμε αυτοπεποίθηση. Οι Εθνικές είναι πιο πολύ αυτό, παρά τακτική».

Για το αν ταλαιπωρήθηκε μέχρι να πάρει την τελική απόφαση για τη θέση «1»: «Έχω μιλήσει με τα παιδιά. Δουλειά μου είναι να βρίσκω λύσεις και θεωρώ πως δεν θα έχουμε πρόβλημα. Δεν είναι δουλειά μου να πω ότι δεν μπορούμε να κατεβάσουμε την μπάλα. Θα τις βρούμε τις λύσεις, θα το δείτε».

Για τη σχέση του με τον παίκτη Παπανικολάου: «Με τον Κώστα έχουμε σχέση ζωής. Αυτά που έχουμε ζήσει ως συμπαίκτες είναι πολύ έντονα. Έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες παρέες, δύσκολες στιγμές. Έχουμε συζητήσει, έχουμε τσακωθεί, στο παιχνίδι και στην προπόνηση. Στο όριο να τσακωθούμε, είμαστε ανταγωνιστικοί. Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ. Είναι σχέση ζωής. Τώρα είμαι εγώ προπονητής και εκείνος παίκτης. Καταλαβαίνω καλά τι χρειάζεται ο κάθε παίκτης, επειδή ήμουν και εγώ. Είναι σημαντικό πως ξέρω τον Κώστα. Έχουμε σχέση σεβασμού, με κοινό στόχο και όραμα».

Για το τι θα αποτελέσει επιτυχία για την Εθνική Ομάδα: «Αλήθεια δεν σκέφτομαι το τέλος. Σκέφτομαι μόνο το αυριανό παιχνίδι. Έτσι θέλω να σκέφτονται όλοι. Θέλω να έχω κίνητρο και εγώ και η ομάδα μου, να είμαστε αποφασισμένοι, να κοιτάμε μόνο την κάθε μέρα. Σκέφτομαι μόνο το ματς με την Ιταλία. Δεν σκέφτομαι το μετά. Πιστεύω πως αυτό έχει περάσει σε όλη την ομάδα και θα πάμε παιχνίδι με παιχνίδι».

Για τη χρησιμοποίηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο και το αν έχει βρει ακριβώς τα σχήματα και τα σημεία που θα τον βάζει: «Θεωρώ ότι τα έχω σκεφτεί ήδη. Είναι διαφορετικό το Eurobasket από το ΝΒΑ. Και οι χώροι και ο τρόπος άμυνας. Από εκεί και πέρα, το μπάσκετ είναι ένα. Έχω μιλήσει πολύ με τον Γιάννη για το πώς θα είναι αποδοτικός για την Εθνική Ομάδα».

Για την πρεμιέρα με την Ιταλία: «Θα παίξουμε ένα παιχνίδι με 100% συγκέντρωση. Μπορεί να κρύψεις κάτι μόνο για λίγα λεπτά. Δουλειά μου είναι να το διαβάσω και να το περάσω στους παίκτες, να τους πω πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Τους ξέρουμε και μας ξέρουν. Άλλα πράγματα θα μετρήσουν στο τέλος. Θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε όπως πρέπει, σε μεγάλη ένταση».

