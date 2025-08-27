Eurobasket 2025, Παπανικολάου: «Να φέρουμε το ταλέντο στο παρκέ»

Το στίγμα της προσπάθειας της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket 2025 έδωσε ο Κώστας Παπανικολάου.

Κώστας Παπανικολάου
Ο αρχηγός της εθνικής μίλησε για τη νέα μεγάλη διοργάνωση της Ελλάδας
Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας ετοιμάζεται για ένα ακόμα μεγάλο… ραντεβού και δηλώνει αποφασισμένος να κάνει ότι μπορεί, μαζί με τους συμπαίκτες του, για να επιστρέψει η ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για:

Την προετοιμασία της Εθνικής: «Το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε δεύτερες σκέψεις. Δουλέψαμε καλά. Πρέπει να το απολαύσουμε. Θέλουμε να φέρουμε στο παρκέ το ταλέντο και την αποφασιστικότητά μας, για να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα με τον καλύτερο τρόπο».

Την ατμόσφαιρα στην Κύπρο: «Ξέρουμε πως θα έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας. Θέλουμε να παίξουμε και για εκείνους, να το απολαύσουν. Όλοι μαζί θέλουμε να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτά τα πέντε παιχνίδια».

Τα ηγετικά στοιχεία του Αντετοκούνμπο: «Είναι από τους κορυφαίους στον κόσμο. Είναι απίστευτος. Τόσο η παρουσία του, όσο και το πώς είναι ως άνθρωπος. Είναι ένας καλός ηγέτης, ενδιαφέρεται για όλους, τους βοηθάει όλους. Είναι πιο vocal πλέον. Νομίζω πως βοηθάει τους πάντες, όχι μόνο τους νέους παίκτες. Ξέρει πώς να προσεγγίσει τον κανέναν και πώς να μιλήσει, τι να πει. Αυτό βοηθάει την ομάδα να λειτουργήσει καλύτερα».

Το αν είναι πράγματι η τελευταία ευκαιρία της γενιάς του: «Το κίνητρο είναι μεγάλο από μόνο του. Είχα την ευτυχία να μπω σε αυτή την Εθνική το 2009, στην προετοιμασία, ένα βήμα πριν τη 12άδα. Το κίνητρο για εμένα από τότε είναι πολύ μεγάλο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Από εκεί και πέρα, είμαι της άποψης ότι από την Εθνική δεν σταματάς, αλλά σε σταματάει. Είμαι υπέρ της ανανέωσης, να βγουν τα νέα παιδιά μπροστά. Θα προτιμούσα να μου πουν Κωστάρα καλή συνέχεια, ο χρόνος είναι αμείλικτος. Αλλά την Εθνική την υπηρετείς. Είσαι εκεί αν σε καλέσει. Μπορεί και να είναι μια τελευταία προσπάθεια».

Την πίεση και το άγχος κάθε καλοκαίρι: «Δεν θα με τιμούσε σαν άνθρωπο, σαν άνδρα, όσο και αν ακούγεται “μάτσο” και σαν αθλητή, να πατούσα πάνω σε δικαιολογίες τέτοιου επιπέδου. Είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να δουλεύουμε και να δίνουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Θα ντρεπόμουν ως Κώστας να το χρησιμοποιήσω αυτό ως δικαιολογία, για το ότι δεν έχουμε φτάσει 16 χρόνια στο μετάλλιο».

Τη σχέση του με τον προπονητή Σπανούλη: «Ήθελα να προσθέσω ότι πρώτον, γνωρίζω πόσο αποφασισμένος είναι ο Βασίλης στο μπάσκετ. Είναι προπονητής μου και τον σέβομαι. Είναι σημαντικό το τι παράδειγμα θα δώσω στους συμπαίκτες μου, έχοντας αυτή τη σχέση με τον κόουτς. Τι παράδειγμα θα τους έδινα αν εγώ έκανα πλάκα την ώρα της προπόνησης;».

