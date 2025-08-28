Παναθηναϊκός AKTOR: Πέρασαν από ιατρικά Γκριγκόνις και Κουζέλογλου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μετράει αντίστροφα για την έναρξη της προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν.

Οι παίκτες που είναι διαθέσιμοι και δεν έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες επιστρέφουν σταδιακά στην Αθήνα και παιρνούν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν μπουν στο «Telekom Center Athens» για προπονήσεις.

Το πρωί της Πέμπτης (28/8) ήταν η σειρά των Μάριους Γκριγκόνις και Γιάννη Κουζέλογλου.

https://www.instagram.com/p/DN5ojXgiN-l/

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν, ο Λιθουανός άσος αναμένεται να είναι πανέτοιμος για την έναρξη της Euroleague.

Ο τεχνικός ηγέτης του Παναθηναϊκού AKTOR μίλησε στο «basketnews» και τόνισε πως ο Λιθουανός άσος έχει ξεκινήσει τις ατομικές προπονήσεις και σε περίπου δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει να γυμνάζεται μαζί με τους συμπαίκτες του.

«Ελπίζω ότι θα είναι καλά. Έχει ήδη ξεκινήσει να προπονείται και είχε δυνατές ατομικές προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει την κανονική προπόνηση της ομάδας. Και ελπίζω ότι στον πρώτο αγώνα της Euroleague θα είναι 100% έτοιμος να παίξει ξανά μπάσκετ. Ο Μάριους είναι πολύ σημαντικός για εμάς και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τίτλου μας», ήταν τα λόγια του.