Eurobasket 2025, Φινλανδία - Λιθουανία 78-81: Πήρε την πρόκριση, έχασε τον Γιοκουμπάιτις

H Λιθουανία έγινε η 8η ομάδα που εξασφαλίζει την παρουσία της στη φάση των «16» του Eurobasket 2025, μετά τις Ελλάδα, Σερβία, Τουρκία, Γερμανία, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία.

Επικράτησε με 81-78 της οικοδέσποινας Φινλανδίας για την 4η αγωνιστική και την έπιασε στο 3-1.

Ωστόσο, στις τάξεις της Λιθουανίας υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος γύρισε το αριστερό του πόδι στην 4η περίοδο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, δείχνοντας να πονάει πολύ.

Ο 24χρονος γκαρντ, κάνει εξαιρετικό τουρνουά και είναι ενδεικτικό πως παρότι αποχώρησε 8 λεπτά πριν το τέλος του ματς, ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 16 πόντους.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν άστοχος (19 πόντους με 6/17 σουτ), αλλά είχε επίσης 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Μίκαελ Γιάντουνεν ήταν άξιος συμπαραστάτης με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, αλλά οι δύο παίκτες δεν ήταν αρκετοί για να αποτραπεί η ήττα της ομάδας τους.

Τα δεκάλεπτα: 21-20, 36-45, 48-57, 78-81

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 3, Σαλίν, Νκαμούα 8 (6 ριμπάουντ), Γιάντουνεν 19 (3/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Βάλτονεν 10 (1/3 τρίποντα), Μάντσεν 2, Ματσούνι 6 (2/4 τρίποντα), Μάρκανεν 19 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μούρινεν 6 (3 ριμπάουντ), Γκούσταφσον, Γκράντισον 5 (1/3 τρίποντα), Σέπαλα

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 14 (8 ριμπάουντ), Νορμάντας 5 (1/4 τρίποντα), Βελίτσκα 5 (1/2 τρίποντα), Ραντζεβίτσιους 2 (2 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 7 (1/2 τρίποντα), Τουμπέλις 12 (11 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 16 (1/2 τρίποντα, 9 ασίστ), Βαλαντσιούνας 8 (5 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 10 (2/6 τρίποντα), Σιρβίντις 2