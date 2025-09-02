Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για το Eurobasket 2025, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
O «Greek Freak» ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο το πρωί της Τρίτης (02/09) κι η συμμετοχή του κρίθηκε αμφίβολη.

Τελικά, πάρθηκε η απόφαση να μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τους Βόσνιους. Με δεδομένο ότι κι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν είναι σε θέση να παίξει, λόγω ενός τραβήγματος στη μέση, η Εθνική θα παραταχθεί με 10 παίκτες.

Η δεκάδα της Ελλάδας, για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη: Σλούκας, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Θ. Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο.

Το Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Τρίτης (02/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start, όσο κι από το ΕΡΤNews.

