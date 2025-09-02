Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025

Ξεχωρίζει η "μάχη" της "γαλανόλευκης" κόντρα στην Βοσνία

Με στόχο το απόλυτο και την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025 αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη Λεμεσό. Πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 15:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Start και το ΕΡΤ News .

