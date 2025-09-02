Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Βοσνία και τα ματς του Eurobasket 2025
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/09).
Με στόχο το απόλυτο και την πρωτιά στον Γ’ όμιλο του Eurobasket 2025 αντιμετωπίζει η Εθνική Ελλάδας τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη στη Λεμεσό. Πρώτο τζάμπολ της αναμέτρησης έχει οριστεί για τις 15:00 και τηλεοπτικά θα μεταδοθεί από το Novasports Start και το ΕΡΤ News.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (02/09):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
14:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
15:00
Novasports Start, ΕΡΤ NEWS
Ελλάδα - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:00
Novasports 4HD
Βέλγιο – Ισραήλ
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
17:00
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
18:00
Novasports 4HD
Ισλανδία – Σλοβενία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
18:15
Novasports Start, ΕΡΤ1
Κύπρος – Γεωργία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
20:15
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
21:30
Novasports Start
Ιταλία – Ισπανία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:30
Novasports 4HD
Γαλλία – Πολωνία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ