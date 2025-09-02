Eurobasket 2025: Με τη Βοσνία για την πρωτιά η Ελλάδα και το βλέμμα στον 4ο όμιλο - Ώρα και κανάλι
Η Εθνική ομάδα μπάσκετ εξασφαλίζει από σήμερα την πρώτη θέση αν νικήσει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη και χάσει η Ισπανία από την Ιταλία.
Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025, μετά τη νίκη της επί της Γεωργίας (94-53) και το 3Χ3 στον 3ο όμιλο, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, την Τρίτη (2/9, 15:00), για την 4η αγωνιστική.
Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου, κάτι που -υπό προϋποθέσεις- μπορούν να πετύχουν από σήμερα.
Αυτό θα συμβεί αν επικρατήσουν της Βοσνίας και λίγο αργότερα η Ιταλία νικήσει την Ισπανία, καθιστώντας το ματς με τους Ίβηρες την τελευταία αγωνιστική... διαδικαστικό. Σε αντίθετη περίπτωση (νίκη της Ρόχα επί των Ιταλών), τότε η πρώτη θέση θα κριθεί την Πέμπτη (3/9).
Με δηλώσεις του τη Δευτέρα (1/9), ο Θανάσης Αντετοκούνμπο τόνισε πως στην εθνική, όλοι επικεντρώνονται στον επόμενο αντίπαλο και δεν κοιτούν... πιο πέρα. Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, δηλαδή η πρόκριση στους «16».
Ηγέτης της επόμενης αντιπάλου της εθνικής είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας. Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ξεκουραστεί στον αγώνα με την Κύπρο, επέστρεψε με τη Γεωργία και θα κληθεί να βοηθήσει ξανά και απέναντι στην ισχυρή φροντ λάιν της Βοσνίας. Ο "Greek Freak" πέρα από τους 29 πόντους μ.ο. στο Ευρωμπάσκετ μέχρι στιγμής μετρά και 7,7 ριμπάουντ και τα... ριμπάουντ θα χρειαστούν στο ματς με την ομάδα του Αζίζ Μπεκίρ. O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις, αφού όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς έχουν πατήσει παρκέ με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.
Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση, έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%) και με την ομαδικότητα που διακατέχει και τους δώδεκα Έλληνες διεθνείς δείχνει ικανή να προχωρήσει σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως εξάλλου... απαιτεί ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.
Ενδιαφέρον υπάρχει και για τα παιχνίδια του 4ου ομίλου, όπου γίνεται... χαμός μετά την ήττα της Γαλλίας από το Ισραήλ και από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος της Ελλάδας στα νοκ άουτ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (2/9)
15:00 Βέλγιο-Ισραήλ, Novasports 4
15:00 Ελλάδα-Βοσνία, Novasports Start – ERTNEWS
18:00 Ισλανδία-Σλοβενία, Novasports 4
18:15 Κύπρος-Γεωργία, Novasports Start – ΕΡΤ1
21:30 Γαλλία-Πολωνία, Novasports 4
21:30 Ιταλία-Ισπανία, Novasports Start
ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΟΥ EUROBASKET 2025
GROUP A (ΡΙΓΑ - ΛΕΤΟΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου
Τσεχία - Πορτογαλία 50-62
Λετονία - Τουρκία 73-93
Σερβία - Εσθονία 98-64
2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου
Τουρκία - Τσεχία 92-78
Εσθονία - Λετονία 70-72
Πορτογαλία - Σερβία 69-80
3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου
Τσεχία - Εσθονία 75-89
Λετονία - Σερβία 80-84
Τουρκία - Πορτογαλία 95-54
4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Εσθονία - Τουρκία 64-84
Πορτογαλία - Λετονία 62-78
Σερβία -Τσεχία 82-60
5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Εσθονία - Πορτoγαλία (14:45)
Τσεχία - Λετονία (18:00)
Τουρκία - Σερβία (21:15)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Τουρκία 4-0*
- Σερβία 4-0*
- Λετονία 2-2*
- Εσθονία 1-3
- Πορτογαλία 1-3
- Τσεχία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP B (ΤAΜΠΕΡΕ - ΦΙΝΛΑΝΔIΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική - Τετάρτη 27 Αυγούστου
Μεγάλη Βρετανία - Λιθουανία 70-94
Μαυροβούνιο - Γερμανία 76-106
Σουηδία - Φινλανδία 90-93
2η αγωνιστική - Παρασκευή 29 Αυγούστου
Γερμανία - Σουηδία 105-83
Λιθουανία - Μαυροβούνιο 94-67
Φινλανδία - Μεγάλη Βρετανία 109-79
3η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου
Λιθουανία - Γερμανία 88-107
Μεγάλη Βρετανία - Σουηδία 59-78
Μαυροβούνιο - Φινλανδία 65-85
4η αγωνιστική - Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου
Σουηδία - Μαυροβούνιο 81-87
Γερμανία - Μεγάλη Βρετανία 120-57
Φινλανδία - Λιθουανία 78-81
5η αγωνιστική - Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου
Μαυροβούνιo - Μεγάλη Βρετανία (13:30)
Λιθουανία - Σουηδία (16:30)
Φινλανδία - Γερμανία (20:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Γερμανία 4-0*
- Λιθουανία 3-1*
- Φινλανδία 3-1*
- Μαυροβούνιο 1-3
- Σουηδία 1-3
- Μεγάλη Βρετανία 0-4
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP C (ΛΕΜΕΣΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου
Γεωργία - Ισπανία 83-69
Βοσνία - Κύπρος 91-64
Ελλάδα - Ιταλία 75-66
2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου
Ιταλία - Γεωργία 78-62
Κύπρος - Ελλάδα 69-96
Ισπανία - Βoσνία 88-67
3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου
Γεωργία - Ελλάδα 53-94
Ισπανία - Κύπρος 91-47
Βοσνία - Ιταλία 79-96
4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα - Βοσνία (15:00)
Κύπρος - Γεωργία (18:15)
Ιταλία - Ισπανία (21:30)
5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Βοσνία - Γεωργία (15:00)
Ιταλία - Κύπρος (18:15)
Ισπανία - Ελλάδα (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Ελλάδα 3-0*
- Ισπανία 2-1
- Ιταλία 2-1
- Βοσνία 1-2
- Γεωργία 1-2
- Κύπρος 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»
GROUP D (ΚΑΤΟΒΙΤΣΕ - ΠΟΛΩΝΙΑ)
Πρόγραμμα και αποτελέσματα
1η αγωνιστική - Πέμπτη 28 Αυγούστου
Ισραήλ - Ισλανδία 83-71
Βέλγιο - Γαλλία 64-92
Σλοβενία - Πολωνία 95-105
2η αγωνιστική - Σάββατο 30 Αυγούστου
Ισλανδία - Βέλγιο 64-71
Γαλλία - Σλοβενία 103-95
Πολωνία - Ισραήλ 66-64
3η αγωνιστική - Κυριακή 31 Αυγούστου
Σλοβενία - Βέλγιο 86-69
Ισραήλ - Γαλλία 82-69
Πολωνία - Ισλανδία 84-75
4η αγωνιστική - Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου
Βέλγιο - Ισραήλ (15:00)
Ισλανδία - Σλοβενία (18:00)
Γαλλία - Πολωνία (21:30)
5η αγωνιστική - Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου
Γαλλία - Ισλανδία (15:00)
Ισραήλ - Σλοβενία (18:00)
Πολωνία - Βέλγιο (21:30)
Κατάταξη (Ν-Η)
- Πολωνία 3-0*
- Ισραήλ 2-1
- Γαλλία 2-1
- Σλοβενία 1-2
- Βέλγιο 1-2
- Ισλανδία 0-3
*Προκρίθηκε στους «16»
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Β2 - Α3
2. Α1 - Β4
3. Β1 - Α4
4. Α2 -Β3
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. C1 - D4
6. D2 - C3
7. C2 - D3
8. D1 - C4
*Οι ώρες των αγώνων στους «16» θα είναι 12:00, 15:15, 18:30 και 21:45 και θα αντιστοιχιστούν με τις ομάδες μετά τη φάση των ομίλων.
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Νικητής 1 - Νικητής 5 (17:00 ή 21:00)
10. Νικητής 2 - Νικητής 6 (17:00 ή 21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Νικητής 3 - Νικητής 7 (17:00 ή 21:00)
12. Νικητής 4 - Νικητής 8 (17:00 ή 21:00)
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 (17:00 ή 21:00)
14. Νικητής 11- Νικητής 12 (17:00 ή 21:00)
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ - ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός (17:00)
Μεγάλoς Τελικός (21:00)