Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε από τη Βοσνία και... έμπλεξε στην προσπάθεια για την πρωτιά στον 3ο όμιλο του Eurobasket. 

Ηλίας Λαλιώτης

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία
Eurokinissi Sports
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025 και πλέον θέλει μόνο νίκη την Πέμπτη (4/9) επί της Ισπανίας για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, δηλαδή με ήττα από τους Ίβηρες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα... μπλέκει, καθώς ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα μπορεί να τερματίσει από τη 2η έως και την 4η θέση.

Το σημερινό πρόγραμμα του 3ου ομίλου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80
18:15, Κύπρος – Γεωργία
21:30, Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία
18:15, Ιταλία – Κύπρος
21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τα σενάρια σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία

Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα (σήμερα και την Πέμπτη) θα είναι σίγουρα πρώτη. Ας δούμε τα δεδομένα σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία και έχοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο, την τελευταία αγωνιστική.

1. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα σε Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα, όπου η Εθνική μας υστερεί με δύο ήττες και τερματίζει στην 4η θέση.

  1. Ιταλία 4-1
  2. Ισπανία 3-2
  3. Βοσνία 3-2
  4. Ελλάδα 3-2

2. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία, Ελλάδα και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά την Γεωργία θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 28 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

  1. Ιταλία 4-1
  2. Ελλάδα 3-2 (+41)
  3. Ισπανία 3-2 (-13)
  4. Γεωργία 3-2 (-27)

3. Νίκη της Ισπανίας επί της Ιταλίας (σήμερα), νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία, όπου θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

  1. Ισπανία 4-1
  2. Ελλάδα 3-2
  3. Ιταλία 3-2
  4. Γεωργία 3-2

4. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Βοσνία, όπου θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.

  1. Ισπανία 4-1
  2. Ιταλία 3-2 (+8)
  3. Ελλάδα 3-2 (+6)
  4. Βοσνία 3-2 (-14)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου σε φεστιβάλ στην Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρεις τραυματίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βουτιά» στο χρηματιστήριο μετά την απόφαση δικαστηρίου για το CHP - Αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα κινδύνου

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Αυτό ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στο μετρό του Λονδίνου - Περπάτησαν στις ράγες - Δείτε βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

«my1521»: Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

17:32LIFESTYLE

Ζεντάγια: Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 29α γενέθλιά της

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δικαστικό «μπλόκο» κατά Τραμπ: Απαγόρευση στην ανάπτυξη εθνοφρουρών στην Καλιφόρνια

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ένταλμα σύλληψης κατά Άσαντ εξέδωσε η Γαλλία - Κατηγορούμενος για θανάτους Γάλλων δημοσιογράφων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:16ΕΘΝΙΚΑ

Οι Ρώσοι 60 χιλιόμετρα έξω από την Πόλη: Σαν σήμερα η Συνθήκη της Ανδριανούπολης και η σημασία της για την Επανάσταση

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον πέταξε στη θάλασσα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

17:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Υπουργείο Αθλητισμού: Χωρίς κόστος η προετοιμασία όλων των εθνικών ομάδων στα ΕΑΚ

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Βρούτσης: Οι Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων θα προετοιμάζονται χωρίς κόστος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο με το υπερπολυτελές τρένο - «φρούριο»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ