Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

Η Εθνική Ελλάδας πλήρωσε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης και την κακή ημέρα κομβικών παικτών της και ηττήθηκε από την Βοσνία με 80-77 των εξαιρετικών Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς. 

Newsbomb

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία
ΜΠΑΣΚΕΤ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική μας ομάδα, χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, γνώρισε την πρώτη της ήττα στο φετινό Eurobasket, με 80-77 από την Βοσνία και πλέον παίζει τελικό.... πρωτιάς με την Ισπανία την Πέμπτη το βράδυ.

Η απουσία του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως επηρέασε το σύνολο της Εθνικής ομάδας, καθώς σε κανένα σημείο του αγώνα, πλην του ξεκινήματος, η Εθνική μας δε μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Παρά την ήττα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη την Πέμπτη το βράδυ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία "καπαρώνει" την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, η Βοσνία παραμένει... ζωντανή καθώς με ρεκόρ 2-2 έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Κώστας Σλούκας που είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους νικητές εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιουσού Νούρκιτς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ κάτι περισσότερο από κομβικοί και καθοριστικοί ήταν οι Ρόμπερτσον και Άτιτς που τελείωσαν την αναμέτρηση με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο τελευταίος "κατέβασε" και 10 ριμπάουντ.

Η Εθνική, παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπήκε… φορτσάτη στο παρκέ, με τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσει να το παίρνουν πάνω τους και να «οδηγούν» την επίσημη αγαπημένη. Οι διεθνείς με καλή άμυνα, έλεγχο των ριμπάουντ και διάθεση να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο προηγήθηκαν με 18-7 στο 5΄έπειτα από τρίποντο του Ντίνου Μήτογλου, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο με πολύ όμορφη προσπάθεια να κάνει το 20-11 και να δίνει προβάδισμα 9 πόντων στην Ελλάδα.

Η Εθνική έμοιαζε να ελέγχει την αναμέτρηση, είχε επιβάλλει τον ρυθμό της και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με τρίποντο στην λήξη της πρώτης περιόδου έκανε το 25-16. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπήκαν στην δεύτερη περίοδο με την φόρα της πρώτης και με τον Σλούκα να βρίσκει λύσεις μέσα και έξω από τη γραμμή του τρίποντου, η διαφορά έφτασε στο +13, 34-21 δύο λεπτά από την επανέναρξη του αγώνα. Και κάπου εκεί ήρθε το… μπλακ άουτ.

«Γαλανόλευκο» μπλακ άουτ, 18-0 σερί και μπροστά η Βοσνία

Το επόμενο εξάλεπτο όμως ήταν… καταστροφικό για την ομάδα της Ελλάδας. Οι διεθνείς πάτησαν ανεξήγητα το πόδι τους στο φρένο, έχασαν την συγκέντρωσή τους, έχασαν την αποφασιστικότητά τους και με συνεχόμενα λάθη στην επίθεση, αλλά και πολλές χαμένες αμυντικές «μάχες», έδωσαν το δικαίωμα στους αντιπάλους μας να «τρέξουν» σερί 18-0 και προηγηθούν με 34-39, δύο λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Βόσνιους στην αντεπίθεσή τους οι Ρόμπερτσον και Άτιτς οι οποίοι στο τέλος του ημιχρόνου είχαν 14 και 10 πόντους αντίστοιχα, με τον Νούρκιτς να προσθέτει 9 ακόμα και να μοιάζει πως παίζει χωρίς αντίπαλο.

Η Ελλάδα γύρισε στο παρκέ με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊζάκη, Παπανικολάου και Μήτογλου, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν και το νέο τρίποντο του Ρόμπερσον (14π. με 4/9 3π.) έστειλε για πρώτη φορά τη Βοσνία στο +9 (41-47 στο 21'), το οποίο λίγο αργότερα έγινε +10 (41-51 στο 22') και +12 (41-53 στο 23'). Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκαν αντί των Τολιόπουλου - Μήτογλου, με τον διψήφιο Ντόρσεϊ (12π. με 4/7 3π.) να μειώνει σε μονοψήφιο (44-53 στο 24'). Επιπλέον, ο Θανάσης γύρισε αντί του Καλαϊτζάκη (25'). Η Βοσνία, πάντως, εξακολουθούσε να κερδίζει τις 50-50 μπάλες, να πηγαίνει δυναμικά στα επιθετικά ριμπάουντ και να κυριαρχεί (44-55 στο 26'), κόντρα στην νευρική «γαλανόλευκη». Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ πήραν τη θέση των Ντόρσεϊ - Παπανικολάου, την ώρα που οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο μετρούσαν 4φ. έκαστος (47-56 στο 28'). Δυο ελληνικά επιθετικά ριμπάουντ οδήγησαν σε ένα πολύτιμο τρίποντο του «Σάμο» (50-56), αλλά οι Βόσνιοι «απάντησαν» με το... ίδιο νόμισμα (επιθετικό ριμπάουντ και τρίποντο για το 50-59 στο 29'). Στο 3ο δεκάλεπτο, λοιπόν, η ομάδα του Μπεκίρ παρέμεινε κυρίαρχη (52-61 στο 30').

Προσπάθησε για την ανατροπή αλλά δεν μπορούσε…

Ο Νούρκιτς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την τέταρτη περίοδο και έκανε το 63-52, δίνοντας αέρα 11 πόντων στου Βόσνιους, με τα πράγματα να γίνονται ακόμα χειρότερα από το τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς (52-66), που ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλη να πάρει άμεσα τάιμ άουτ. Ο Τολιόπουλος ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να δώσει λύσεις στην επίθεση της Εθνικής, αλλά όσο η Εθνική είχε προβλήματα στην άμυνα, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο Σπανούλης δεν έμοιαζε διατεθειμένος να πάρει αποφάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ροή του αγώνα και 5:30 πριν το τέλος, ο Νούρκιτς φτάνοντας τους 14 πόντους, έκανε το 60-71. Ο Σπανούλης απέσυρε τον Σαμοντούροφ και έριξε στο παρκέ και πάλι τον Θανάση στο «5», ενώ επέστρεψε και ο Καλαϊτζάκης για να «σφίξει» η άμυνα της ομάδας. Ο Ρόμπετσον το… βιολί του και με δύο ακόμα πόντους έφτασε τους 18 και έκανε το 60-73, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Η Εθνική προσπαθούσε μέσα από την άμυνά της να αλλάξει τη ροή του αγώνα αν και επιθετικά δεν ήταν βιαστική και άτυχη. Ο Σλούκας, όμως, με μία πολύ καλή άμυνα και πάσα πάρε-βάλε στον Μήτογλου έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, 65-74, 3:30 πριν το τέλος του αγώνα. Δύο μεγάλες άμυνες του Καλαϊτζάκη και ένα λει απ από τον Έλληνα παίκτη, διαμόρφωσαν το 67-74, 2:30 πριν το τέλος, με τον Σλούκα να κάνει το 69-74 και να βάζει και πάλι την Εθνική στο κόλπο. Ο Νούρκιτς απάντησε άμεσα (69-76), με τον Σλούκα να κάνει το λάθος και αντί να σουτάρει έξω από το τρίποντο να δίνει την πάσα στον αμαρκάριστο Καλαϊτζάκη και να χάνεται η μεγάλη ευκαιρία, 1:33 για τη λήξη.

Τα Δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου σε φεστιβάλ στην Πενσυλβάνια: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Τρεις τραυματίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: «Βουτιά» στο χρηματιστήριο μετά την απόφαση δικαστηρίου για το CHP - Αυξήθηκαν τα ασφάλιστρα κινδύνου

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με Porsche: Η 45χρονη αποκαλύπτει γιατί δεν ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Βέλγιο – Ισραήλ 89-92: Σόρκιν και Αβντίγια το έστειλαν στους «16»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Αυτό ήταν το τρίτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1960

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επιβάτες εγκλωβίστηκαν για ώρες στο μετρό του Λονδίνου - Περπάτησαν στις ράγες - Δείτε βίντεο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

«my1521»: Σε πλήρη λειτουργία η πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των πολιτών

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

17:32LIFESTYLE

Ζεντάγια: Η τρυφερή ανάρτηση στο Instagram για τα 29α γενέθλιά της

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέο δικαστικό «μπλόκο» κατά Τραμπ: Απαγόρευση στην ανάπτυξη εθνοφρουρών στην Καλιφόρνια

17:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Ένταλμα σύλληψης κατά Άσαντ εξέδωσε η Γαλλία - Κατηγορούμενος για θανάτους Γάλλων δημοσιογράφων

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

17:16ΕΘΝΙΚΑ

Οι Ρώσοι 60 χιλιόμετρα έξω από την Πόλη: Σαν σήμερα η Συνθήκη της Ανδριανούπολης και η σημασία της για την Επανάσταση

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστρια έκλεψε αστακό από εστιατόριο και τον πέταξε στη θάλασσα

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: «Είναι υστερία» ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη - ΕΕ: Δεν μας εκπροσωπεί ο Φίτσο στην Κίνα

17:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Υπουργείο Αθλητισμού: Χωρίς κόστος η προετοιμασία όλων των εθνικών ομάδων στα ΕΑΚ

17:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

17:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννης Βρούτσης: Οι Εθνικές ομάδες όλων των αθλημάτων θα προετοιμάζονται χωρίς κόστος στα Εθνικά Αθλητικά Κέντρα της χώρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνομιλίες Πάνου Καμμένου με κατηγορούμενους της τοπικής μαφίας καταγράφει η ΕΛ.ΑΣ.

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε όχημα στην Κηφισιάς - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:49ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Ο Κιμ έφτασε στο Πεκίνο με το υπερπολυτελές τρένο - «φρούριο»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Κρήτη 850 από τους 1.036 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις παρανόμως

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημη TikToker, ο σύζυγος και τα παιδιά εκτελέστηκαν από καρτέλ - Ήταν τυλιγμένοι σε πλαστικό σε καρότσα φορτηγού

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Τα δύο πρόσωπα – έκπληξη στη δικογραφία που θα προκαλέσουν… σεισμό

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: «Καταρρέει» ο αριθμός των μαθητών στα ελληνικά σχολεία - Το 5% σε αναστολή λειτουργίας

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγική ιστορία του κλαρινίστα που έπαιξε τα «Μανταλάκια» στην πρώτη εκτέλεση

15:42ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση «μαμούθ» εγκληματικής οργάνωσης σε Χανιά και Ρέθυμνο – Σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση σε δικηγόρο

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Ελεύθερη με εγγύηση 50.000 ευρώ η 45χρονη με την Porsche που προκάλεσε τροχαίο

13:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα γαλλικά νοσοκομεία έλαβαν εντολή να είναι έτοιμα για πόλεμο στην Ευρώπη

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Νάξος: Η απάντηση της ταβέρνας για το επεισόδιο με Ισραηλινούς - «Έφυγαν και δεν πλήρωσαν!»

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα - Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία

12:07ΚΟΣΜΟΣ

52 χρόνια από τη δολοφονία που «πάγωσε» την Ιρλανδία: Ο 10χρονος Μπράιαν ΜακΝτέρμοτ βρέθηκε ακρωτηριασμένος και καμένος

10:19ΥΓΕΙΑ

Γιατί είστε «μαγνήτης» για τα κουνούπια - Επιστήμονες εξηγούν τον λόγο

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο πολυτελές status symbol: Η μόδα των υπερπλούσιων - 14 παιδιά και κανένα όριο

02:22WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ