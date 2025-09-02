EuroBasket 2025: Αποβλήθηκαν Βόσνιοι οπαδοί που επιχείρησαν να κλέψουν ελληνική σημαία
Με εντολή του υπεύθυνου ασφαλείας του γηπέδου απομακρύνθηκαν από την αρένα 6 Βόσνιοι φίλαθλοι που πήγαν να κλέψουν ελληνική σημαία.
Μικρής έντασης επεισόδιο σημειώθηκε στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, κατά τη διάρκεια του αγώνα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βοσνία για το Eurobasket 2025.
Συγκεκριμένα, έξι Βόσνιοι που επιχείρησαν να πάρουν μια ελληνική σημαία από την εξέδρα, εντοπίστηκαν και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν από το γήπεδο.
Η ασφάλεια του γηπέδου έδειξε άμεσα αντανακλαστικά, καθώς ουσιαστικά μέσα σε μερικά λεπτά, εντόπισε τους οπαδούς που δημιούργησαν το πρόβλημα και τους έδειξε την πόρτα της εξόδου.
