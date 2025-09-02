LIVE Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη 41-53 (23'): Στο -12 η Εθνική στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους

Δείτε LIVE την εξέλιξη του αγώνα της Εθνικής κόντρα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για τον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα έχει ήδη «κλείσει» θέση για τους «16» και στοχεύει στην κατάληψη της πρώτης θέσης στον όμιλο της.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπορούν - υπό προϋποθέσεις – να το καταφέρουν από σήμερα (02/09).

Αυτό θα συμβεί αν επικρατήσουν της Βοσνίας και λίγο αργότερα η Ιταλία νικήσει την Ισπανία, καθιστώντας το ματς με τους Ίβηρες την τελευταία αγωνιστική... διαδικαστικό. Σε αντίθετη περίπτωση (νίκη της Ρόχα επί των Ιταλών), τότε η πρώτη θέση θα κριθεί την Πέμπτη (3/9).

Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, ήτοι η πρόκριση στους «16».

Δείτε LIVE την εξέλιξη του Ελλάδα - Βοσνία Ερζεγοβίνη

