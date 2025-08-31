Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)
Δείτε τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα, για την 3η αγωνιστική του ομίλου της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.
1'
Οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ντίνος Μήτογλου ηγήθηκαν της Εθνικής, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, «ισοπέδωσε» 94-53 τη Γεωργία των σημαντικών απουσιών και πλησίασε ακόμα περισσότερο την πρώτη θέση.
Ο «Greek Freak» κι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού είχαν μαζί 44 πόντους με 15/18 σουτ(!) κι οδήγησαν το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο 3-0.
Ο Αντετοκούνμπο μπήκε με… φόρα στο παιχνίδι, ο Μήτογλου ήταν αψεγάδιαστος στο πρώτο ημίχρονο (15π. με 5/5 σουτ) κι η Εθνική από τα μισά της τρίτης περιόδου είχε ήδη αρχίσει να σκέφτεται το επόμενο παιχνίδι, αυτό με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη του Γιουσούφ Νούρκιτς, την ερχόμενη Τρίτη (02/09, 15:00).
Διαβάστε επίσης
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο
19:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League
18:58 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)
23:14 ∙ WHAT THE FACT