Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Βασίλης Σπανούλης απάντησε σε ερώτηση για το ποιος είναι ο GOAT της Ελλάδας

Newsbomb

Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά την εμφατική νίκη κόντρα στην Γεωργία για το Eurobasket 2025, τόνισε πως η βελτίωση στο ριμπάουντ και στο τρανζίσιον μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, ενώ στάθηκε και στην καλή χημεία που υπάρχει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα, είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.

Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.

Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία».

Λίγο μετά στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο κυρίως ως προσωπικότητες και απάντησε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω, όλοι οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, λόγω της σπουδαίας γενιάς με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου και όλα τα παιδιά.

Μετά ήρθε η δική μας γενιά, κερδίσαμε τρία μετάλλια σε τρία χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Κάθε γενιά είναι διαφορετική.

Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη εδώ, έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία, είναι ταπεινός, παίζει για τη χώρα του, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να βρίσκεται εδώ. Προσπαθεί όπως όλα τα παιδιά να νικάει και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την κατάλληλη χημεία».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Το όμορφο βίντεο που έπαιξε στην «OPAP Arena» για τον Πέτρο Μάνταλο

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Τρεις συλλήψεις για εξαπάτηση ηλικιωμένου - Του απέσπασαν μετρητά, χρυσαφικά και λίρες

19:36LIFESTYLE

Αθηνά Οικονομάκου: «Αντίο Αύγουστε, σε ευχαριστούμε» - Τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα στην Κίμωλο

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η μεταγραφή του Ταρέμι - Δείτε βίντεο

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Αστέρας AKTOR: Οι επιλογές του Νίκολιτς για το ματς της Super League

18:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τα highlights του Γεωργία – Ελλάδα (βίντεο)

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδός σκότωσε με ψαλίδι τη γυναίκα του και την πεθερά του για τα δώρα γενεθλίων

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική προειδοποίηση από τον Έλον Μασκ: Η Ευρώπη κινδυνεύει να αφανιστεί λόγω δημογραφικού

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:41ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία – Εγκατάλειψη για Νόρις και Ferrari, την έκπληξη ο Χαντζάρ

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων: Γεμάτα τα πλοία που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά - 33.000 επιστροφές στην Αθήνα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

18:38ΚΟΣΜΟΣ

«Παράξενος» τάφος στο Περού με σκελετούς δεμένους με σχοινιά στον λαιμό και τα χέρια στην πλάτη

18:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:21ΚΟΣΜΟΣ

Μαρία Κολτάκοβα: Πέθανε στα 104 η «σιδηρά γιαγιά» με τα 16 ρεκόρ Γκίνες

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνα Ζαχαράκη: Πέθανε η δημοσιογράφος από τη Θεσσαλονίκη σε ηλικία 53 ετών

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα: Πώς θα γίνει η «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής» - Εκτοπισμός ή «περιορισμένη πρόσβαση» για τους Παλαιστίνιους

18:08LIFESTYLE

Βαρύ πένθος για τη Ζόζεφιν - Πνίγηκε η γιαγιά της σε παραλία στο Πόρτο Ράφτη

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Η κορυφαία ελληνική πινακίδα του καλοκαιριού που χάθηκε στη... μετάφραση: Τι έγραφε και έγινε viral

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Night Stalker: Ο σατανικός δολοφόνος που μπέρδεψε τους profilers του FBI - Το λάθος που τον καταδίκασε

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έλληνας που «χτίζει» επιχειρήσεις στην Αφρική: Οι δυσκολίες, η ανταμοιβή και οι δουλειές του μέλλοντος

16:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες ώρες της Λαίδης Ντι με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ - 28 χρόνια από τη βασιλική τραγωδία

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Άφαντος ο κρατούμενος που βούτηξε από το πλοίο - Κρατούνται οι τέσσερις αστυνομικοί που τον συνόδευαν

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή της κατάρρευσης της μουσικής σκήνής στα Ιωάννινα - Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ σκοπεύει να συλλάβει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ και να τη βάλει σε φυλακή για τρομοκράτες

17:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι ο αγιασμός - Αλλάζει η ώρα στο σχόλασμα των μαθητών

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Καμπότζη: Βρετανίδα «παγιδευμένη» σε ερωτικό τρίγωνο βρέθηκε μαχαιρωμένη σε πάρκο

23:14WHAT THE FACT

Σιδερώνετε συχνά; Οι ειδικοί προειδοποιούν πώς πρέπει να το σταματήσετε - Οι λόγοι

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Τα 8 τουρκικά αλιευτικά ξανά λυμαίνονται το Αγαθονήσι - «Κανονικότητα παραβίασης σε μόνιμη βάση»

17:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει η εβδομάδα - Ανάλυση Χατζηγρίβα για τις επόμενες ημέρες

20:57WHAT THE FACT

Η Κίνα αποκαλύπτει μηχανή που φτάνει τα εκπληκτικά 20.000 χλμ/ώρα και μπορεί να γυρίσει τον πλανήτη σε μόλις 2 ώρες

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Έσπασαν οι κάβοι και συγκρούστηκαν δύο πλοία στο λιμάνι (video)

18:49ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμοί στο Πανεπιστήμιο Πατρών: Τρεις ταυτόχρονες εστίες σε δύο τμήματα και στο βουνό

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρομαγνητικό όπλο καταστρέφει σμήνος drones σε δευτερόλεπτα - Το αμερικανικό υπερόπλο με το ελληνικό όνομα «Leonidas»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ