Eurobasket 2025, Σπανούλης: «Χτίζουμε μια νέα γενιά» - Τι είπε για Γκάλη και Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Βασίλης Σπανούλης σε δηλώσεις του μετά την εμφατική νίκη κόντρα στην Γεωργία για το Eurobasket 2025, τόνισε πως η βελτίωση στο ριμπάουντ και στο τρανζίσιον μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, ενώ στάθηκε και στην καλή χημεία που υπάρχει.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα, είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.

Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.

Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία».

Λίγο μετά στη συνέντευξη Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για τον Νίκο Γκάλη και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Του ζητήθηκε να συγκρίνει τους δύο κυρίως ως προσωπικότητες και απάντησε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω, όλοι οι Έλληνες άρχισαν να παίζουν μπάσκετ λόγω του Γκάλη, λόγω της σπουδαίας γενιάς με τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, τον Φασούλα, τον Χριστοδούλου και όλα τα παιδιά.

Μετά ήρθε η δική μας γενιά, κερδίσαμε τρία μετάλλια σε τρία χρόνια. Τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε μια νέα γενιά. Κάθε γενιά είναι διαφορετική.

Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που έχουμε τον Γιάννη εδώ, έχει πάντα τη σωστή νοοτροπία, είναι ταπεινός, παίζει για τη χώρα του, αγαπάει τους συμπαίκτες του και αγαπάει να βρίσκεται εδώ. Προσπαθεί όπως όλα τα παιδιά να νικάει και εμείς προσπαθούμε να έχουμε την κατάλληλη χημεία».