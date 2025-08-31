Eurobasket 2025, Σλοβενία - Βέλγιο 86-69: Έκανε σεφτέ με ιστορικό triple double του Ντόντσιτς

Η Σλοβενία έκανε σεφτέ στο EuroBasket 2025 και με τον Λούκα Ντόντσιτς να κάνει αλλη μια φανταστική εμφάνιση, κέρδισε με 86-69 το Βέλγιο.

Η ομάδα του Σέκουλιτς μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, μιας και ξεκίνησε τη διοργάνωση με δύο ήττες και δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους της, με τους οποίους πλέον ισοβαθμούν με ρεκόρ 1-2.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν εντυπωσιακός, καθώς αγωνίστηκε λιγότερο από κάθε άλλο ματς (30’12”), αλλά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με triple-double 26 πόντων, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και αποθεώθηκε με standing ovation από όλη την εξέδρα στο Κατοβίτσε.

Αυτό ήταν το 4ο triple-double στην ιστορία των EuroBasket μετά το 1995, όπως αναφέρει η FIBA, αλλά νωρίτερα το είχε κάνει και ο Στόικο Βράνκοβιτς με 12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ (στο Κροατία-Ελλάδα το 1993).

Αναλυτικά οι προηγούμενοι καταγεγραμμένοι παίκτες με triple double σε Eurobasket:

Στόικο Βράνκοβιτς (12 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 μπλόκ στο Κροατία-Ελλάδα το 1993)

Τόνι Κούκοτς (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο Κροατία-Φινλανδία το 1995)

Ράρες Μαντάτσε (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Ρουμανία-Μαυροβούνιο το 2017)

Ματέουζ Πονίτκα (26 πόντοι, 16 ριμπάουντ, 10 ασίστ στο Πολωνία-Σλοβενία το 2022)

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 16-10, 43-31, 64-48, 86-69.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κραμπέλ 4 (3 ριμπάουντ), Πάντζεν, Νίκολιτς 6, Πρέπελιτς 11 (3/6 τρίποντα, 5 ασίστ), Μούριτς 8 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 2, Γιούρκοβιτς, Χρόβατ 6 (2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σκούκα 7 (1), Όμιτς 4 (6 ριμπάουντ), Στέργκαρ 6 ( 3 ριμπάουντ), Ντόντσιτς 26 (7/12 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 6/9 βολές, 10 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 4 λάθη, 3 κλεψίματα)

ΒΕΛΓΙΟ (Γκιέργκια): Λεκόμτ 12 (4/11 σουτ, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Μουέμα 9 (3/9 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βανγούιν 8 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Σβαρτζ 8 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τούμπα, Μπακό 7 (7 ριμπάουντ), Βαν Βλιτ 15 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Λεντέγκεν, Βαν ντεν Έιντε, Μενς 2, Γκουίσε.