Eurobasket 2025: Τι είπε ο Σπανούλης για τη συμμετοχή του Αντετοκούνμπο στον «τελικό» με Ισπανία

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι διαθέσιμος στον «τελικό» πρωτιάς με την Ισπανία, στον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Newsbomb

Γιάννης Αντετοκούνμπο Giannis Antetokounmpo
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
Η Εθνική γνώρισε την πρώτη ήττα της στη διοργάνωση, καθώς η Βοσνία επικράτησε με 80-77.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παρατάχθηκε με δεκάδα, καθώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έμειναν εκτός αποστολής.

Ο «Greek Freak» ένιωσε ενοχλήσει στο γόνατο, ενώ ο γκαρντ του Ολυμπιακού αισθάνθηκε ένα τράβηγμα στη μέση. Μετά το τέλος του αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στους δύο απόντες.

Στις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είπε ότι: «Περιμένουμε και τα δύο παιδιά (σ.σ. Γιάννη και Λαρεντζάκη) να παίξουν στην Πέμπτη (11/02)».

