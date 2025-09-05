Euroleague 2025: Το κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κορυφαία φάση της ημέρας

Για μία ασίστ δεν έκανε triple double. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εκπληκτικός απέναντι στην Ισπανία και βοήθησε υπέρμετρα την Εθνική Ελλάδας, να πάρει τελικά τη νίκη και να βρεθεί στο βατό δρόμο με προορισμό τα μετάλλια του Eurobasket.

Μετά την τελευταία μέρα των ομίλων, η FIBA δημοσίευσε το video με τις καλύτερες φάσεις των συγκεκριμένων αγώνων. Με τον «Greek Freak» να είναι στην κορυφή, για το εκπληκτικό του κάρφωμα από την πάσα επαναφοράς του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Δείτε τις 10 κορυφαίες φάσεις: