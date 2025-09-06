Eurobasket 2025: Νέο ξέσπασμα Αταμάν - «Δεύτερη ανοησία απέναντί μας, απίστευτος παραλογισμός»

Μετά την πρόκριση της Τουρκίας στους «8» του Eurobasket 2025 ο Έργκιν Αταμάν στάθηκε ξανά στην ώρα έναρξης του αγώνα και έκανε ξεκάθαρη την αντίθεσή του σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πριν το ματς 100% πίστευα ότι θα αρχίζαμε όπως το κάναμε. Όταν ανέλυσα την Σουηδία στους ομίλους, κόντρα στην Φινλανδία, την Λιθουανία, είδα ότι είναι πολύ επικίνδυνα ομάδα. Όλοι θεωρούν ότι η Τουρκία είναι από τα φαβορί αλλά αυτά τα ματς είναι επικίνδυνα, ειδικά αν παίζεις το πρωί. Τελευταία φορά που έπαιξα μπάσκετ σε τέτοια ώρα ήταν ξανά στην FIBA το 2022 στο Βερολίνο, παίξαμε στις 12:00. Και πριν όταν ήμουν στις ομάδες junior. Υπάρχει σωματικός ρυθμός για τους παίκτες στα αθλήματα σε υψηλό επίπεδο. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο. Για αυτό τις τελευταίες 2 μέρες παραπονιόμουν. Είναι υψηλό το επίπεδο της διοργάνωσης και του μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ και είναι δύσκολο για εμένα να καταλάβω αυτή τη νοοτροπία.

Ρισκάραμε τον αγώνα. Η Σουηδία έπαιξε εξαιρετικά. Ξεκινήσαμε σοφτ, δεν ξυπνήσαμε για την αρχή του ματς. Όταν καταλάβαμε ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, στην 3η περίοδο παίξαμε καλή άμυνα, επιστρέψαμε αλλά δώσαμε την αυτοπεποίθηση στην Σουηδία. Αν δώσεις αυτοπεποίθηση σε αυτές τις ομάδες στην αρχή, όλο το ματς είναι δύσκολο μετά. Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε και τώρα θα σκεφτούμε μόνο τον προημιτελικό που πιστεύω ότι θα παίξουμε σε κανονική ώρα, αν δε θέλουν να αλλάξουν την ώρα και να παίξουμε στις 11:00.

Ήρθαμε να παίξουμε με όλους τους παίκτες με τρομερό κίνητρο. Θυσιάζουμε από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δουλεύουμε πολύ σκληρά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για τα μετάλλια. Αυτός είναι ο μόνος μας στόχος. Στα σπορ κάποιες φορές παίζεις εξαιρετικά, κάποιες φορές για κάποιο λόγο σου λείπει κάτι. Σήμερα ήταν τέτοια μέρα. Θα ελέγξουμε τα λάθη που κάναμε σωματικά, πνευματικά, τεχνικά και θα περιμένουμε τον αντίπαλό μας που θα είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε σεβασμό για την Πολωνία και την Βοσνία.

Μιλήσαμε στο ημίχρονο και είχαμε ένα πρόβλημα στην αρχή γιατί ο Όσμαν έκανε τρία φάουλ, ο Σιπάχι δεν ξεκίνησε καλά το ματς, ξεκίνησε σοφτ στην άμυνα οπότε βάλαμε τον Χαζέρ στην άμυνα για ένταση. Βελτιώσαμε τον ρυθμό του αγώνα. Η Σουηδία έπαιξε ξεχωριστή άμυνα, έκλεισε στο ζωγραφιστό για τον Σενγκούν, έριξε τον ρυθμό της επίθεσής μας και προσπάθησε να βρει πόντους στον αιφνιδιασμό μετά τα κλεψίματα. Στο τελευταίο κομμάτι του ματς ξέραμε πως ο Σενγκούν ήταν κουρασμένους, κάναμε αλλαγές και βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Η Σουηδία έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν παίξαμε καλά στην επίθεση.

Είναι νορμάλ αυτό που κάνει ο Όσμαν. Και στην σεζόν, στην Euroleague έκανε τρομερές εμφανίσεις και τώρα έχει αυτοπεποίθηση, ξέρει πως είναι σημαντικός στο σύστημα. Ξέρει πότε να σουτάρει και πότε να κάνει διείσδυση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι».

