Eurobasket 2025: Νέο ξέσπασμα Αταμάν - «Δεύτερη ανοησία απέναντί μας, απίστευτος παραλογισμός»

Ο Εργκίν Αταμάν έριξε και πάλι τα… βέλη του απέναντι στη FIBA αμέσως μετά το τέλος της νίκης - πρόκρισης της ομάδας του επί της Σουηδίας.

Newsbomb

Εργκίν Αταμάν
Νέο ξέσπασμα του Τούρκου κόουτς για το καλεντάρι της FIBA
EPA/TOMS KALNINS, ΑΜΠΕ
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά την πρόκριση της Τουρκίας στους «8» του Eurobasket 2025 ο Έργκιν Αταμάν στάθηκε ξανά στην ώρα έναρξης του αγώνα και έκανε ξεκάθαρη την αντίθεσή του σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πριν το ματς 100% πίστευα ότι θα αρχίζαμε όπως το κάναμε. Όταν ανέλυσα την Σουηδία στους ομίλους, κόντρα στην Φινλανδία, την Λιθουανία, είδα ότι είναι πολύ επικίνδυνα ομάδα. Όλοι θεωρούν ότι η Τουρκία είναι από τα φαβορί αλλά αυτά τα ματς είναι επικίνδυνα, ειδικά αν παίζεις το πρωί. Τελευταία φορά που έπαιξα μπάσκετ σε τέτοια ώρα ήταν ξανά στην FIBA το 2022 στο Βερολίνο, παίξαμε στις 12:00. Και πριν όταν ήμουν στις ομάδες junior. Υπάρχει σωματικός ρυθμός για τους παίκτες στα αθλήματα σε υψηλό επίπεδο. Για εμάς ήταν πολύ δύσκολο. Για αυτό τις τελευταίες 2 μέρες παραπονιόμουν. Είναι υψηλό το επίπεδο της διοργάνωσης και του μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ και είναι δύσκολο για εμένα να καταλάβω αυτή τη νοοτροπία.

Ρισκάραμε τον αγώνα. Η Σουηδία έπαιξε εξαιρετικά. Ξεκινήσαμε σοφτ, δεν ξυπνήσαμε για την αρχή του ματς. Όταν καταλάβαμε ότι είμαστε σε δύσκολη κατάσταση, στην 3η περίοδο παίξαμε καλή άμυνα, επιστρέψαμε αλλά δώσαμε την αυτοπεποίθηση στην Σουηδία. Αν δώσεις αυτοπεποίθηση σε αυτές τις ομάδες στην αρχή, όλο το ματς είναι δύσκολο μετά. Βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε και τώρα θα σκεφτούμε μόνο τον προημιτελικό που πιστεύω ότι θα παίξουμε σε κανονική ώρα, αν δε θέλουν να αλλάξουν την ώρα και να παίξουμε στις 11:00.

Ήρθαμε να παίξουμε με όλους τους παίκτες με τρομερό κίνητρο. Θυσιάζουμε από την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου, δουλεύουμε πολύ σκληρά. Τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε για τα μετάλλια. Αυτός είναι ο μόνος μας στόχος. Στα σπορ κάποιες φορές παίζεις εξαιρετικά, κάποιες φορές για κάποιο λόγο σου λείπει κάτι. Σήμερα ήταν τέτοια μέρα. Θα ελέγξουμε τα λάθη που κάναμε σωματικά, πνευματικά, τεχνικά και θα περιμένουμε τον αντίπαλό μας που θα είναι πολύ καλή ομάδα. Έχουμε σεβασμό για την Πολωνία και την Βοσνία.

Μιλήσαμε στο ημίχρονο και είχαμε ένα πρόβλημα στην αρχή γιατί ο Όσμαν έκανε τρία φάουλ, ο Σιπάχι δεν ξεκίνησε καλά το ματς, ξεκίνησε σοφτ στην άμυνα οπότε βάλαμε τον Χαζέρ στην άμυνα για ένταση. Βελτιώσαμε τον ρυθμό του αγώνα. Η Σουηδία έπαιξε ξεχωριστή άμυνα, έκλεισε στο ζωγραφιστό για τον Σενγκούν, έριξε τον ρυθμό της επίθεσής μας και προσπάθησε να βρει πόντους στον αιφνιδιασμό μετά τα κλεψίματα. Στο τελευταίο κομμάτι του ματς ξέραμε πως ο Σενγκούν ήταν κουρασμένους, κάναμε αλλαγές και βρήκαμε τον τρόπο να κερδίσουμε. Η Σουηδία έπαιξε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν παίξαμε καλά στην επίθεση.

Είναι νορμάλ αυτό που κάνει ο Όσμαν. Και στην σεζόν, στην Euroleague έκανε τρομερές εμφανίσεις και τώρα έχει αυτοπεποίθηση, ξέρει πως είναι σημαντικός στο σύστημα. Ξέρει πότε να σουτάρει και πότε να κάνει διείσδυση και ελπίζω ότι θα συνεχίσει έτσι».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Απόψε ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μία συνεκτική μεταρρυθμιστική πρόταση»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Μετά τη Γαλλία η Γερμανία: Σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης του Βερολίνου σε περίπτωση πολέμου - Πρόβλεψη για μάχες στους δρόμους και εκκενώσεις πληθυσμών

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νέο ξέσπασμα Αταμάν - «Δεύτερη ανοησία απέναντί μας, απίστευτος παραλογισμός»

15:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το «εν Χώναις θαύμα» του Αρχάγγελου Μιχαήλ που τιμά στις 6 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Βασίλης Παρθενόπουλος στο λαϊκό προσκύνημα για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν στο Κίεβο, αποκαλώντας τον «τρομοκράτη»

14:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλήγμα με Ντεσπόντοφ - Εκτός για περίπου έναν μήνα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μενδώνη από ΔΕΘ: «Οι συζητήσεις για τα Γλυπτά του Παρθενώνα προχωρούν σε πολλαπλά επίπεδα»

14:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης; Μπιλιάρδο, μπάσκετ και μπύρα για τον πρωθυπουργό στα περίπτερα της ΔΕΘ

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσίασε η επίδειξη των ΕΚΑΜ στην 89η ΔΕΘ – Καταρρίχηση, κρότου λάμψης και απελευθέρωση ομήρου

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

14:06LIFESTYLE

Μαργαρίτα Θεοδωράκη: «Οι κακές γλώσσες αλλοίωσαν τη σχέση με τον πατέρα μου»

14:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Τουρκία-Σουηδία 85-79: Στα προημιτελικά με άγχος

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF «χτύπησε» πολυώροφο κτίριο στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης της Γάζας

13:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Γεραπετρίτης: Είμαι εδώ για να υπηρετήσω την πατρίδα μου, όχι να γίνω αρεστός

13:31WHAT THE FACT

Πού πρέπει να φυλάσσετε τα αυγά σας για να παραμείνουν φρέσκα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

14:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Η στιγμή που άνδρας μαχαίρωσε και σκότωσε Ουκρανή πρόσφυγα πολέμου μέσα σε Μετρό

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, προκάλεσε σοβαρό τροχαίο και τώρα καλείται με τον εργοδότη του να πληρώσει 254.435 ευρώ

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι κάλεσε τον Πούτιν στο Κίεβο, αποκαλώντας τον «τρομοκράτη»

11:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ: «Κλειδώνει» η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία στις παραμεθόριες περιοχές - Τι θα γίνει με την προσωπική διαφορά

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Είμαι έτοιμος να υπηρετήσω την πιο σκληρή μεταναστευτική πολιτική

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» στις 16:00

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Πώς «ανακάτεψε» τη ΔΕΘ - Η επίθεση στον Μητσοτάκη, οι προτάσεις και το άνοιγμα σε Ρωσία, Κίνα, Ινδία

12:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκληρή απάντηση του Συνδέσμου προπονητών στον Ολυμπιακό: «Είχε ενημερωθεί μέσω του Λεπενιώτη»

15:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Νέο ξέσπασμα Αταμάν - «Δεύτερη ανοησία απέναντί μας, απίστευτος παραλογισμός»

15:01ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το «εν Χώναις θαύμα» του Αρχάγγελου Μιχαήλ που τιμά στις 6 Σεπτεμβρίου η Εκκλησία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ