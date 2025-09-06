Eurobasket 2025, Τουρκία-Σουηδία 85-79: Στα προημιτελικά με άγχος

Την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurobasket 2025 πήρε η ομάδα του Εργκίν Αταμάν, αν και οι Σουηδοί προέβαλαν μεγάλη αντίσταση, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν την έκπληξη. Πλέον, οι Τούρκοι περιμένουν το νικητή του αγώνα της Πολωνίας με τη Βοσνία για να μάθουν το επόμενο… εμπόδιό τους.

Σε ένα παιχνίδι με έντονες εναλλαγές και δυνατές μονομαχίες, η Σουηδία μπήκε δυναμικά και κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, κλείνοντάς το μπροστά στο σκορ με 42-37. Οι Σκανδιναβοί εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο την πρόωρη… αποχώρηση του Όσμαν, ο οποίος φορτώθηκε γρήγορα με τρία φάουλ και αναγκάστηκε να καθίσει στον πάγκο, γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία να επιβάλουν τον ρυθμό τους.

Ωστόσο, όλα άλλαξαν στην τρίτη περίοδο. Οι Τούρκοι βγήκαν από τα αποδυτήρια αποφασισμένοι, με τους Σενγκούν και Όσμαν να ηγούνται της αντεπίθεσης και να αλλάζουν τη ροή του αγώνα. Παρά την πίεση, οι Σουηδοί έμειναν στο ματς, δείχνοντας χαρακτήρα και μαχητικότητα.

Στην τέταρτη περίοδο, οι παίκτες της Σουηδίας πλησίασαν απειλητικά, μειώνοντας τη διαφορά στη μία κατοχή και βάζοντας δύσκολα στους αντιπάλους τους. Παρόλα αυτά, στα κρίσιμα σημεία τους έλειψε η ενέργεια και κυρίως η καθαρή σκέψη για να βρουν το μεγάλο σουτ που θα μπορούσε να φέρει την ανατροπή και να σοκάρει τους Τούρκους.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 37-42, 63-55, 85-79

Τουρκία (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 10 (1), Χάζερ 11 (1), Όσμαν 17 (4), Μπιτίμ, Κορκμάζ 5 (1), Σενγκούν 24, Οσμάνι 14 (2), Σιπάχι, Γιούρτσεβεν, Μπόνα 4.

Σουηδία (Μίκο Ρίπινεν): Άντερσον 5 (1), Ράμστεντ 4, Μποργκ, Λάρσον 15 (1), Χάκανσον 16 (3), Γκάντεφορς 15, Πάντζαρ 10 (1), Εντζιέ, Μπιργκάντερ 14 (1).