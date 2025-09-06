Eurobasket 2025: Αρχίζουν τα νοκ άουτ, μαθαίνει πιθανό αντίπαλο η Εθνική Ελλάδας

Οι όμιλοι που διεξήχθησαν σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, αποτελούν παρελθόν. Στο Eurobasket 2025 έμειναν οι 16 καλύτερες ομάδες, όπως προέκυψαν από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές των Groups. Πλέον, ήρθε η ώρα να αρχίσει να σοβαρεύει η κατάσταση στο τουρνουά.

Η φάση των «16» είναι η έναρξη των νοκ άουτ αναμετρήσεων. Όποιος νικά πηγαίνει πιο κοντά στο στόχο, όποιος χάνει πάει… σπίτι του. Στα ματς υπάρχουν φαβορί και αουτσάιντερ και οι πάντες περιμένουν το αν και που μπορεί να υπάρξει έκπληξη.

Σήμερα (Σάββατο 6/9) είναι η πρώτη από τις δύο μέρες της φάσης των «16». Με τέσσερις αναμετρήσεις να διεξάγονται και απ’ αυτές το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ελληνικό επίπεδο, το συγκεντρώνει το ντέρμπι της Βαλτικής. Η οικοδέσποινα Λετονία (στη Ρίγα η τελική φάση του τουρνουά) θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Όποια ομάδα επικρατήσει, θα είναι αυτή που θα βρει στους «8» η Εθνική Ελλάδας, αν κατορθώσει το βράδυ της Κυριακής (7/9) να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ. Δύο νίκες στα νοκ άουτ που μοιάζουν να είναι στο «χέρι» της Εθνικής μας και αν έρθουν θα τη φέρουν στη ζώνη των μεταλλίων.

Σήμερα αγωνίζονται και δύο απ’ τα φαβορί της διοργάνωσης, Τουρκία και Γερμανία. Θεωρητικά θα έχουν εύκολο έργο απέναντι σε Σουηδία και Πορτογαλία αντίστοιχα. Στο βραδινό ματς, η Σερβία του Γιόκιτς μοιάζει το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στην Φινλανδία του Μάρκανεν.

Eurobasket Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Σουηδία 12:00

Γερμανία – Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία – Λετονία 18:30

Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

Πολωνία – Βοσνία 12:00

Γαλλία – Γεωργία 15:15

Ιταλία – Σλοβενία 18:30

Ελλάδα – Ισραήλ 21:45