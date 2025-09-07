«Θα πρέπει να φέρουμε… M-16 για να σταματήσουμε τον Αντετοκούνμπο»: Η δήλωση που θα έπρεπε να αποφύγει ο Χαλάμι

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ισραήλ μίλησε λίγες ώρες πριν τη μάχη για τη φάση των «16» με την Ελλάδα.

Ο Χαλάμι ρωτήθηκε, φυσικά, για τον τρόπο, με τον οποίο σχεδιάζει να σταματήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας χαριτολογώντας ότι: «Φαντάζομαι ότι θα πρέπει να φέρουμε ένα… M-16. Αυτός θα είναι ο ευκολότερος τρόπος…». Μια δήλωση που σίγουρα θα μπορούσε να είχε αποφύγει, με δεδομένο ότι έρχεται και σε ένα πολύ κακό τάιμινγκ, αφού το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με την Παλαιστίνη.

Ο Αριέλ Μπέιτ Χαλάμι εξέφρασε παράλληλα και την πίστη που έχει στους παίκτες του. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ένα σπουδαίο παιχνίδι από την εθνική ομάδα, δεν έχουμε βρεθεί στη φάση των 16 για πολύ καιρό. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ καλή ομάδα και ερχόμαστε να τα δώσουμε όλα και με πολλή πίστη. Θα πρέπει να παίξουμε πολύ καλή, έξυπνη και-το πιο σημαντικό-σκληρή άμυνα. Οι ομάδες έχουν αλλάξει στο να παίζουν πολύ σκληρά και πολύ physical και χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα. Σίγουρα πιστεύω στους παίκτες και στο στυλ μας, στο πνεύμα μας και στην ενότητά μας».

Το Ελλάδα – Ισραήλ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (07/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από το Novasports Start, όσο κι από την ΕΡΤ1.

Διαβάστε επίσης