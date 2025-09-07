Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025
Δείτε την ώρα και το κανάλι του πρώτου νοκ άουτ αγώνα της Εθνικής για το Eurobasket 2025 με αντίπαλο το Ισραήλ στη Ρίγα - Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/09).
Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.
Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό. Απόψε (07/09) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββαρο (06/09).
Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025
- Πολωνία – Βοσνία (12:00, Novasports Start)
- Γαλλία – Γεωργία (15:15, Novasports Start, ΕΡΤ1)
- Ιταλία – Σλοβενία (18:30, Novasports Start)
- Ελλάδα – Ισραήλ (21:45, Novasports Start, ΕΡΤ1)
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
10:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Καταλονίας (Warm Up)
11:30
ΕΡΤ2
Ιαπωνία – Βραζιλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
12:00
Novasports Start
Πολωνία - Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
13:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
13:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Ηνωμένο Βασίλειο, SS10 Mynnd Bach 1
14:00
COSMOTE SPORT 8 HD
World Athletics Continental Tour Gold 2025
Πεκίνο
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Καταλονίας (Αγώνας)
15:00
ANT1
Formula 1 Show
Εκπομπή
15:15
Novasports Start
Γαλλία – Γεωργία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:15
ΕΡΤ1
Γαλλία – Γεωργία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
15:15
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Ηνωμένο Βασίλειο, SS11 Nant y Moch 2
15:30
ΕΡΤ2
Τουρκία – Ιταλία
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών
15:45
ANT1
Formula 1 2025 - Grand Prix Ιταλίας
Αγώνας
16:00
Novasports Prime
Γεωργία – Βουλγαρία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
16:00
ΑΝΤ1+
Formula 1 Gran Premio D' Italia, Αγώνας
Μηχανοκίνητα
17:00
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Ηνωμένο Βασίλειο, SS12 Mynnd Bach 2
18:30
Novasports Start
Ιταλία – Σλοβενία
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
19:00
Novasports Prime
Λιθουανία – Ολλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
19:00
Novasports 1HD
Σκόπια – Λιχτενστάιν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
20:30
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
21:00
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
21:00
Eurosport 1
Σίνερ – Αλκαράθ
Τένις
21:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers
Λεπτό προς Λεπτό
21:45
Novasports Start
Ελλάδα – Ισραήλ
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
21:45
Novasports 5HD
Λουξεμβούργο – Σλοβακία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 4HD
Βέλγιο – Καζακστάν
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 3HD
Γερμανία - Βόρεια Ιρλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 2HD
Πολωνία – Φινλανδία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
Novasports 1HD
Τουρκία – Ισπανία
UEFA World Cup Qualifiers 2025
21:45
ΕΡΤ1
Ελλάδα – Ισραήλ
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
23:30
ΕΡΤ1
Ευρωμπάσκετ Ανδρών 2025
Μπάσκετ
23:45
Novasports Prime
UEFA European Qualifiers Tonight
Εκπομπή
23:45
Novasports Start
Playmakers
Εκπομπή
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ