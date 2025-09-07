Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/09): Ελλάδα – Ισραήλ με… φόντο τους «8» του Eurobasket 2025

Πριν τρεις μέρες στην Κύπρο, η Ελλάδα εξασφάλισε την πρωτιά του ομίλου της. Το Eurobasket όμως, ουσιαστικά τώρα αρχίζει για την Εθνική.

Ο στόχος της απ’ την αρχή ήταν να φτάσει στη ζώνη των μεταλλίων. Ο δρόμος είναι… ανοιχτός καθώς βρίσκεται στην πιο βατή πλευρά του ταμπλό. Απόψε (07/09) το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα «ρίχνεται» στη… μάχη των νοκ άουτ, εκεί όπου δε συγχωρούνται λάθη και δεν υπάρχει γυρισμός, όπως κατάλαβε πολύ καλά η Σερβία το Σάββαρο (06/09).

Η Ελλάδα είναι το απόλυτο φαβορί καθώς θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ. Ομάδα που τερμάτισε τέταρτη στο δικό της γκρουπ και έκανε μια μεγάλη νίκη (Γαλλία) για να βρεθεί ως εδώ.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Eurobasket 2025

Πολωνία – Βοσνία (12:00, Novasports Start)

Γαλλία – Γεωργία (15:15, Novasports Start, ΕΡΤ1)

Ιταλία – Σλοβενία (18:30, Novasports Start)

Ελλάδα – Ισραήλ (21:45, Novasports Start, ΕΡΤ1)

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

