Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ

Η πρώτη μέρα της τελικής φάσης του Eurobasket 2025, ολοκληρώθηκε με… κρότο. Τον έκανε η Φινλανδία επικρατώντας της Σερβίας κι αφήνοντας το για πολλούς φαβορί για το χρυσό, εκτός συνέχειας στο τουρνουά.

Την Κυριακή 7/9, θα διεξαχθεί η δεύτερη τετράδα αγώνων για τους «16», με το ενδιαφέρον στη χώρα μας να είναι στραμμένο φυσικά στο Ελλάδα-Ισραήλ που θα διεξαχθεί το βράδυ (21:45). Ενδιαφέρον για την Εθνική μας είχε και η πρόκριση της Λιθουανίας, την οποία θα αντιμετωπίσουμε στους «8» αν περάσουμε απ’ τους Ισραηλινούς.

EUROBASKET 2025

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία - Βοσνία 12:00

7. Ιταλία - Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία - Γεωργία 15:15



ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ 17:00 ή 21:00

10. Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία 17:00 ή 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία 17:00 ή 21:00

12. Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία 17:00 ή 21:00

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 17:00 ή 21:00

14. Νικητής 11- Νικητής 12 17:00 ή 21:00

ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός 17:00

Μεγάλoς Τελικός 21:00