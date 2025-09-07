Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ
Ο θρίαμβος των Φινλανδών επί της Σερβίας η μεγάλη έκπληξη του τουρνουά μετά την πρώτη μέρα στη φάση των «16» - Το βράδυ της Κυριακής η Ελλάδα με το Ισραήλ – Αποτελέσματα και πρόγραμμα.
Η πρώτη μέρα της τελικής φάσης του Eurobasket 2025, ολοκληρώθηκε με… κρότο. Τον έκανε η Φινλανδία επικρατώντας της Σερβίας κι αφήνοντας το για πολλούς φαβορί για το χρυσό, εκτός συνέχειας στο τουρνουά.
Την Κυριακή 7/9, θα διεξαχθεί η δεύτερη τετράδα αγώνων για τους «16», με το ενδιαφέρον στη χώρα μας να είναι στραμμένο φυσικά στο Ελλάδα-Ισραήλ που θα διεξαχθεί το βράδυ (21:45). Ενδιαφέρον για την Εθνική μας είχε και η πρόκριση της Λιθουανίας, την οποία θα αντιμετωπίσουμε στους «8» αν περάσουμε απ’ τους Ισραηλινούς.
EUROBASKET 2025
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»
3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45
6. Πολωνία - Βοσνία 12:00
7. Ιταλία - Σλοβενία 18:30
8. Γαλλία - Γεωργία 15:15
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ 17:00 ή 21:00
10. Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία 17:00 ή 21:00
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία 17:00 ή 21:00
12. Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία 17:00 ή 21:00
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Νικητής 9 - Νικητής 10 17:00 ή 21:00
14. Νικητής 11- Νικητής 12 17:00 ή 21:00
ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Μικρός Τελικός 17:00
Μεγάλoς Τελικός 21:00