Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ

Ο θρίαμβος των Φινλανδών επί της Σερβίας η μεγάλη έκπληξη του τουρνουά μετά την πρώτη μέρα στη φάση των «16» - Το βράδυ της Κυριακής η Ελλάδα με το Ισραήλ – Αποτελέσματα και πρόγραμμα.

Newsbomb

Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη μέρα της τελικής φάσης του Eurobasket 2025, ολοκληρώθηκε με… κρότο. Τον έκανε η Φινλανδία επικρατώντας της Σερβίας κι αφήνοντας το για πολλούς φαβορί για το χρυσό, εκτός συνέχειας στο τουρνουά.

Την Κυριακή 7/9, θα διεξαχθεί η δεύτερη τετράδα αγώνων για τους «16», με το ενδιαφέρον στη χώρα μας να είναι στραμμένο φυσικά στο Ελλάδα-Ισραήλ που θα διεξαχθεί το βράδυ (21:45). Ενδιαφέρον για την Εθνική μας είχε και η πρόκριση της Λιθουανίας, την οποία θα αντιμετωπίσουμε στους «8» αν περάσουμε απ’ τους Ισραηλινούς.

EUROBASKET 2025

ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16»

1. Λιθουανία - Λετονία 88-79

2. Τουρκία - Σουηδία 85-79

3. Γερμανία - Πορτογαλία 85-58

4. Σερβία - Φινλανδία 86-92

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

5. Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

6. Πολωνία - Βοσνία 12:00

7. Ιταλία - Σλοβενία 18:30

8. Γαλλία - Γεωργία 15:15

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

9. Λιθουανία - Ελλάδα ή Ισραήλ 17:00 ή 21:00

10. Τουρκία - Πολωνία ή Βοσνία 17:00 ή 21:00

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

11. Γερμανία - Ιταλία ή Σλοβενία 17:00 ή 21:00

12. Φινλανδία - Γαλλία ή Γεωργία 17:00 ή 21:00

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

13. Νικητής 9 - Νικητής 10 17:00 ή 21:00

14. Νικητής 11- Νικητής 12 17:00 ή 21:00

ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

Μικρός Τελικός 17:00

Μεγάλoς Τελικός 21:00

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Μη ρεαλιστικοί» οι στόχοι της ΕΕ για την αυτοκινητοβιομηχανία, λέει ο επικεφαλής της Stellantis

00:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το κάζο της Σερβίας και η «μάχη» της Ελλάδας – Το πανόραμα των νοκ άουτ

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Τζιχαντιστές σκότωσαν τουλάχιστον 55 ανθρώπους στην πόλη Νταρούλ Τζάμα

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πατριαρχείο Ιεροσολύμων για Μονή Σινά: Καλεί σε ομαλή διαδικασία εκλογής διαδόχου του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού - Καυτηριάζει ως διχαστική ανακοίνωσή του

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Μηχανάκι παρέσυρε υπερήλικα στον Μασταμπά

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Αριστερά: Μανιφέστο της αδικίας η πολιτική Μητσοτάκη

23:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Εθνική νεανίδων για χρυσό – Πέρασε στον τελικό η Ελλάδα!

23:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Στον Τζιμ Τζάρμους ο Χρυσός Λέοντας για την ταινία «Father Mother Sister Brother»

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

23:16ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Βενετίας: Στη Σιν Ζιλέι και τον Τόνι Σερβίλο τα βραβεία πρώτου γυναικείου και ανδρικού ρόλου

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ακτή Ελεφαντοστού: Ιπποπόταμος προκάλεσε τη βύθιση ενός πλοιαρίου, έντεκα άνθρωποι αγνοούνται

22:58ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος: Άγιο είχε ο οδηγός μπετονιέρας που ανετράπη λίγο πριν τον γκρεμό

22:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του έχουν χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας»

22:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Τα μέτρα ισοδυναμούν με περισσότερα έσοδα από την ανάπτυξη και λιγότερους φόρους

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικά ευρήματα σε λαθραία καπνικά προϊόντα - Τι έδειξαν οι αναλύσεις

22:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεχωριστός γάμος στη Ναύπακτο: Γαμπρός πήγε στην εκκλησία με 19 λεωφορεία

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκαν οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ

22:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ - «Μπηχτή» Μητσοτάκη στους βουλευτές του για το μετρό Θεσσαλονίκης: «Κάποιοι Θεσσαλονικείς χειροκροτούσατε από υποχρέωση»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτά είναι όλα τα νέα μέτρα - Αναλυτικά παραδείγματα, ποιοι ωφελούνται

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: ECMWF και GFS «συμφωνούν» – Η ημέρα που «βλέπουν» βροχές στην Ελλάδα Αμερικανοί και Ευρωπαίοι

22:04ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από 13 Σεπτεμβρίου οι παραβάτες οδηγοί

23:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Σερβία – Φινλανδία 86-92: Σερβικό «ναυάγιο», αποκλείστηκε από την Φινλανδία!

17:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή-κόλαφος της διοίκησης της Euroleague στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Αυτός ήταν ο Έλληνας σέρφερ που χάθηκε στα δόντια του καρχαρία - «Χόρευε» με τα κύματα

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

08:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Eurobasket 2025: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της» - Η FIBA αποθεώνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Ματωμένο Φεγγάρι»

22:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πολιτικά και οικονομικά μηνύματα Μητσοτάκη από το Βελλίδειο: Δεν θα δώσω χρήματα που δεν υπάρχουν - Καλύτερα μια κυβέρνηση που κάνει λάθη παρά μια λάθος κυβέρνηση

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

«Μην με δαγκώνεις»: Τα τελευταία λόγια του Έλληνα σέρφερ πριν τον σκοτώσει καρχαρίας στην Αυστραλία

20:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Όλα τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

13:37ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε πελάγη ευτυχίας η Όλγα Κεφαλογιάννη - Το τρυφερό μήνυμα για τα γενέθλια των παιδιών της

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ξεσπά ο κληρικός που εμπλέκεται στο κύκλωμα - «Μου έκαναν μαρτυρική τη ζωή, δεν με απείλησαν με ροζ βίντεο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ